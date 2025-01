丸美屋「マインクラフト」ふりかけ･カレー2月20日発売、スティーブ&アレックスやクリーパー、エンダードラゴンなどの「キラキラシール」付き

丸美屋食品工業は2月20日、人気ゲーム「マインクラフト」デザインのふりかけ・カレーを発売する。

【関連記事】ローソン「ちいかわ」マルチケースプレゼント、ハチワレ・うさぎ・くりまんじゅう・モモンガなど全6種類、ロッテの菓子購入で2月4日から

販売ラインナップは、「マインクラフト ふりかけミニパック」「マインクラフト カレー〈ポーク&コーン甘口〉」。

「マインクラフト ふりかけミニパック」は、〈たまご〉6袋、〈ビーフ〉6袋、〈さけ〉4袋、〈やさい〉4袋、の計20袋を詰め合わせた、カルシウム入りのふりかけ。税込281円。

「マインクラフト カレー〈ポーク&コーン甘口〉」は、ポークをメインに5種類の野菜(じゃがいも、にんじん、コーン、玉ねぎ、トマト)を合わせたカレー。子どもでみ食べやすい辛みを抑えた味わいで、温めなくてもおいしく味わえるという。160g、税込151円。

丸美屋「マインクラフト ふりかけミニパック」

商品には1つにつき1枚、丸美屋オリジナル「キラキラシール」(全20種)が入っている。シールには、プレイヤーキャラクター(スティーブ、アレックス)やクリーパー、エンダードラゴンなどをデザインしている。

丸美屋「マインクラフト」キラキラシール例

丸美屋「マインクラフト」キラキラシール例

丸美屋「マインクラフト」キラキラシール例

なお、「マインクラフト」はスウェーデンのゲームクリエイターにより開発されたサンドボックスビデオゲーム。世界で最も売れたゲームとされており、2023年10月時点で累計3億本を突破している。プレイヤーは、ゲーム内の世界を構成するブロック状の土や水などを自由に組み替え、創意工夫を凝らして自分の好きなように世界を構築していくことができる。

権利表記=© 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.