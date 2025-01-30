大阪・梅田ロフト、4・30営業終了 阪神梅田本店に5・21移転
大阪・梅田ロフトの契約満了に伴い、4月30日に営業終了を発表していたロフトが30日、阪急阪神百貨店 阪神梅田本店6階に5月21日に移転・オープンすると発表した。
【画像】2・28に引っ越しSALEも、今後のスケジュール
梅田ロフトは1990年4月に開業し、関西のフラッグシップ店舗として約35年間営業を続けてきた。阪神梅田本店の改装計画の一環として移転が決定した。
【新生・梅田ロフト店舗概要】
所在地：大阪府大阪市北区梅田1−13−13 阪神梅田本店6階
開店日：2025年5月21日（水）※現梅田ロフト1990年4月
営業面積：約665坪（約2198平方メートル）
営業時間：午前10時〜午後8時
定休日：阪神梅田本店に準ずる
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梅田ロフトは1990年4月に開業し、関西のフラッグシップ店舗として約35年間営業を続けてきた。阪神梅田本店の改装計画の一環として移転が決定した。
【新生・梅田ロフト店舗概要】
所在地：大阪府大阪市北区梅田1−13−13 阪神梅田本店6階
開店日：2025年5月21日（水）※現梅田ロフト1990年4月
営業面積：約665坪（約2198平方メートル）
営業時間：午前10時〜午後8時
定休日：阪神梅田本店に準ずる