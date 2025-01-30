湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州土店子村の分散型太陽光発電所。（２０２４年３月２８日撮影、巴東＝新華社配信／楊志英）

【新華社北京1月30日】中国の再生可能エネルギー発電の設備容量は引き続き拡大している。国家能源（エネルギー）局がこのほど発表したデータによると、2024年に新設された再エネ発電設備容量は前年比23％増の3億7300万キロワットに上り、新設発電設備容量全体の86％を占めた。うち水力は1378万キロワット、風力は7982万キロワット、太陽光は2億7800万キロワット、バイオマスは185万キロワットだった。

累計データをみると、24年末時点の再エネ発電設備容量は前年末比25％増の18億8900万キロワットで、全体の56％を占めた。うち水力は4億3600万キロワット、風力は5億2100万キロワット、太陽光は8億8700万キロワット、バイオマスは4600万キロワットに上った。

中国は再エネ発電の設備容量を拡大すると同時に、発電量も増やしている。24年の再エネ発電量は19％増の3兆4600億キロワット時に達し、発電量全体の35％を占めた。うち風力と太陽光の合計は27％増の1兆8300億キロワット時で、3次産業の電力消費量1兆8348億キロワット時とほぼ並び、住民の電力消費量1兆4942億キロワット時を大きく上回った。24年の再エネ発電量は5419億キロワット時増え、電力消費量の増加分の約86％を占めた。