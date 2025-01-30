47ºÐ¡¦¤Û¤·¤Î¤¢¤¡¢Èþ¥Ð¥¹¥È¤Þ¤Ö¤·¤¤É³¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¡×¡ÖÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÎ·¿¤ÈÈþ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡1»ù¤ÎÊì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Û¤·¤Î¤¢¤¡Ê47¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÎ·¿¤ÈÈþ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¡×É³¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¤Û¤·¤Î¤¢¤
¡¡Æ°²è¤Ï¡Ö@alexiastam_official ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ø¡×½Ð¤«¤±¤¿¤È¤¤Î¤â¤Î¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿åÃå¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤¬Áª¤Ù¤ë¤«¤é¾å²¼¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é´ò¤·¤¤¡Á ¥¢¥ó¥À¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¥º¥ì¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¤Î¡×¤È»îÃå¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÂ·¤¤¤Î¿åÃå¤òÇã¤Ã¤¿¤«¤éÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥×¡¼¥ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ï¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡Èþ¥Ð¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¡Ä¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¡×¡ÖÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÎ·¿¤ÈÈþ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤¤µ¤ó¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤¦¤«¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÎ·¿¤ÈÈþ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¡×É³¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¤Û¤·¤Î¤¢¤
¡¡Æ°²è¤Ï¡Ö@alexiastam_official ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ø¡×½Ð¤«¤±¤¿¤È¤¤Î¤â¤Î¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿åÃå¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤¬Áª¤Ù¤ë¤«¤é¾å²¼¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é´ò¤·¤¤¡Á ¥¢¥ó¥À¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¥º¥ì¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¤Î¡×¤È»îÃå¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÂ·¤¤¤Î¿åÃå¤òÇã¤Ã¤¿¤«¤éÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥×¡¼¥ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ï¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡Èþ¥Ð¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¡Ä¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¡×¡ÖÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÎ·¿¤ÈÈþ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤¤µ¤ó¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤¦¤«¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£