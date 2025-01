JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEの合同ライブ<LAPOSTA 2025 Supported by docomo>が、1月27日よりスタートした。JO1とINIは、メンバー22名自らが企画・演出を考える特別なソロステージ<LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS>を1月27日から29日の3日間かけて開催した。本レポートでは、その3日間の様子をお届けしていく。

◆<LAPOSTA 2025> 3日目レポート【1月27日 会場:シアターGロッソ/IMM THEATER/後楽園ホール】◾️JO1/川尻蓮 <Give me your day> 会場:シアターGロッソ川尻はこの1時間の公演を1日に例え、朝昼夜のブロックに分けパフォーマンスを構成していた。“あなたの一日をください”という意味のタイトルには、「1日くれればもっと僕のことを知って好きになって後悔させない、好きになってくれる。ぼくのことをもっと好きになってもらえる日にするから、あなたの1日を僕にください」という意味を込めたという。VCRが明け、早速ステージ中央の階段に川尻が登場すると大歓声が巻き起こる。川尻のオリジナル曲「DAYBREAK」では朝を、「PANCAKE」では昼を表現し、明るく爽やかにパフォーマンスしていく。得意とするダンスや表現力で湧かせ、チャーミングな表情を見せる度に歓声が上がっていた。「11人の時はみんなに助けられてるんだなって、改めて感じました」と一息つくと、オリジナル曲の制作秘話など和やかにトークし、会場全体が笑顔に包まれた。パフォーマンスに戻ると、ダンサーと揃った美しいダンスで魅了し、繊細に楽曲の世界観を表現していく。さらに、「この曲を流せば、彼が来るんじゃないかな?」と呼びかけると、 JO1のライブツアーのユニットで披露していた「BINGO」のイントロがスタート。ステージ中央奥から“T.K” ことメンバー・川西拓実が現れ、 2人ならではの空気感漂う会話のように息の合ったラップパフォーマンスを魅せた。ラストを飾ったのは、今回の公演で“夜”にあたるアッパーチューン「Knock Out」だ。川尻は「初めて披露するんですけど、みんなと一緒に歌いたい!」と練習をすると、サビを一緒に歌い、大きくペンライトを振って盛り上がる。曲の最後には金テープも発射され、最高潮にヒートアップ。最後に、「LAPOSTA はまだまだ続きます、最後まで楽しんでいってください! 川尻蓮でした! ありがとう〜」と締め、ステージの端から端まで「バイバーイ!」と手を振って幕を閉じた。◾️JO1/白岩瑠姫 <Who am i?> 会場:IMM THEATER白岩は自らが影響を受けた90年代ロックの音楽をステージに詰め込んでいた。白岩が10年来の付き合いであるバンドメンバーと共に、全編バンド形式で行った公演<Who am i?>は、“白岩瑠姫”という存在を証明するために付けられたタイトルであり、“観客の皆さんのそれぞれの捉え方で、 1人のアーティストとしての白岩瑠姫のステージを感じてもらえたら”と、白岩自身が思いを巡らせながら作り上げた公演だという。JO1がサンリオと共同開発したキャラクターで、白岩が生み出した「RURU」がステージ上で見守る中、自身の思いを込めたオリジナル曲を立て続けに披露し、 JAM(JO1のファンネーム)を湧かせた。なかでも、 JO1のYouTube 企画「PLANJ」で公開し、150万回再生を突破している楽曲「ひまわり」では、サビを会場全体で歌い、大盛り上がり。本編のラストにはスキー場で撮影したミュージックビデオが話題の「FOUR SEASONS」を初披露した。そしてアンコールに呼ばれた白岩は、装いを新たに再登場。事前に募集した質問に答えるコーナーでは、「こうやって皆さんの前でたくさんトークをすることないから、すごく新鮮ですね」と楽しそうに多くの質問に答え、コミュニケーションを交わす。さらに、「願いが叶うなら?」という質問には、「今日来られなかった方もたくさんいるので、僕のことを好きだと、パフォーマンスを見たいと思ってくれる方を、もっとたくさん集めてまたすぐステージをしたい」と話し、ファン思いな白岩らしく語った。最後には、「ひまわり」のミュージックビデオの制服衣装を纏ったバンドメンバーをステージに呼ぶと、もう一度「ひまわり」を歌唱。「まじで幸せだった、ありがとう!またすぐ会いましょう。約束します。」という言葉でライブを締め括った。◾️INI/木村柾哉 <Unknown Adventure> 会場:シアターGロッソ木村は、<LAPOSTA 2025 Supported by docomo>の全体コンセプトが海賊だったことを受け、自らのソロステージも何か本編に繋げたいという考えから、“海賊を夢見る少年が、海に出るまでの未知の冒険”をテーマに公演を企画。初めてのソロステージということで、「この冒険が1つの挑戦、1つの分岐点になれるように」「ファンの皆さんも自分でさえも想像が付かない旅になるのではないか」という思いから公演タイトルを<Unknown Adventure>にしたという。海賊風の衣装に身を包んだ木村が登場し、1曲目は「曇りのち、快晴」でスタート。メンバーカラーである黄色いペンライトが会場を彩り、あたたかな空気に包まれていく。そして「このライブは多幸感あふれるライブにしたいと思い、皆さんが帰るときには『はぁ、もう幸せ』と1回転しちゃうくらいの満足感で帰ってもらいたいです!」と公演に込めた思いを伝えた。続けて、INIの楽曲をセルフカバーで披露し、ダンサーとともに息の合ったパフォーマンスで魅了。観客もリズムに合わせてペンライトを振ったり、手拍子で盛り上げていく。その後、黒で統一された装いで再登場すると会場の空気が一変。ダークな雰囲気の中、初披露となる「spacetime#3 ALIEN」で、高いダンススキルを存分に発揮した。なお、このパフォーマンスは公演後にYouTubeでもダンスビデオが公開されているので、是非チェックしていただきたい。ラストは、自身で作詞した「ツナグ」を披露。木村は「僕の人生の中で何度か作詞をしてみたこともあったんですけど、世に出ることは全然なくて。今回初めて披露したいと思います。みなさんの日常の中で少しでも背中を押せるように気持ちを込めて作った曲です」と伝えると、想いを込めて力強く歌い上げソロステージの幕を閉じた。◾️INI/郄塚大夢 <Echoes.> 会場:IMM THEATER郄塚のソロステージは、会場の入り口に自宅で育てている観葉植物を展示しており、「“緑”と“音楽”という自身のアイデンティティのようなものを会場に丸ごと詰め込みました!」とこだわりを明かしていた。先日YouTubeに公開した、INIの3rdシングル「M」の収録曲「STRIDE」のアレンジバージョンで登場すると、拍手で迎えられた。鳥の優しいさえずりが聴こえたり、ステージも森の中をイメージした緑いっぱいのセットにし、「メンバーカラーである水色のペンライトの光とステージの緑が合わさった“秘境”のような空間を作りたかった」と話すと、会場全体が温かな空気に包まれた。そして、「カタオモイ」や「花占い」などVaundyの楽曲をカバーし、郄塚らしく芯のある高音の歌声を響かせ、会場を魅了していった。バンドメンバーについては、ステージの準備をする過程での小話を交えながら一人一人丁寧に紹介。郄塚が嬉しそうに話す姿に、MINI(INIのファンネーム) にも自然と笑顔が生まれていく。ライブも終盤に差し掛かり、「INI・郄塚大夢、初めてのオリジナル曲を披露します!」と発表すると、この日一番の大歓声が起こる。そして、自分の周りにいる人たちのことを考えながら作ったという「Piece」を披露し、郄塚の想いを観客の届けた。最後は、自らが主役の声優を務めたウクライナアニメーション映画『ストールンプリンセス キーウの王女とルスラン』の日本語吹替版主題歌であり、作詞も郄塚が務めた「My Story」で締めくくり、全曲バンド編成で10曲の歌声を響かせたステージとなった。◾️INI/西洸人 <KiDS> 会場:後楽園ホール<KiDS>というタイトルで今回のソロステージを披露したのは、楽曲制作などを通して、自分自身に対し「まだまだ子どもなんだな」と思ったことがきっかけだという。そんな西のステージは、楽曲/DJMIX/振付/映像/ステージと細部にまで西のこだわりがぎっしり詰まった公演となった。セットは公園をモチーフにし、芝生やタイヤの遊具などポップで西らしく遊び心のある雰囲気に作り上げ、お客さんも期待に満ち溢れた表情を見せる。大歓声に迎えられ、DJブースに西が登場すると INIの楽曲をリミックスで披露。そこへバックDJとしてOKAMOTO'S・オカモトレイジがゲストで登場し、西がパフォーマンスするステージに花を添える。サプライズはこれだけにとどまらず、2人目のゲスト、青山テルマが登場。 1月22日にデジタルリリースされ、西がフィーチャリング参加した楽曲「はい? feat.NISHI HIROTO (INI) 」 を初披露した。2人の織りなすノリの良い楽曲に合わせて、観客はペンライトを掲げて体を揺らしながら音楽を楽しむ様子も。その後も、ソロステージのために西が作詞作曲を手掛けたオリジナル曲10曲をバックダンサーとともにパフォーマンスしていった。オリジナル曲「KATAKI」では、フィーチャリング参加しているメンバー・池粼理人と田島将吾がゲストとして出演し、 3人で歌い上げるなど、サプライズ続きに会場のボルテージもMAXに。最後の挨拶では「音楽の力ってすごいなって思いました。これは僕の大好きな人と作ったものです! 僕はいつまでも<KiDS>です! こんな子どもですけど、これからもずっとずっと大人にさせていってください!」とコメントした。西の頭の中を具現化したような本公演は「普段お世話になっている人や友人など、自分を<KiDS>にさせてくれる周りの人達と作り上げたい」という想いのこもった、西らしさが存分に詰まったソロステージだった。【1月28日 会場:シアターGロッソ/IMM THEATER/後楽園ホール】◾️JO1/大平祥生 <ARTIST> 会場:シアターGロッソ大平のソロステージ<ARTIST>は「Wonderland」の世界観で、演出・照明・楽曲制作・選曲・台本 など、全てにおいて自ら考えを重 ね、“新しいことをしたい、いつもと同じ姿だと面白くない”という思いでこだわり抜いた公演に仕上がったという。開演時間になると、ステージに“あしながおじさん・ヨル”が登場。「ここは大平祥生の脳内に広がる世界! いつもひとりでコンサートをしていたから…。君たちは記念すべき最初のお客さんさ!」と投げかけステージの世界へ導くと、この日のために用意したオリジナル曲 「Wonderland」を初披露する。続けて、ダンスパフォーマンスを展開すると、ウサギに扮したダンサーたちと共に軽やかでしなやかなダンスパフォーマンスで魅せていく。曲間は、アクターの芝居で世界を繋ぎ、大平の考えたストーリーにワクワクが止まらない。そして、ピアノの音色が美しいバラード曲をしっとりと聴かせていく。また、フリートークの時間では「人生で初めてネイルしてん」と自慢 げにネイルをJAMに見せ、今日のソロステージを大平自身も楽しみにしていた様子が伺えた。さらに、「髪色、何にしてほしい?」と聞くと、「金髪」「白」「紫」「ピンク」「坊主!」などの声があがり、JAMとの会話を楽しむシーンも。そして、「うわ〜終わっちゃう! イヤやな〜」と名残惜しそうに話し、「イヤだ!」と客席へマイクを向けると、観客も「イヤだ!」とコールレスポンスをする形 になり、大平らしい天真爛漫さに笑いが起こる。最後は、大平初めてのオリジナルソロ曲「Melak」を歌唱。今や大平の代名詞にもなり、ファンにも愛されているこの曲は、JAMも一緒に口ずさみ、公演を締めくくる。閉幕はウサギたちに誘われ、扉の奥へ帰っていくという演出で、最後までJO1の大平祥生というARTISTの表現する音楽のコンサートを魅せつけた。◾️INI/松田迅 <Reveal> 会場:後楽園ホール松田のソロステージは、好きな楽曲をたくさん詰め込み、ありのままの姿をさらけ出し、普段とは一味違う雰囲気を感じてもらえるようなステージに仕上げたという。暗闇の中、バックダンサーとともに「Mmmh」(KAI) を歌唱しながら登場すると、会場は大きな歓声に包まれた。ブラックの衣装を纏った松田の力強く妖艶なダンスで観客を魅了。松田は初のソロステージに対して「めっちゃ緊張しますね。今日のためにたくさん準備をしてきました。ここで全部出していくので、皆さん持って帰ってください!」と話した。続いて、松田が大ファンで、毎週月曜に放送されている『INITIME MUSIC』でもカバーした、神はサイコロを振らないの楽曲「目蓋」 を甘くセクシーな声で歌い上げた。さらに、ラジオ番組『From INI』の松田の定番コーナー「MJFT」をここでも開催。MINIにも質問を投げかけ、近い距離感でコミュニケーションを 楽しんだ。また、ソロステージならではの企画として「MJQ〜松田迅の事なんでも知ってるよねクイズ〜」も実施された。松田に関することが3択クイズで出題され。最後のクイズで「今一番欲しいものは?」との問いに、答えは「オリジナル楽曲」と発表すると、MINIからは「オリジナル曲欲しい!」という声が続々と上がる。すると、松田は「実は今日もってきました!」とサプライズで公演タイトルにもなっている楽曲「Reveal」を初披露した。本楽曲は松田が初めて作詞を務め、制作にあたり「歌詞を書いているとき、いろいろなインスピレーションを湧かせるのが難しくてやめようかとも思ったのですが、皆さんの前で初披露したくて頑張りました! サビのメロディは僕が作家さんにリクエストして考えてもらいました!」と話すと、MINIは拍手喝采。 最後は沖縄出身の松田らしく、感謝の思いを飾らない言葉で歌う、かりゆし58の名曲「アンマー」をカバーし、嬉しさの涙と最高の笑顔で締め括った。◾️JO1/與那城奨 <Day by day> 会場:IMM THEATERグループでメインボーカルを務めている與那城は、1人の歌い手としての音楽を届けるべくソロステージを企画したという。ステージのセンターに與那城が登場すると、早速JO1のユニット曲「Lied to you」をセルフカバー。やさしく伸びやかな歌声が会場に響き渡る。「<Day by day>へようこそ! 一日一日を過ごしていく中で、僕自身も心掛けているんですが、あまり気負いすぎず過ごしていけたらという想いを込めました。ぜひ楽しんでいってください」と伝え、ギターを手に、自身の大好きな曲だというスキマスイッチの「藍」をカバー。歌詞に感情を込めて、観客を引き込んでいく。與那城がHYの仲宗根泉さんとのデュエットでリリースしている「366日」を歌う際には、「今日は友達を呼んでいます!」と呼びかけ、JO1メンバー・河野純喜がサプライズで登場した。二人の歌声が織りなすハーモニーに会場中が聴き入っていた。また、久保田利伸「LOVE RAIN〜恋の雨〜」では、リズムに乗って音楽を心から楽しむ二人と一緒に観客も体を揺らす。さらに、與那城と河野でカバーし、 YouTubeでも公開している「Just Don‘t Know It Yet」では、河野のリクエストで1つのスタンドマイクを使って、時に肩を組みながら歌唱し、二人のコーラスが溶け込み合う1曲となった。最後は、ファン待望の與那城初めてのオリジナル曲「約束」を披露する。「デビューする前の大学生の頃、バイトをして、オーディションを受けて、諦めずにずっとやってもなかなか芽が出ない時期がありました。その時の想いを曲にしたいなと思い、歌詞を書きました」と語り、スクリーンには直筆の歌詞が映し出された。心に響く歌声に思わずJAMが涙する様子も。與那城なりの歌を届けるハートフルな時間となり、「これからも皆さんのために歌い続けたいと思います」とコメントし、ステージの幕を下ろした。◾️JO1/金城碧海 <Love in the sky〜快適な空の旅へ〜> 会場:IMM THEATER金城の公演は「皆さんが寂しいと感じた時、不安に感じた時は空を見上げてほしい。どれだけ離れていても空は繋がっている」という、金城が日頃からJAMに伝えているメッセージをもとにタイトルを決定したという。JAMに向けて、そこに「愛」があるということを伝えたいという思いから<Love in the sky>と題し、公演コンセプトは名前のSKYにちなんだ飛行機をイメージしているとのこと。拍手と歓声の中、金城が1曲目に選んだのは、JO1のYouTube企画「PLANJ」でも公開したCrystal Kayの「恋におちたら」のカバ ーだ。バンド演奏との息もぴったりで、やさしく切なさを感じる歌声で観客を惹きつける。クールに決めたかと思えば、「めちゃくちゃ緊張していて、みんなが入ってくる姿を見たり、声が聞こえてきて震えていました。でも、JAMのみんなの顔を見ると自信が湧いてきて、 ここからもっと盛り上げていきたいです」と本音を漏らしつつ、安心した表情を見せた。そして「ここからはムーディーな感じでいきます。皆さんにとってもこの曲や時間が、かけがえのない瞬間になったらいいなと思います」と話すと、宇多田ヒカルの「Automatic」を初カバー。バンドサウンドと色香を漂わせる歌声が会場に響き渡り、心地よい空間を作り上げた。歌唱以外では、おしゃべりが大好きな金城が輝くゲームコーナー、2択クイズ、JAMが衣装を決める企画を実施した。「JAMとのデートコーデ」に着替える予定だった金城はなぜかウエディングドレス姿で登場し、会場には笑いが起こる。そしてラストは「GLAMOROUS SKY」で、今日一番の盛り上がりをみせた。多彩な歌声で魅せる中にもバラエティー要素満載の企画で、金城らしいソロステージとなった。◾️INI/許豊凡 <浮遊生物> 会場:シアターGロッソ許のソロステージは、自身の生き方をイメージして作り上げられており、「学生の頃から様々な場所で転々と生活しているうちに、いろんな意味で家や拠点へのこだわりがなく、自分は定着しない人だな。まるで海の中の浮遊生物のように自由生きていきたい」と感じたことから、固定観念にとらわれることなく、脱力しながら生きていこうという思いを込めたとのこと。そこで許は、今まで特に力を入れて 取り組んでいた写真とライブの2つの表現方法で<浮遊生物>というテーマ届けていった。会場のロビーには自ら島根県の隠岐諸島各地へ足を運び、新しく撮り下した写真の展示コーナーを設置していた。馬のふとした瞬間や隠岐の大自然を写した写真を多数展示。ほどよい脱力感のある作品たちによって、開演前から許の作る世界観に触れることができた。また、本編は2ブロックで構成されており、Part 1のテーマは「白昼夢」だった。許が作詞に初参加した「I m a Dreamer」をはじめ、自身にとって大切な曲や青春をともに過ごした思い出の楽曲を披露。続く、Part 2のテーマは「you see me like water」だ。「MINIの皆さんの青春の曲ってなんなんだろうと考えて、皆さんに伝えたいことにぴったりな曲を選びました」と話し、YUI for 雨音 薫の「Good-bye days 」をのびやかな歌声でカバーしたほか、INI楽曲の「Drip Drop」をシティポップバーションで歌い上げた。本編最後は、ソロステージのために自身が作詞を手掛けた「Like Water」を初披露し、水のような軽やかさを表現した曲でエンディングを飾った。水、夢、宇宙など浮遊感を意識したセットリストやVCR、舞台で細部にまで妥協をしない許の強い思いが詰まったソロステージとなった。◾️JO1/鶴房汐恩 <OHAKONKONOYA> 会場:後楽園ホール汐恩ワールド全開の時間を用意した鶴房の公演は、オープニングVTRで、「今、皆さんが感じていることを当ててみせましょう。こいつの一人のライブ大丈夫かよ?」「暖かい目でお願いしますね」と汐恩節の言葉で幕開け。「ぼんぼん is Coming〜」と黒スーツで決めた鶴房が勢いよく登場し、「僕のJAMの皆さんが集まっているということは、ここから普通のステージが始まると思っている人は一人もいませんよね?」と問いかけると、察したJAMたちは微笑ましく笑い始める。そして、「今から早速…ビンゴ大会を始めます」と宣言すると、大爆笑が起こった。ただ、今回は普通のビンゴ大会ではなく逆ビンゴ大会だった。本来のルールでは不運となってしまう人が、今日のビンゴでは超ラッキー。そんなユーモアのあるルールで行い、どんどん勝ち残る人が 減っていくと、一喜一憂するJAMたちは感情そのままに叫ぶ。勝ち残った人にはその場でプレゼントが渡され、周りのJAMたちも一緒に 拍手して喜ぶ和気あいあいとした雰囲気で楽しんだ。「このままだと僕がJO1、アーティストだということを忘れてしまいそうなので…」 と話し始め、ステージに落ちた手袋を拾う。「はぁ。また落として…」とつぶやくと、鶴房がカバーし、ミュージックビデオを撮影したback numberの「西藤公園 」のワンシーンだ。そう気づいた観客からは悲鳴が上がる。吐息まで聞こえる繊細な声で、語りかけるように丁寧に歌い上げた。続いて、くまのコスチュームに着替えた鶴房が再登場すると、「きゃー!!」と大きな歓声が上がる。JAMが揃って「かわいい!」と伝えると、鶴房は照れたように 笑う。さらに、入場時に配られた白黒の宇宙人型カードを使い、2択を答える「鶴房汐恩クイズ王決定戦」を実施。鶴房らしいクイズを、トークを交わしながら楽しみ、存分に鶴房のことを知ってもらった後は、最後に 冨岡愛の「恋する惑星「アナタ」」をカバーした。真 っ直ぐな鶴房汐恩らしく考えられた企画は、鶴房という一人の人間をますます好きになる特別な時間となった。◾️INI/池粼理人 <UP TO YOU。> 会場:後楽園ホール今回、池粼は自身が制作した絵や作品の展示<UP TO YOU。>を開催した。タイトルは直訳すると「貴方次第」で、この作品展、この 世界の全てがそれぞれの受け取り方次第でどうにでも変わってくるという意味が込められているという。池粼は、自分にしかできないことを模索した結果、作品展という形を選択。「クリエイター・池粼理人の世界を楽しんでいただきたい 」と意気込みを語っていた。会場は、「WAVES」「TOKYO」「DREAM」「LOUD」のゾーンに分かれており、それぞれのテーマに合わせた渾身の作品を展示。中には、INIの6thシングル「THE FRAME」リリース時に、池粼がメンバーをフィギュアに見立てて描いたイラストを実際にフィギュア化した作品 も。会場を訪れたMINIは1つ1つの作品をじっくり鑑賞していた。公演のキービジュアルも池粼が制作し、タイトルである<UP TO YOU。>という文字を、指でこちらを指しているようなデザインで映画のポスター風に仕上げている。1つだけ黒で表現されている指は「本当にこれを見ている貴方に言ってるよ!」という思いを表現。 INIとして活動する中でも作品づくりに取り組む機会が増えている池粼ですが、今回の展示ではその才能を存分に発揮していた。展示を終えた池粼は、「MINIの皆さんが自分の作品をじっくり見て、感想をたくさん伝えてくれてとても励みになりました。正直、制作している時は大変だし、孤独を感じますが、子供の頃からずっと絵を描くことが好きだったので、INIになった今こうして展示をできたことは人生の嬉しいことランキング上位に入る経験でした」と喜びの気持ちを語っていた。◾️JO1/佐藤景瑚 <K5> 会場:シアターGロッソ佐藤は、今の自分ができることを最大限に活かしたライブを展開していた。クールでかっこいい魅力を引き出すドラム演奏で堂々と登場すると、会場は大熱狂でスタート。 JO1の楽曲のセルフカバーでは佐藤らしいグルーヴィーなダンスとふわりと甘い歌でしっかりとスキルを魅せる。続いて、前日にJO1のYouTubeで公開したばかりのオリジナル曲「BANANA」を初披露する。ポップチューンである「BANANA」は、ダンサーと共に楽しくパフォーマンスし、カラフルなレーザー照明も相まって、会場がまるでディスコのような雰囲気に染まっていった。曲の最後に、ゲストである KYO(ENJIN)が登場すると、そのまま共にトークを進めることに。「PRODUCE 101 JAPAN 」をきっかけに交流を始めた二人は、最近は毎日のように一緒に過ごしているということで、たくさんの仲良しエピソードを漫談のように軽快にトークし、盛り上げる。さらに佐藤は、「せっかくのソロステージを仲の良い人と好きなことをしたい」という思いから、二人でのコラボレーションを企画。KYOのギター演奏で、佐藤がデビュー当時から憧れだと公言しているジャスティン・ビーバーの「Love Yourself」を披露した。やさしく柔らかな歌声にJAMもうっとりしている様子で、二人に大きな拍手が送られる。トークでは「僕はソロステージ自信なかったんです」と話したものの、「せっかくやるならアーティストだし、頑張りたい」とステージに向けた裏話を明かす。さらに、「やっぱり僕はJO1でずっとやっていきたい」と話すなど、JO1愛を見せた。そしてラストは、自身が好きなJO1の楽曲「Mad In Love」を歌唱し、あふれる愛をパフォーマンスに乗せてJAMへと届けたステージになった。◾️INI/藤牧京介 <lay a rail> 会場:IMM THEATER「レールを敷く」という意味の<lay a rail>には、「自分のやりたいことや進む道を、自分自身でしっかりと見極めて歩いていく」 という意思が込められ、今の自分ができること、やりたいことを最大限に詰め込んだライブにするために準備をしてきたという。INIのフレッシュな楽曲「New Day」からバンド編成でスタートし、4人のダンサーをバックに一糸乱れぬダンスで会場を温める。曲中 の振り付けでジャケットを脱ぎ、藤牧の肩が見えると大きな歓声が上がる場面も。MCになると「普段はINIというグループで活動していますが、INIって聞いたことあるよって方いますか?」と笑いを誘う。「ひとりというのは楽しいけどめちゃくちゃ緊張しますね」と話 しながら、次のカバー曲へ。カバーについて藤牧は「YouTube企画などで、いろいろな曲を歌わせていただいていますが、自分たちの楽曲ができても、ほかの方の楽曲はリラックスできたり、自分の背中を押してくれることがあって。やっぱり歌の力ってすごいなと感じて、自分が背中を押してもらった曲を僕が歌うことによって、またほかの人の背中を押すきっかけになってくれたらいいなと思うので、 今回は2曲用意しました」と話した。Aqua Timezの「決意の朝に」と絢香の「みんな空の下」をしっとりと歌い上げ、藤牧自身も感極 まる姿を見せた。その後、事前に募集していた質問に答えるコーナーを実施し、藤牧らしいツッコミを交えながらMINIとトークを展開する。続いて、Da-iCE・工藤大輝からの提供曲で藤牧が作詞した「Pay Back」を初披露し、拍手が沸き起こる。最後の挨拶では、「今回、ひとりで何かをする大切さや難しさを感じました。INIで活動することも大切だし、今は未熟でも藤牧京介個人としても勝負ができる存在になっていきたいです。これからも一緒に進んで行ってくれたら嬉しいです」と思いを伝えた。藤牧がステージを後にすると、自身初のオリジナル楽曲である「生きること」が、モニターに映し出された直筆の歌詞と共に流れる。歌詞に込められた背中を押すメッセージが、藤牧の力強い文字に表れ、MINIの心に深く届いたソロステージとなった。【1月29日 会場:シアターGロッソ/IMM THEATER/後楽園ホール】◾️INI/佐野雄大 <Wonder Angel Land> 会場:後楽園ホールオープニングは佐野が散歩をしながら今回の公演に対する気持ちやMINIへの思いを話す映像が流れ、和やかなムードでスタート。自然な口調で話す、佐野らしい演出でMINIも思わず笑顔になる。ロングコートにマフラーを巻いた冬らしい装いでステージに登場すると「INIのエンジェル、佐野雄大です!」と定番の挨拶。公演コンセプトは「天使の癒やし」で、自身の人生を辿りながらMINIと心の距離を縮めて互いに寄り添える関係性を作れるようなステージを用意したという。1曲目はオーディション時代に披露したもさを。の楽曲「ぎゅっと。」でライブが始まり、思わぬ選曲に会場は大歓喜。当時は、未経験ながら一生懸命歌う姿に「かわいすぎる」「優しい歌声」というコメントが多く寄せられていたが、今回の公演では余裕のある表情も見え、INIの佐野雄大として成長した姿を披露し、「INI人生の原点」と語る大切な曲を届けた。スタンドマイクを用意し、「ここからはバンドマンモードの雄大でいきます! 皆さん準備はいいですか?」と煽り、Vaundyの「怪獣の花唄」へ。自身のライブ前によく聴いていると話すこの楽曲では、 MINIと一緒に歌って盛り上がった。企画コーナーでは、思い出の写真をたくさん用意し、MINIと共に振り返っていた。軽快なトークを繰り広げ、時折MINIの反応にツッコミを入れるなど、MINIとの距離を縮める場面も。ラストはオーディションの課題曲だった「STEP」だ。本当は11人で披露したい気持ちもあったと話しつつ、「自分のことを好きな人が集まっている絶好のチャンス。ここだ!と思い、準備しました!」と意気込み、イントロが流れると会場には割れんばかりの歓声が上がった。最後はマイクを外して「ほんまに大好き! 嬉しい! ありがとう、みんな! 悔いない!」と溢れる思いをまっすぐに伝えて<Wonder Angel Land>は閉園した。◾️INI/田島将吾 <LOOK UP> 会場:IMM THEATERタイトルの<LOOK UP>は、ソロステージのために制作されたメイン曲の「The sky make me slow」からインスピレーションを受け考案したという。ステージは、そんなキーとなる1曲でスタートした。メロウなラップをスタンドマイクを使ってパフォーマンスすると、独自のムードを作り上げる。今回は特技であるドラムをステージに用意し、ムーディーで心地のよいビートを刻み観客を引き込んでいく。続く、初披露のオリジナル曲「noise」ではバックダンサーと共にしなやかなダンスを披露し、田島のダンススキルを存分に発揮したクールなパフォーマンスでMINIを魅了した。今回のコンセプトについて田島は、「“ブルー”を意識していて。初めてのソロステージなので、今日を“0”と捉えて、僕の“ブルーな部分”や“弱い部分”、“まだ青いところ”をみんなに知ってほしいと思っています。そういう想いを込めて曲も作ったので、そんな気持ちを共有していけたら今日は幸せだなと思います」と秘めたメッセージを率直に伝えた。さらに、メンバーの池粼理人と西洸人がステージにサプライズ登場すると、観客からは大きな歓声が巻き起こる。そして、本公演のために用意した「耳を澄ませば」、約3年前に3人で作詞した「How are you」を久しぶりに披露した。またコーナー企画では、デビュー公約として掲げていた「#たじの悩み相談室」を3年半越しに実施。事前に募集された様々な質問に観客とのコミュニケーションを取りながらどんどん答えていった。最後は、田島自身の思いやMINIへの伝えたいことを綴ったオリジナル楽曲「SOMEDAY」で幕を下ろした。キレのあるパフォーマンスと、田島の醸し出す柔らかな空気でMINIを大いに楽しませたソロステージとなった。◾️JO1/豆原一成 <Now Loading…> 会場:シアターGロッソみんなのヒーロー・豆原一成のオリジナル映像がビジョンに映し出されると、青年からアーティストの姿に“変身”しアクションをきめた豆原に観客のテンションが上がっていく。そして、豆原初のオリジナルソロ曲「Not Puppy Love」のイントロで豆原のシルエットがステージに現れると、「まめ〜!」と呼ぶ大歓声が沸き起こった。「かわいいだなんて呼ばないで、君の男って呼んで」というメッセージが込められたこの楽曲で、大人に成長した今の豆原一成のすべてを投影したパフォーマンスで魅了した。さらに、JO1の楽曲から「Trigger」ではダンサーとともに、これまでひたむきに培ったスキルを輝かせ、「NEWSmile」では、可愛らしく客席へ手を振り、会場全体をいっきに笑顔にしていく。<Now Loading…>というタイトルについては、「まだまだ僕は進んでいくんですけど、皆さんは今日その中のミニゲームに参加したというイメージ」と説明。さらに、「今日は初めて一人でやっていますが、僕が最終的に戻る場所はJO1なので」とJO1の活動に対する豆原の思いを覗かせた。事前に募集したJAMからの質問に答えるコーナーでは、ルーレットで選ばれた質問が「反抗期はありましたか?」「子供の頃、両親からの言葉で心に残っているものは何ですか?」「最近した親孝行は何ですか?」など、家族にまつわるものが多く寄せられていた。そして、「ママへ」と母親に向けて綴った新曲をサプライズ披露することに。会場にも駆けつけているという母へ、手紙のように思いを込めて歌唱すると、感極まった⾖原の目には涙が。真摯な歌声とその想いを受け取ったJAMも自然と涙し、豆原と豆原のファンだからこそのほっこりとした時間となった。◾️JO1/木全翔也 <easy life> 会場:IMM THEATER「肩に力を入れ過ぎず、もう少し気楽に過ごしていいんだよ」という思いで、自分にも言い聞かせるように作った楽曲「easy life 」 でスタート。普段から緊張しやすいタイプで知られる木全は、リラックスした空気感でライブをできるように、ソファやランプ、キャビネットなど自分の部屋の雰囲気をイメージしたステージを用意したという。「横にJO1メンバーの10人がいないのでめちゃくちゃ緊張してるんですけど、ゆるい雰囲気で頑張れたらと思います。マジで緊張してます(笑)」とこわばった表情を見せていたが、「本当に全員僕のファンの方なんですよね?」という問いかけにJAMがあたたかい声援を送ると少し緊張が和らいだ様子を見せた。あいみょん「愛を伝えたいだとか」のカバーでは、いつもより少し大人びた雰囲気を醸し出す木全をJAMもにこやかな表情で見守る。今回は全編生バンド構成となっており、バンドメンバーを紹介する際はウッドベースに興味津々。楽器の音に合わせて自由に身体を動かし、良い意味で“ゆるい”空気感に。さらに、JO1の楽曲の中でも木全が大事にしている曲をメドレーで披露する。「JO1の曲、1人で歌うの大変ですね〜。BPMやKeyを変えたり、今回限りのアレンジで皆さんのために準備しました!」と笑顔で話しました。ラストは「easy life」の次の段階という意味を込めて作詞した「Groove on」を初披露。みんなと夢を追っていく、前向きな気持ちを歌った楽曲で、JAMもタオルを振って盛り上がる。初めてのソロステージに緊張していた木全だが、自身が目指すアーティスト像を具現化し、ファンにとっても自分がこういう存在でいたいという思いを表現したステージとなった。◾️JO1/川西拓実 <My Everything> 会場:IMM THEATER川西は公演タイトルに<My Everything>と銘うち、自分の曲だけで自分のすべてを詰め込んだライブを開催。唯一無二のオーラを放つT.Kがステージ中央へ姿を見せると、たちまち歓声が起こる。「SUPER STAR」「Come Again」とT.Kサウンド爆発の新曲を続々と披露すると、会場全体がT.Kの音楽の渦に飲まれていく。クールに決めていた川西は、トークに移ると「知らない曲ばっかりやってすみませぇん」とおどけてみせ、「何が起こるかわからないイベントに来てくれた皆さんは変態だなと思います(笑)」とJAMを笑わせる場面も。さらに、シンセサイザーの前へ座り、鍵盤を奏でながら「一瞬だけ清澄になります」と微笑むと大歓声が上がる。2024年全国公開され、川西が主演を務めた映画『バジーノイズ』の主題歌で、作曲と演奏に没頭する主人公の清澄として歌った楽曲「surge」を初披露する。続けて、この映画主演を機に川西が「清澄が作っていたかもしれないデモ楽曲」とイメージして作詞作曲した「Heaven」も歌唱。ファン待望のパフォーマンスで湧かせた。「次の曲は僕歌わないので、皆さんで歌ってください!」と投げかけ、鈴の音色が鳴り響く。川西が作詞し、作曲にも携わったクリスマスソング「サンタさんへ。」をJAMみんなで楽しく歌い、ハートフルなムードに。続けて、JO1のライブツアーでのユニット曲「BINGO」では、川尻蓮がサプライズで登場した。川尻の服装をみた川西は、「なんかピンクじゃね?」と笑い、川尻は「誰が言ってんねん!」と返します。川西のメンバーカラーであるピンクだらけの二人は、互いをリスペクトし合う表現者としての戦友同士だ。そんな二人ならではのパフォーマンスを繰り広げた。最後は、2024年開催した<JAM 感謝祭>で川西がJAMに贈った手紙で綴ったメッセージ”足踏みだっていい、明日は晴れるよ”という思いを、なんと新たな1曲「世界が広いのか。僕が小さいのか。」に昇華。日々生きているみんなへ送る、そっと背中を押すやさしいエールソングで、川西自身の心の温かさが伝わるライブとなった。◾️JO1/後藤威尊 <NUMERO 1> 会場:後楽園ホール<Numero 1>はスペイン語でナンバーワンや数字の1という意味があり、「ひとりでの初めての公演」ということでそのタイトルが付けられたという。「見に来てくれるMINIのみんなが喜んでくれるか」という部分に重きを置き、笑いあり涙ありで、最後は後藤威尊について行きたくなるようなカッコいい姿で魅せたいとの思いから、好きなものや得意なことを詰め込み、自身の最大限を表現できる公演に仕上げているとのことだ。1曲目は、Vaundyの儚く温かいラブソング「napori」をキレのあるダンスで冒頭から観客を魅了する。そして「オーディションの時からいつも応援してもらって、夢や目標を叶えさせてもらっているので、今日は僕が皆さんを支えたい」という思いで選曲したというthe pillowsの「Funny Bunny」をスタンドマイクで歌い上げました。すると、突然メンバーの池粼理人の怪しげな笑い声が。「今からこの場は俺のルールで動く」と告げると池粼は声のみで姿を現さず、なぜか佐野雄大が登場する。後藤と佐野が様々なバトルを繰り広げることになり、結果は後藤が全勝。池粼は、このバトルは後藤のかっこよさをMINIに証明するためのものだったと明かし、「MINIのみんなこれからも威尊を応援してくれよな」と伝え、会場は和やかな雰囲気に。後半に差し掛かり、後藤はサプライズで用意した手紙を取り出す。INIになってからの3年半はとても幸せだったこと、ネガティブになった時にはファンレターに何度も救われていたこと、これからもMINIを一番に思う王子様であることをしっかりと伝え、会場からは拍手が起こる。最後は、幼少期から習っていた特技の和太鼓をMINIの前で初披露。普段から鍛えている筋肉を活かして、たくましいパフォーマンスを魅せる。静寂の中に和太鼓の音が鳴り響き、あまりの迫力にMINIは釘付けに。今日一番の大きな拍手で幕を閉じた。◾️JO1/尾崎匠海 <CAFE> 会場:シアターGロッソ初のソロステージのテーマを「自分のことをもっと知ってもらうこと」とし、普段よくカフェに行くということでステージセットや映像などをカフェのような雰囲気に仕上げていた。オリジナル曲や公演の演出など、自身が制作した作品を届けることによって、「いつも応援してくれているMINIの皆さんに、自分自身をより深く知ってもらいたい」という思いを込めて作ったという。真っ白な衣装に身を包み、オリジナル楽曲「Don t Worry」をダンサーと共にパフォーマンス。息のあったダンスと芯のある歌声で会場のボルテージは急上昇する。MINIもペンライトを振り、尾崎のメンバーカラーであるオレンジ色がステージに彩りを添えた。MCでは「僕が好きなカフェを共有したくて準備しました! カフェといえばコーヒー。このステージはカフェにいるようなリラックスした気持ちでやります」とステージ上でコーヒーを淹れて飲む場面も。 続いて、事前にファンクラブを通して募集していた尾崎に歌ってほしいリクエスト曲をランキング形式で発表した。楽曲にまつわる思い出話を交えつつ、1位に輝いたOmoinotake の「幾億光年」を披露すると、伸びやかな歌声で観客の心をぐっと掴んだ。そして、気持ちを言葉で表現するのが苦手だと話しながらも、この日は手紙を用意。想いがあふれ、言葉を詰まらせつつもMINIへの感謝や、今後の活動に対しての熱い思いを伝えた。最後は、デビュー後初めて作詞作曲を手掛けたオリジナル楽曲「幻想」。「うまくいってなくてどうしようもなくなってる人もいるかもしれない。そんな時にも希望の光はあるんだよ、と思ってほしくてこの曲を書きました。僕を支えにしていいですよ。1人じゃないから、僕がいるから、この曲もあるから」と、自身が辛い時も歌に助けられた経験があり、皆さんの支えになればと心を込めて歌い上げげ、公演を締めくくった。◾️JO1/河野純喜 <Singing in the rain> 会場:IMM THEATERギター、ベース、ドラム、キーボードだけでなく、トランペット、サックスなど、超豪華なバンドの音色で彩られた生演奏と共に音楽を奏でるボーカル河野は、自身も作詞に参加しているJO1の楽曲「Lemon Candy」のセルフカバーでリサイタルをスタートさせる。JO1のYouTubeでカバーを公開しているback numberの「水平線」は、河野自身がネガティブになったり、悪い考えをしてしまう時に聴くと、少しでもやさしくなりたいな、正しくありたいなと思わせてくれる楽曲だという。そんな想いを届けるように歌うと拍手が巻き起こる。続いて、「これ本当に緊張します」と河野がピアノに向き合うと、ざわざわと驚喜の声が上がっていく。初めてピアノでの弾き語りで披露するのは、河野が初めてひとりで歌ってみせたJO1の楽曲だ。「その時はすごく緊張して、震えた手を握りしめながら歌ったなということを今でも覚えています」と大人気YouTube企画「THE FIRST TAKE」で「Voice(君の声)」を歌った約4年前を振り返り。こうして大事に思ってきた曲を、今回は初挑戦のピアノと共に歌い届けた。久保田利伸の「LOVE RAIN〜恋の雨〜」のカバーでは、メンバーの與那城奨がゲストでサプライズ登場。相性抜群の二人の歌声で4曲を楽しそうに歌い上げる。與那城は「純喜と歌ってると安心するんですよ」と河野のことを褒め讃えた。今回の公演タイトル「Singing in the rain」は、河野初めてのオリジナルバラード曲。「自分が皆さんにあまり見せない心の影の部分が、僕は実は音楽のルーツで。雨の中、悲しい気持ちを吐き出すように大きな声で歌っていた昔の自分の気持ちを歌に込めました」と気持ちを明かし、披露した。しっとりと雨のように降り注ぐ歌声を響かせた河野らしい1時間のライブに、観客からの拍手と「ありがとう〜!」という歓声は止むことなく続いた。