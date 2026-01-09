冬はむくみの季節！ヨガインストラクターが教えるむくみ解消セルフケア

「最近靴がキツいと感じる」「脚がだるい」そのお悩み、実はむくみが原因かもしれません。冬はむくみやすい季節といわれており、意識的にむくみ予防を行うことが重要です。

そこで、今回はむくみ解消におすすめのセルフケア方法をご紹介します。

1.冬はむくみやすい季節

むくみとは、過剰な水分が皮下組織にたまった状態のことです。寒い冬は「冷え」によって血行が悪くなり、それに伴って水分代謝が悪化して、適切な水分排出ができなくなってしまいます。

また、からだにたまった余分な水分が血管を圧迫して、さらに血行が悪くなるという負のループができあがってしまうので、冬のむくみには注意が必要です。

2.たった15秒でわかる『むくみチェック法』

まずは、脚のむくみ度合いを確認してみましょう。すねを指の腹で5秒間押し、指を離したときに皮膚が10秒以上へこんだままである場合は「むくんでいる」と判断されます。（※1）

むくみは、セルフケアで解消できる可能性もあるので「自分の脚がむくんでいる」と感じた場合は、早めの対処が大切です。

3.むくみを解消するセルフケア

ここからは、むくみ解消に効果的なセルフケアとして、家でできるストレッチを2つご紹介します！

3-1.股関節のストレッチ

(1)仰向けに寝て、両ひざを立てる。

(2)右足のくるぶしあたりを左脚にのせる。

(3)左脚のもも裏に両手をあてて、ひざを胸に引き寄せる。

(4)反対も同様に行う。

3-2.ふくらはぎのストレッチ

(1)四つん這いになり、片足を両手の間に置く。後ろのつま先は立てる。

(2)上半身を起こして、両手は前のひざに軽く添える。

(3)お尻を後ろにひいて前のひざを伸ばす。つま先は天井に向ける、

(4)息を吐いてふくらはぎやもも裏（ハムストリングス）の伸びを感じながら30秒キープする。

(5)前後の脚を入れ替えて同様に行う。