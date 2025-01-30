中国の新設再エネ発電設備容量、24年は3億7300万キロワット
【新華社北京1月30日】中国の再生可能エネルギー発電の設備容量は引き続き拡大している。国家能源（エネルギー）局がこのほど発表したデータによると、2024年に新設された再エネ発電設備容量は前年比23％増の3億7300万キロワットに上り、新設発電設備容量全体の86％を占めた。うち水力は1378万キロワット、風力は7982万キロワット、太陽光は2億7800万キロワット、バイオマスは185万キロワットだった。
累計データをみると、24年末時点の再エネ発電設備容量は前年末比25％増の18億8900万キロワットで、全体の56％を占めた。うち水力は4億3600万キロワット、風力は5億2100万キロワット、太陽光は8億8700万キロワット、バイオマスは4600万キロワットに上った。
中国は再エネ発電の設備容量を拡大すると同時に、発電量も増やしている。24年の再エネ発電量は19％増の3兆4600億キロワット時に達し、発電量全体の35％を占めた。うち風力と太陽光の合計は27％増の1兆8300億キロワット時で、3次産業の電力消費量1兆8348億キロワット時とほぼ並び、住民の電力消費量1兆4942億キロワット時を大きく上回った。24年の再エネ発電量は5419億キロワット時増え、電力消費量の増加分の約86％を占めた。