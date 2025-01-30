¡Úµð¿Í¡ÛÀ¾´ÜÍ¦ÍÛ¤¬ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÇ®»ëÀþ¤Ëà£Î£Ï¶ÛÄ¥á¡Öµ¤¤Ë¤»¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£³£°Æü¤ËµÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÀè¶î¤±¤¿¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¡££³ÆüÏ¢Â³¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤ÆÆþÇ°¤ÊÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾´Ü¤ÏÎý½¬¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÂÎ¤â¸µµ¤¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½çÄ´¤Ë¤Ï¤ä¤ì¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏËüÁ´¤ÎÍÍ»Ò¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È£²Æü¸å¤ËÇ÷¤ë¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡±¦ÏÓ¤ÎÅêµå¤ò¥Ö¥ë¥Ú¥óÎ¢¤«¤é¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Çà¸«¼é¤ëá¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢µð¿Í¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤À¡£ÅÄÃæ¾¤«¤é¤ÎÇ®»ëÀþ¤ËÀ¾´Ü¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¸å¤í¤«¤éÄ¹Ìî¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¸«¤Æ¤ë¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¡Ê»ëÀþ¡Ë¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âà£Î£Ï¶ÛÄ¥á¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î¾¡Éé¤¬»Ï¤Þ¤ëÇØÈÖ¹æ£±£·¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¼ÂÀï·Á¼°¤À¤Ã¤¿¤ê¥ª¡¼¥×¥óÀï¤â»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£