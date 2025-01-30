¡ÖÀ¤³¦¤ÎDASSAI¡×¤Ø¡ª°°¼òÂ¤¤«¤éàÜº×¤Ø¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬
1948Ç¯¤Ë»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¡¢½ãÊÆÂç¶ã¾ú¼ò¡ÖàÜº×(DASSAI)¡×¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°°¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò(°Ê²¼¡¢°°¼òÂ¤)¡£2023Ç¯9·î¤Ë²ÔÆ¯¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¼òÂ¢¤«¤é¸«¤¨¤¿»Ô¾ì¤Î²ÄÇ½À¤ò¼õ¤±¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯6·î1Æü(Æü)¤è¤ê¼ÒÌ¾¤ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò àÜº×¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÈ¯¹Ú¼Â¸³¡£Â¤¤Ã¤¿¼ò¤Ï¡¢¡ÖàÜº×MOON - ±§Ãè¾úÂ¤¡× ¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤½¤¦
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎDASSAI¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡¢°°¼òÂ¤²þ¤á¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò àÜº×¡×¤Îº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï¡©
º£²ó¤Ï¡¢°°¼òÂ¤¤Î²ñÄ¹¡¦ºù°æÇî»Ö¤µ¤ó¤ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦ºù°æ°ì¹¨¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢º£¸å¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢£ÀèÂå¤È¤ÎÂÐÎ©¤ÈÂà¼Ò¤Î²áµî¤ò±Û¤¨¤Æ...¡£²ñÄ¹¡¦ºù°æÇî»Ö¤µ¤ó¤Î°§»¢
¤Þ¤º¡¢²ñÄ¹¤ÎÇî»Ö¤µ¤ó¤¬°§»¢¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤ÎÁÄÉã¡¦ºù°æµ®°ì¤¬1910Ç¯¤Ë¡ØÝ¯°æ¼ò¾ì¡Ù¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼þÅìºù¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÃÊÁ¤òÈÎÇä¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²ñ¼Ò¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£1926Ç¯¤ËÀµ¼°¤Ë¼òÂ¢¤¬¾ùÅÏ¤µ¤ì¡¢¼òÂ¤ÌÈµö¤Ïºù°æµ®°ì¤µ¤ó¤ÎÌ¾µÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÈ¬¼Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¼Ì±3000Ì¾¤Ë¼ò¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢¾¦Çä¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ËÆÍÆþ¤·¡¢´ë¶ÈÀ°È÷Îá¤Ë¤è¤ê¡ØÝ¯°æ¼ò¾ì¡Ù¤ÏÇÑ¶È¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
Àï¸å¤Î1948Ç¯1·î¡¢ºù°æµ®°ì¤µ¤ó¤È¼¡ÃË¤Îºù°æÇî¼£(Çî»Ö¤µ¤ó¤ÎÉã)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê°°¼òÂ¤¤¬ÁÏ¶È¡£Æ±Ç¯2·î¤Ë¼òÂ¤À½Â¤ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¡Ö°°ÉÙ»Î¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÌÃÊÁ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢1950Ç¯¤Ë»ä¡¢ºù°æÇî»Ö¤¬¼òÂ¢¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ñÄ¹¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Ï½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¬¡¢1973Ç¯¤ÎÂè°ì¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¼ò¶È³¦¤ÏÄ¹°ú¤¯ÄãÌÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£Çî»Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Î¤¬1973Ç¯¤Ç¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬ºòÂÐÈæ¤Î5Ê¬¤Î1¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
1973Ç¯¡¢Çî»Ö¤µ¤ó¤ÏÀ¾µÜ¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò(¸½ºß¤ÎÆüËÜÀ¹³ô¼°²ñ¼Ò)¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢1976Ç¯¤Ë°°¼òÂ¤¤ØÌá¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¤³¤í»ä¤ÏÆüËÜ¼ò¶È³¦¤ÎÀè¹Ô¤¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹»þÂå¤Îµ²±¤¬¶¯¤¯¡¢¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬¼¡Âè¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
1978Ç¯¤ËÇî»Ö¤µ¤ó¤Ï°°¼òÂ¤¤òÂà¼Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢ÏÂ²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢1984Ç¯¤ËÇî¼£»á¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Çî»Ö¤µ¤ó¤Ï°°¼òÂ¤¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢»°ÂåÌÜ¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¬¡¢10Ç¯´Ö¤ÎÎ¥¿¦´ü´Ö¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤Ï3Ê¬¤Î1¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç1990Ç¯¡¢Çî»Ö¤µ¤ó¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£Åö»þÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿ÉáÄÌ¼ò¡Ö°°ÉÙ»Î¡×¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¡¢½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡ÖàÜº×¡×¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»³¸ý¸©¤Î¼ò¤¬Åìµþ»Ô¾ì¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤íÃ¯¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÎ»á¤Î¹âÎð²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼ã¤¤ÅÎ»á¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1999Ç¯¤ËÃÏ¥Ó¡¼¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò³«¶È¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«3¥«·î¤ÇÊÄ´Û¡£ÅÎ»á¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢1984Ç¯¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤ÀºÝ¤Ë¤Ï1²¯±ß¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿Çä¤ê¾å¤²¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï195²¯±ß¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÇî»Ö¤µ¤ó¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Çî»Ö¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢¿·¶½¹ñ¤È¤Î¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊºî¤ê¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¤½¤Î°Ò¸÷¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡ØàÜº×¡Ù¤¬À¤³¦¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢°°¼òÂ¤¤Ï2025Ç¯6·î1Æü¤è¤ê¼ÒÌ¾¤ò¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò àÜº×¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¹ñÆâ³°¤ÎÇä¤ê¾å¤²1000²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦ºù°æ°ì¹¨¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë·Ð±ÄÀïÎ¬
Â³¤¤¤Æ¡¢°ì¹¨¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö³§¤µ¤Þ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¼ÒÌ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤Þ¤À¡¢àÜº×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²ñ¼ÒÌ¾¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¶¯²½¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎDASSAI¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤äÎò»Ë¡¢Ê¸²½¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö²ñ¼ÒÌ¾¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤òÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì¹¨¤µ¤ó¡£
¸½ºß¡¢¹ñÆâ100²¯±ß¡¢³¤³°85²¯±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¹ñÆâ300²¯±ß¡¢³¤³°700²¯±ß¤Î¹ç·×1000²¯±ß¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ì¹¨¤µ¤ó¤Ï¡Ö»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÃ£À®¤¹¤ëÌÜÉ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê´ü¸Â¤ÏÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¼òÂ¢(3¹æÂ¢)¤ò2028Ç¯½Õ¤Ë´°À®¤µ¤»¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎDASSAI¡×¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤â½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¹¨¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜÊ¸²½¤äÎò»Ë¡¢Àº¿ÀÀ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÆüËÜ»Ô¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¼ò¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÄã¤¯¥Ë¥Ã¥Á¤Ê»Ô¾ì¤À¤½¤¦¤À¤¬¡¢°°¼òÂ¤¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö2024Ç¯11·î¤«¤é¡¢àÜº×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¼òÈÎÅ¹¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢É´²ßÅ¹¤Ê¤É¤Ç¡¢Ç¯´Ö1000²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¼òÂ¢¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢2024Ç¯¤Ï6²¯5000Ëü±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¹¨¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØÆüËÜ¼ò¡áÇ®ßó¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂÇÇË¤Ç¤¤Ä¤Ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍßÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼¡¤Ê¤ë°ì¼ê¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯11·î21Æü¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¡¢Æ±¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¡¢¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ì¥Î¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡ÖL¡ÇIZAKAYA DASSAI Yannick Alléno¡×¤ò½ÐÅ¹¡£°ì¹¨¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜÆÃÍ¤Î¿©Ê¸²½¤Ç¤¢¤ë¡Øµï¼ò²°¡Ù¤ò¡¢¥¢¥ì¥Î¤µ¤ó¤¬ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇºÆ²ò¼á¤·¤¿¤ªÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ÏÃ¤·¤¿¡£
¢£±§Ãè¶õ´Ö¤ÇÆüËÜ¼òÂ¤¤ê¡©2025Ç¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï
¤½¤ó¤Ê°°¼òÂ¤¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò½é¤Î¡ÖàÜº×¥Ð¡¼¡×¤ò°ìÌë¸Â¤ê¤ÇÀßÃÖ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ä¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¬¼çÎ®¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤ä¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¼Ô¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì¹¨¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤È¤Î¡Ö¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óàÜº×¡×¤â¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¡¢²»³Ú¤ÎÅÔ¡¦¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ò11·îËö¤«¤éÈ¯¹ÚÃæ¤ÎàÜº×¤ËÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£2025Ç¯5·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡ÖàÜº× Ì¤Íè¤òºî¶Ê¡×¤òÈäÏª¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´Ä¶¤ä¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤âÌÜ»Ø¤·¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î1%¤òºÒ³²µß±ç¤ä´Ä¶ÊÝ¸î³èÆ°¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë·×²è¤À¡£¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤äÀ¾ÆüËÜ¹ë±«¤Ê¤É¤ÎºÒ³²»Ù±ç¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´óÉÕ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì¹¨¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤¿¡£
2024Ç¯7·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÈ¯¹Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢2025Ç¯¸åÈ¾¤Ë¼ï»ÒÅç¤«¤é¥í¥±¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢ÆüËÜ¤Î¼Â¸³Åï¤Ë¼ò¤ÎºàÎÁ¤ò±¿¤Ó¡¢È¯¹Ú¤µ¤»¤ë»î¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë°ì¹¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¡¢À¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÅÁÅý¡¢Îò»Ë¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ØàÜº×¡Ù¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÀ½Â¤·Ð¸³¤ÎÃßÀÑ¤³¤½àÜº×¤Î¶¯¤ß¡×¼Áµ¿±þÅú¤ò¼Â»Ü
¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎ¥¤ì¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¸ºÂ®¤äÊª²Á¹â¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñÄäÂÚ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢°ì¹¨¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃ»´üÅª¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ï¤Þ¤ÀÀ®Ä¹Ãæ¤Î¥Ë¥Ã¥Á¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¼òÂ¢¤òÁë¸ý¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Î³«Âó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³¤³°»Ô¾ì¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¼ò¤Ï¾ï²¹¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¤ª¤¤¤·¤µ¤¬½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å¬ÀÚ¤ÊÊÝÂ¸´Ä¶¤ÈÎ®ÄÌ¤Î¶µ°é¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È°ì¹¨¤µ¤ó¤ÏÎÏÀâ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¿©¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇàÜº×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢»³ÅÄ¶Ó¤òºî¤ëÇÀ²È¤¬Â¾¤ÎºîÊª¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì¹¨¤µ¤ó¤Ï¡Ö»³ÅÄ¶Ó¤ò°ÂÄê¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¹â¤¯Çã¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÇÀ²È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤«¤é¤Î²Á³Ê°ú¤¾å¤²¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÐºö¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÇÇÀ¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¼ã¤¤¿Í¤¬ÇÀ¶È¤Ë»²Æþ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ¸»ºÎÌ¤Î³ÎÊÝ¤È°ÂÄê¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Çî»Ö¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´ÇÀ¤Î²Á³Ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÊÀ¼Ò¤Ë¶¡µë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÇÀ²È¤µ¤ó¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¡¢²Á³Ê¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
³¤³°¤Ç»³ÅÄ¶Ó¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤ÊÅÚÃÏ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¡¢Çî»Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¤Ç»³ÅÄ¶Ó¤ÎºÏÇÝ¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢2023Ç¯¤Î¤Ç¤¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â²¹¾ã³²¤Ë¤è¤êÉÊ¼Á¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇÀÃÏ¤Ï¹Âç¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÆ¤Î¿åÊ¬Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤ÇÉÊ¼Á´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢°ì¹¨¤µ¤ó¤Ï¡ÖàÜº×¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤·¤ÆÃ±²Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖAI¤Ç¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤¤¼òÂ¤¤ê¤òÄÉµá¤·¡¢àÜº×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
Çî»Ö¤µ¤ó¤ÏàÜº×¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤ÎÎò»Ë¤¬º£¤ÎàÜº×¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¤½¤Î²áÄø¤ò±£¤µ¤ºÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ°ì¤ÎÀ½Â¤¥Ç¡¼¥¿ÎÌ¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ»³ÅÄ¶Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¿¼Ò°÷¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢À½Â¤·Ð¸³¤ÎÃßÀÑ¤³¤½àÜº×¤Î¶¯¤ß¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÀ¾ÏÆ¾ÏÂÀ(¤Ë¤²¤Ð´ë²è)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÈ¯¹Ú¼Â¸³¡£Â¤¤Ã¤¿¼ò¤Ï¡¢¡ÖàÜº×MOON - ±§Ãè¾úÂ¤¡× ¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤½¤¦
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎDASSAI¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡¢°°¼òÂ¤²þ¤á¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò àÜº×¡×¤Îº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï¡©
¢£ÀèÂå¤È¤ÎÂÐÎ©¤ÈÂà¼Ò¤Î²áµî¤ò±Û¤¨¤Æ...¡£²ñÄ¹¡¦ºù°æÇî»Ö¤µ¤ó¤Î°§»¢
¤Þ¤º¡¢²ñÄ¹¤ÎÇî»Ö¤µ¤ó¤¬°§»¢¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤ÎÁÄÉã¡¦ºù°æµ®°ì¤¬1910Ç¯¤Ë¡ØÝ¯°æ¼ò¾ì¡Ù¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼þÅìºù¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÃÊÁ¤òÈÎÇä¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²ñ¼Ò¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£1926Ç¯¤ËÀµ¼°¤Ë¼òÂ¢¤¬¾ùÅÏ¤µ¤ì¡¢¼òÂ¤ÌÈµö¤Ïºù°æµ®°ì¤µ¤ó¤ÎÌ¾µÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÈ¬¼Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¼Ì±3000Ì¾¤Ë¼ò¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢¾¦Çä¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ËÆÍÆþ¤·¡¢´ë¶ÈÀ°È÷Îá¤Ë¤è¤ê¡ØÝ¯°æ¼ò¾ì¡Ù¤ÏÇÑ¶È¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
Àï¸å¤Î1948Ç¯1·î¡¢ºù°æµ®°ì¤µ¤ó¤È¼¡ÃË¤Îºù°æÇî¼£(Çî»Ö¤µ¤ó¤ÎÉã)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê°°¼òÂ¤¤¬ÁÏ¶È¡£Æ±Ç¯2·î¤Ë¼òÂ¤À½Â¤ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¡Ö°°ÉÙ»Î¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÌÃÊÁ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢1950Ç¯¤Ë»ä¡¢ºù°æÇî»Ö¤¬¼òÂ¢¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ñÄ¹¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Ï½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¬¡¢1973Ç¯¤ÎÂè°ì¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¼ò¶È³¦¤ÏÄ¹°ú¤¯ÄãÌÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£Çî»Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Î¤¬1973Ç¯¤Ç¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬ºòÂÐÈæ¤Î5Ê¬¤Î1¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
1973Ç¯¡¢Çî»Ö¤µ¤ó¤ÏÀ¾µÜ¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò(¸½ºß¤ÎÆüËÜÀ¹³ô¼°²ñ¼Ò)¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢1976Ç¯¤Ë°°¼òÂ¤¤ØÌá¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¤³¤í»ä¤ÏÆüËÜ¼ò¶È³¦¤ÎÀè¹Ô¤¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹»þÂå¤Îµ²±¤¬¶¯¤¯¡¢¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬¼¡Âè¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
1978Ç¯¤ËÇî»Ö¤µ¤ó¤Ï°°¼òÂ¤¤òÂà¼Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢ÏÂ²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢1984Ç¯¤ËÇî¼£»á¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Çî»Ö¤µ¤ó¤Ï°°¼òÂ¤¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢»°ÂåÌÜ¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¬¡¢10Ç¯´Ö¤ÎÎ¥¿¦´ü´Ö¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤Ï3Ê¬¤Î1¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç1990Ç¯¡¢Çî»Ö¤µ¤ó¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£Åö»þÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿ÉáÄÌ¼ò¡Ö°°ÉÙ»Î¡×¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¡¢½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡ÖàÜº×¡×¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»³¸ý¸©¤Î¼ò¤¬Åìµþ»Ô¾ì¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤íÃ¯¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÎ»á¤Î¹âÎð²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼ã¤¤ÅÎ»á¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1999Ç¯¤ËÃÏ¥Ó¡¼¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò³«¶È¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«3¥«·î¤ÇÊÄ´Û¡£ÅÎ»á¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢1984Ç¯¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤ÀºÝ¤Ë¤Ï1²¯±ß¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿Çä¤ê¾å¤²¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï195²¯±ß¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÇî»Ö¤µ¤ó¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Çî»Ö¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢¿·¶½¹ñ¤È¤Î¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊºî¤ê¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¤½¤Î°Ò¸÷¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡ØàÜº×¡Ù¤¬À¤³¦¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢°°¼òÂ¤¤Ï2025Ç¯6·î1Æü¤è¤ê¼ÒÌ¾¤ò¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò àÜº×¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¹ñÆâ³°¤ÎÇä¤ê¾å¤²1000²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦ºù°æ°ì¹¨¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë·Ð±ÄÀïÎ¬
Â³¤¤¤Æ¡¢°ì¹¨¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö³§¤µ¤Þ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¼ÒÌ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤Þ¤À¡¢àÜº×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²ñ¼ÒÌ¾¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¶¯²½¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎDASSAI¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤äÎò»Ë¡¢Ê¸²½¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö²ñ¼ÒÌ¾¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤òÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì¹¨¤µ¤ó¡£
¸½ºß¡¢¹ñÆâ100²¯±ß¡¢³¤³°85²¯±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¹ñÆâ300²¯±ß¡¢³¤³°700²¯±ß¤Î¹ç·×1000²¯±ß¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ì¹¨¤µ¤ó¤Ï¡Ö»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÃ£À®¤¹¤ëÌÜÉ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê´ü¸Â¤ÏÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¼òÂ¢(3¹æÂ¢)¤ò2028Ç¯½Õ¤Ë´°À®¤µ¤»¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎDASSAI¡×¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤â½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¹¨¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜÊ¸²½¤äÎò»Ë¡¢Àº¿ÀÀ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÆüËÜ»Ô¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¼ò¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÄã¤¯¥Ë¥Ã¥Á¤Ê»Ô¾ì¤À¤½¤¦¤À¤¬¡¢°°¼òÂ¤¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö2024Ç¯11·î¤«¤é¡¢àÜº×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¼òÈÎÅ¹¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢É´²ßÅ¹¤Ê¤É¤Ç¡¢Ç¯´Ö1000²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¼òÂ¢¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢2024Ç¯¤Ï6²¯5000Ëü±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¹¨¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØÆüËÜ¼ò¡áÇ®ßó¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂÇÇË¤Ç¤¤Ä¤Ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍßÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼¡¤Ê¤ë°ì¼ê¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯11·î21Æü¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¡¢Æ±¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¡¢¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ì¥Î¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡ÖL¡ÇIZAKAYA DASSAI Yannick Alléno¡×¤ò½ÐÅ¹¡£°ì¹¨¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜÆÃÍ¤Î¿©Ê¸²½¤Ç¤¢¤ë¡Øµï¼ò²°¡Ù¤ò¡¢¥¢¥ì¥Î¤µ¤ó¤¬ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇºÆ²ò¼á¤·¤¿¤ªÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ÏÃ¤·¤¿¡£
¢£±§Ãè¶õ´Ö¤ÇÆüËÜ¼òÂ¤¤ê¡©2025Ç¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï
¤½¤ó¤Ê°°¼òÂ¤¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò½é¤Î¡ÖàÜº×¥Ð¡¼¡×¤ò°ìÌë¸Â¤ê¤ÇÀßÃÖ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ä¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¬¼çÎ®¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤ä¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¼Ô¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì¹¨¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤È¤Î¡Ö¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óàÜº×¡×¤â¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¡¢²»³Ú¤ÎÅÔ¡¦¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ò11·îËö¤«¤éÈ¯¹ÚÃæ¤ÎàÜº×¤ËÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£2025Ç¯5·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡ÖàÜº× Ì¤Íè¤òºî¶Ê¡×¤òÈäÏª¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´Ä¶¤ä¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤âÌÜ»Ø¤·¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î1%¤òºÒ³²µß±ç¤ä´Ä¶ÊÝ¸î³èÆ°¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë·×²è¤À¡£¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤äÀ¾ÆüËÜ¹ë±«¤Ê¤É¤ÎºÒ³²»Ù±ç¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´óÉÕ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì¹¨¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤¿¡£
2024Ç¯7·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÈ¯¹Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢2025Ç¯¸åÈ¾¤Ë¼ï»ÒÅç¤«¤é¥í¥±¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢ÆüËÜ¤Î¼Â¸³Åï¤Ë¼ò¤ÎºàÎÁ¤ò±¿¤Ó¡¢È¯¹Ú¤µ¤»¤ë»î¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë°ì¹¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¡¢À¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÅÁÅý¡¢Îò»Ë¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ØàÜº×¡Ù¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÀ½Â¤·Ð¸³¤ÎÃßÀÑ¤³¤½àÜº×¤Î¶¯¤ß¡×¼Áµ¿±þÅú¤ò¼Â»Ü
¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎ¥¤ì¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¸ºÂ®¤äÊª²Á¹â¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñÄäÂÚ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢°ì¹¨¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃ»´üÅª¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ï¤Þ¤ÀÀ®Ä¹Ãæ¤Î¥Ë¥Ã¥Á¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¼òÂ¢¤òÁë¸ý¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Î³«Âó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³¤³°»Ô¾ì¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¼ò¤Ï¾ï²¹¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¤ª¤¤¤·¤µ¤¬½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å¬ÀÚ¤ÊÊÝÂ¸´Ä¶¤ÈÎ®ÄÌ¤Î¶µ°é¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È°ì¹¨¤µ¤ó¤ÏÎÏÀâ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¿©¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇàÜº×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢»³ÅÄ¶Ó¤òºî¤ëÇÀ²È¤¬Â¾¤ÎºîÊª¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì¹¨¤µ¤ó¤Ï¡Ö»³ÅÄ¶Ó¤ò°ÂÄê¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¹â¤¯Çã¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÇÀ²È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤«¤é¤Î²Á³Ê°ú¤¾å¤²¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÐºö¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÇÇÀ¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¼ã¤¤¿Í¤¬ÇÀ¶È¤Ë»²Æþ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ¸»ºÎÌ¤Î³ÎÊÝ¤È°ÂÄê¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Çî»Ö¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´ÇÀ¤Î²Á³Ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÊÀ¼Ò¤Ë¶¡µë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÇÀ²È¤µ¤ó¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¡¢²Á³Ê¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
³¤³°¤Ç»³ÅÄ¶Ó¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤ÊÅÚÃÏ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¡¢Çî»Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¤Ç»³ÅÄ¶Ó¤ÎºÏÇÝ¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢2023Ç¯¤Î¤Ç¤¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â²¹¾ã³²¤Ë¤è¤êÉÊ¼Á¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇÀÃÏ¤Ï¹Âç¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÆ¤Î¿åÊ¬Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤ÇÉÊ¼Á´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢°ì¹¨¤µ¤ó¤Ï¡ÖàÜº×¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤·¤ÆÃ±²Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖAI¤Ç¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤¤¼òÂ¤¤ê¤òÄÉµá¤·¡¢àÜº×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
Çî»Ö¤µ¤ó¤ÏàÜº×¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤ÎÎò»Ë¤¬º£¤ÎàÜº×¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¤½¤Î²áÄø¤ò±£¤µ¤ºÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ°ì¤ÎÀ½Â¤¥Ç¡¼¥¿ÎÌ¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ»³ÅÄ¶Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¿¼Ò°÷¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢À½Â¤·Ð¸³¤ÎÃßÀÑ¤³¤½àÜº×¤Î¶¯¤ß¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÀ¾ÏÆ¾ÏÂÀ(¤Ë¤²¤Ð´ë²è)