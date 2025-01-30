インフルエンザに引き続き注意

熊本県内の2025年第4週（1月20日～26日）のインフルエンザの報告数は、970件（一定点当たり12.28）で、報告数は減少しましたが、引き続き注意が必要です。

【表を見る】インフルエンザ・感染性胃腸炎など 保健所別の発生状況

県は、基本的な感染防止対策を徹底するよう呼びかけています。

主な感染症（報告数順）

インフルエンザ 970件（前週1,955）↓減少

新型コロナウイルス感染症 461件（前週411）↑増加

感染性胃腸炎 424件（前週331）↑増加

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 142件（前週90）↑増加

RSウイルス感染症 15件（前週21）↓減少

基本的な感染対策について

＊マスクの着用

着用は個人の判断に委ねることとされていますが、医療機関受診時や混雑した場所では、マスクの着用が効果的です。

＊手洗い等の手指衛生や換気

エアコンをつけていても、定期的な換気を心がけましょう。

＊「三つの密」の回避・人と人との距離の確保換気の悪い場所や不特定多数の人がいるような混雑した場所等を避けることが感染防止対策として有効です。

情報：熊本県健康福祉部健康危機管理課

(データ放送でご覧の方はスマートフォンやパソコンで「RKK NEWS DIG」をご覧ください）