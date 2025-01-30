¡ÖÂ¤Î¹Ã¡¢åºÎï¤Ë½Ð¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Îà¥Ð¥ì¥¨¸þ¤¤¹¤®¤ëÂá¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡ª¡ÖÁ´¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Ë¡Ø¤Ê¤¼¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ð¥ì¥¨¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ð¥ì¥¨Àîºê¥Ð¥ì¥¨¡×!? ¤Þ¤Ã¤¹¤°¿¤Ó¤¿à¥Ð¥ì¥¨¸þ¤á¤ÎÂ
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¡Ê45¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¤½¤ÎÂ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àîºê¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê·Ý¿Í¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾¾±º·Ê»Ò¤¬¡ÖBKB¤µ¤ó¤ÎÂ¤Î¹Ã¡¢¥Ð¥ì¥¨¸þ¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¸ø³«¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¡ÖÁ´¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Ë¡Ø¤Ê¤¼¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ð¥ì¥¨¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¥ê¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¸µ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¾¾±º¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿Àîºê¤¬¡¢¥³¥³¥ê¥³¡¦ÅÄÃæ¤ä¶ä¥·¥ã¥ê¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥ì¥¨¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤ë»Ñ¤¬¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÃæ¤ÇÀîºê¤ÏÂ¤Î¤Ä¤ÞÀè¤ò¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹Ã¹â¤¯¤Æ¡¢åºÎï¤ÊÂÎ¢¤Î¥¢¡¼¥Á¡ªÁ¢¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¤³¤ÎÂ¤Î¹Ã¡ª¡ª¡×¡ÖÂ¤Î¹ÃåºÎï¤Ë½Ð¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡Ö¥Ð¥ì¥¨¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¤³¤ó¤Ê¤ËµÓ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤«¤¿¤Ï¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¡×¡Ö¥Ð¥ì¥¨Àîºê¥Ð¥ì¥¨¡ªBKB¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£