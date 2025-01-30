¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï"Àµ²ò"¤Ø¤Î¶¯¤¤¼¹Ç°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÄŽ¢À¤³¦¤Õ¤·¤®È¯¸«Ž£¤ÇÁðÌî¿Î¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿"¹õÌøÂÐºö"¤ÎÃæ¿È
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÁðÌî¿Î¡Ø¡ÖÅÁ¤¨¤ë¡×¶Ë°Õ¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÁê¼ê¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾õÂÖ¡×¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡ÀèÆþ´Ñ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢¼«¤é°§»¢¤¹¤ë
¢ÅÜ¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤ª¤¯
¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Û¤°¤·¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹©É×¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÉ¬¤º¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤«¤é¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Î¹µ¤¨¼¼¤Ë¤´°§»¢¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊÑÅÙ¶»¤Î¿ø¤ï¤Ã¤¿Êý¡¢¶ÛÄ¥¤Ç¤½¤ï¤½¤ï¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë¾¯¤·½À¤é¤«¤á¤Î¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ò¤¦¤Þ¤¯±¿¤Ö¾å¤Ç¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ØÆüÎ© À¤³¦¤Õ¤·¤®È¯¸«¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥²¥¹¥È¡¢¼ã¤¤¥²¥¹¥È¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢É¬¤º¹µ¤¨¼¼¤ËË¬¤Í¤Æ¹Ô¤¡¢ÈÖÁÈ¤Ë´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤Ò¤È¤·¤¤ê¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ê²ñ¼Ô¤¬¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤òË¬¤Í¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤½¤Î¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ä³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ê¤É¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹îÌé(¤Î¤à¤é¤«¤Ä¤ä)¤µ¤ó¤È¡¢ºÊ¤Îº»ÃÎÂå(¤µ¤Á¤è)¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÈÌîÂ¼¹îÌé¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡É¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿
1993Ç¯¤«¤é1997Ç¯¤Þ¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÄ«¤À¡ª¡¡À¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÌîÂ¼É×ºÊ¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖ¤ÏÄ«8»þÈ¾¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤Ï7»þ¤Ë¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¹µ¤¨¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤ò¤¢¤Á¤³¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢Ï²¼¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡¢Àè¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤¤¡¢¹µ¤¨¼¼¤Î¥É¥¢¤òÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁðÌî¿Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢ÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡×¤È´î¤ó¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÆü¡¢¡ÖÁðÌî·¯¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆËÜÈÖ¤ËÎ×¤á¤¿¡×¤È¡¢ÂçÁØ´î¤ó¤Ç¤¤¤é¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¼þÃÎ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤¢¤Þ¤ê¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ï°ìÀÚ¸«¤»¤º¤Ë¡¢¤è¤¤¤ªÏÃ¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤Èº¹¤·¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨Áê¼ê¤¬¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢ÊÉ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÊý¤«¤é¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¹õÌøÅ°»Ò¤Ï¡ÖÀµ²ò¤·¤¿¤¤¡×»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿
¡ÊÉÂÇ¤Á¥Æ¥Ë¥¹
¢Ìîµå¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë
1986Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¡¢38Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¡ØÆüÎ© À¤³¦¤Õ¤·¤®È¯¸«¡ª¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤¬½Ð¤¹¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥¤¥º¤È¤Ò¤È¤¯¤Á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢A¤«B¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÆóÂò¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç°ì¤«¤éÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òµá¤á¤Æ¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Î»ä¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢·ë¹½Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ò¥ó¥È¤òº¹¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼²òÅú¼Ô¤Î¹õÌøÅ°»Ò(¤¯¤í¤ä¤Ê¤®¤Æ¤Ä¤³)¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀµ²ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¼¹Ç°¤ò¤ª¤â¤Á¤Ç¤·¤¿¡£±ÇÁü¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¥á¥â¤ò¼è¤ê¡¢»ä¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â¥á¥â¤Ë¼è¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢Åú¤¨¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Ä¤È»×¤¦¾ðÊó¤òìÅÍß¤Ë½¸¤áÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤ÆÀµ²ò¤Ï²¿¤«¡×¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¡×¤¬¤¤¤¤
¤½¤ó¤Ê¹õÌø¤µ¤ó¤Î¼ÁÌä¤ËÀµÌÌ¤«¤éÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¿©¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ä¤¦¤¯Àµ²ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤Ç»ä¤¬¤³¤¦ÊÖ¤·¤¿¤éÀµ²ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢³Ë¿´¤«¤é¾¯¤·¤½¤ì¤¿ÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¸å¤Î»ä¤ÎÉ½¾ð¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¤Àþ¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËµÕ¤ÎÉ½¾ð¤òºî¤Ã¤Æ¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¹õÌø¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢»Ê²ñ¼Ô¤È²óÅú¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀÚâøÂöËá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤Á¤ó¤È¤ä¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Þ¤Çµ¤¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³Î¤«¤Ë¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò´Ö°ã¤ï¤º¡¢¤«¤Ä»Ä¤µ¤º¤Ë¸À¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢Ìîµå¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¶¯¤µ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢Áê¼ê¤¬¼õ¤±¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥³¡¼¥¹¤ÇÅê¤²¤Ê¤¤¤È¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤äÈ¿±þ¡¢ÊÖ¤·Êý¤Ë¤Þ¤Ç°Õ¼±¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÊý¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤È¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥é¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¡©¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢ÏÃÂê¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë
¡µ¿Ìä·Á¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡©¡×
¢µ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¡ª¡×
¤¯¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñÏÃ¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÁê¼ê¤È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥¹¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¶á¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Áê¼ê¤«¤é¤è¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢Ìîµå¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥°¥é¥Ö¤Ë¥Ñ¥·¥Ã¤È¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤Êµå¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤é¡¢Áê¼ê¤¬Áö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤³¤í¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¡¢ÀäÌ¯¤Êµ°Æ»¤òÉÁ¤¯¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
²ñÏÃ¤Ç¤½¤ì¤ò³ð¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±Êý¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡£¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¡©¡×¤Ç½ª¤ï¤ë²ñÏÃ¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢°¤ÁÉ¤ÎÁðÀéÎ¤(¤¯¤µ¤»¤ó¤ê)¤Ç¾èÇÏ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿»ö¼Â¤òÏÃ¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢ÊÖ»ö¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢ÏÃ¤Ï¤³¤ì°Ê¾åÈ¯Å¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç´°·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢°¤ÁÉ¤ÎÁðÀéÎ¤¤Ç¾èÇÏ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¡Ö¡©¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢¤Ç¤â¡¢¶¥ÇÏ¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤è¤¯½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¤É¤¦ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¡É¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¶¥ÇÏ¾ì¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¡¢¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶¥ÇÏ¾ì¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡©¡×¤È¡¢¡Ö¡©¡×¤Ç½ª¤ï¤ë²ñÏÃ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÏÃ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Â³¤¯¤È¡¢¼¡Âè¤ËÁê¼ê¤â¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¶¥ÇÏ¤Ë¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¡¤È¡¢¡Ö¡©¡×¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡¢°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡Ö¡©¡×¤ÇÊÖ¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯²ñÏÃ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¡©¡×¤Ç½ª¤ï¤ë²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¡ÖÊÖ¤·¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤â¤â¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤«¤È°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¤¤Ð¤«¤ê¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤Ë¤Ï»×¤ï¤Ì¤³¤È¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÄË¤¤¤È¤³¤í¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¹äÂ®µå¤ä¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡Öµå¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÊÖ¤·¤¬Íè¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¼¡¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢²ñÏÃ¤ÎÈ¿±þ¤âÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¹Í¤¨¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤È¤Î°ã¤¤¤ä¶¦ÄÌÅÀ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¹Í¤¨¤È¤É¤³¤¬°ã¤¦¤Î¤«»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¹ç°Õ¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤«¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¡©¡×¤ÇÌä¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¤½¬´·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ãí°Õ¤ä»ØÆ³¤Ï¡¢¡ÈÅÁ¤¨¤ëÂ¦¤Î¹©É×¡É¤¬ºÇ¤âÉ¬Í×¤Ê¾ìÌÌ
¡»þÃ»¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËËÜÂê¤«¤éÆþ¤ë
¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»¨ÃÌ¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢½ù¡¹¤ËËÜÂê¤Ë°Ü¤ë
Áê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤ä³Ø¹»¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²ÈÄí¤Ç¡¢Éô²¼¤ä¸åÇÚ¡¢¤ï¤¬»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤¾¡×¤Ê¤É¡¢Ãí°Õ¤ä»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬É¬¤º½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ê¹¤¯Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÁ¤¨¤ëÂ¦¤Î¹©É×¤¬¤â¤Ã¤È¤âÉ¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤ê¤ï¤±¶áº¢¤Î¼ã¤¤Êý¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¾¤«¤é²¿¤«¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÌÈ±Ö¤¬¡¢°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤È¤Æ¤â¼å¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬NHK¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊüÁ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÀèÇÚÊý¤«¤é¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ê¡×¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ò¤È¤Ä¤¹¤ë¤Ë¤â¡¢¾å»Ê¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤ò¸¯¤¦¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö²¿¤ò¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ëÉô²¼¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÁê¼ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ÂÐ±þ¡×¤¬É¬Í×
¤½¤³¤ÇÆü¤´¤í¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉáÃÊ¤Ï¤É¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í´ÖÀ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÐ±þ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
ÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤é¡¢·Á¼°¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·¯¤Î¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤À¤±¤ì¤É¡×¤È¤¤¤¦Æþ¤êÊý¤Ç¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë²¿¤«°ì¸ÀÊÖ¤·¤¿¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ï¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¤ÈÈ¿È¯¿´¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀè½µ¤ÏË»¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦¥ä¥Þ¤Ï±Û¤¨¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¤Ê¤É¡¢ËÜÂê¤È¤ÏÎ¥¤ì¤¿½À¤é¤«¤¤ÏÃÂê¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢È¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éËÜÂê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¾å»Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±¤è¤¤»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¤Î»Õ¾¢¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±©º´´ÖÀµÍº(¤Ï¤¶¤Þ¤Þ¤µ¤ª)¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
±©º´´Ö¤µ¤ó¤Ï1954Ç¯¤ËÆþ¶É¤µ¤ì¡¢1964Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ãæ·Ñ¼Â¶·¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ÆÅß¹ç·×11²ó¤Î¸ÞÎØ¼Â¶·¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¹â¹»Ìîµå¤ä¥´¥ë¥Õ¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¤É¡¢Âç·¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤ËÄ¹¤¯·È¤ï¤Ã¤¿Ì¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈÂº·É¤¹¤ë¾å»Ê¡É¤Ï¡¢É¾²Á¤äÈãÉ¾¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
±©º´´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤¬Æþ¶É3Ç¯ÌÜ¤Ë¼¯»ùÅç¤«¤éÊ¡²¬¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¤È¤¡¢Åìµþ¤«¤é´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ¾º¿Ê¤·¤ÆÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï±©º´´Ö¤µ¤ó¤ÎÊüÁ÷¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÊý¤Î¤è¤¦¤ÊÊüÁ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¤Ò¤½¤«¤ËÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊý¤¬Ä¾ÀÜ¤Î¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÖÁðÌî·¯¡¢ËÍ¤Ï·¯¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤ËÅìµþ¤«¤éÍè¤¿¤ó¤À¤¾¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Î»¦¤·Ê¸¶ç¤Ë´¶·ã¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¬´üÂÔ¤ËÈ¿¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±©º´´Ö¤µ¤ó¤ÎÌ¾À¼¤Þ¤Ç½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤è¤Û¤É¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È¡¢°ìÁØÊ³¤¤Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å3Ç¯´Ö¤´°ì½ï¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¤»ØÆ³¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±©º´´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¤³¤³¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤³¤Ï°¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢É¾²Á¤äÈãÉ¾¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£
½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å¤«¤éÍî¤È¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£Æü¤ÎÊüÁ÷¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¤«¡¢¡Ö·¯¤¬¤³¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Êý¸þÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¡¢¼¡¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Êý¸þÀ¤äÌÜÉ¸¤ò¾ï¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¡¢¾å»Ê¤ÎÍýÁÛ¤Î»ØÆ³¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¶ÛÄ¥¡É¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿ÃÎ»ö¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡ÏÃ¤·¼ê¤è¤ê¤â¤Ø¤ê¤¯¤À¤ë¤Ù¤
¢ÏÃ¤·¼ê¤ÈÂÐÅù¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤
»ä¤Ï¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤â¡¢¤É¤ì¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥à¡¼¥É¤Î¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ï¤ê¤Ä¤á¤¿¾õ¶·¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê¹¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò¤¢¤¨¤ÆÅê¤²¤«¤±¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤éµ¤»ý¤Á¤è¤¯ÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÏÃ¤ËÆþ¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡¢Áê¼ê¤Îµ¤¤Ë¾ã¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤ÎÊý¤ÎÀ³Ê¤ä·¹¸þ¤ò¹Í¤¨¤¿ºîÀï¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ½ñ¤ÇÁ°¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¼¯»ùÅç¶É¤ËÉëÇ¤¤·¤ÆÁá¡¹¡¢½é¤á¤ÆÃÎ»ö¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê¹¤¼ê¤ÈÏÃ¤·¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡ÖÂÐÅù¡×¤Ç¤¢¤ë
ÃÏ°Ì¤Î¹â¤¤Êý¤Ø¤Î¼èºà¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤¬¶²½Ì¤·¤Æ¡¢¤Ø¤ê¤¯¤À¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¶ÛÄ¥´¶¤ä¤®¤³¤Á¤Ê¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤ÎºÇ½é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¿·¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¼ºÇÔ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¹¤¼ê¤ÈÏÃ¤·¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Î©¾ì¾å¤ÏÂÐÅù¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨Ê¹¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ê¹¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·¿Í¤Î»ä¤Ï¤½¤Î¸¶Â§¤òËº¤ì¤Æ¡¢²¼¼ê(¤·¤¿¤Æ)¤Ë½Ð¤¹¤®¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢ÏÃ¤¬Ê¹¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊ¹¤¼ê¤ÏÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ø¤ê¤¯¤À¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é»ä¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤Á¤ó¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´Î¤ËÌÃ¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
ÁðÌî ¿Î¡Ê¤¯¤µ¤Î¡¦¤Ò¤È¤·¡Ë
¥Æ¥ì¥Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼
ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉô¼Ò²ñ³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢1967Ç¯NHK¤ËÆþ¶É¡£¼ç¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼Â¶·Ãæ·Ñ¤ä¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼9»þ¡×¤Ê¤É¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤¿¡£1985Ç¯2·îNHKÂà¶É¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢Ãæ¤Ç¤âTBS¡ÖÆüÎ© À¤³¦¤Õ¤·¤®È¯¸«¡ª¡×¤Ï38Ç¯¤âÂ³¤¯¶Ã°ÛÅªÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶áÃø¤Ë2013Ç¯¡ØÏÃ¤¹ÎÏ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡¢2015Ç¯¡ØÏ·¤¤¶î¤±¤í¡ª¿ÍÀ¸¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼ ÁðÌî ¿Î¡Ë