µð¿Í¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛ¤¬3ÆüÏ¢Â³¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡¡Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾Âç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤ë¤Ê¤È¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÀ¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬30Æü¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¡¦µÜºê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¡¢3ÆüÏ¢Â³¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£º£µ¨¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÀèÈ¯¤ØÅ¾¸þ¤¹¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÂÎ¤â¸µµ¤¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢½çÄ´¤Ë¤Ï¤ä¤ì¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌó90µå¤ÎÇ®Åê¤Ë½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡³Ð¸ç¤ÎÉ½¤ì¤À¡£º£µ¨¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Î¥Õ¥ë²óÅ¾¤òÀÀ¤¤¡¢¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤ÏÁ´3Æü´Ö¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£Êá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤ÆÊÑ²½µå¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¤µå¤òÅê¤²Â³¤±¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤È¼«Ê¬¤¬¼ÂºÝÅê¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤¬´¶³ÐÅª¤Ë¤â¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤ò³Î¤«¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¸å¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÇÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³ÎÇ§¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬Êá¼ê¤Î¸å¤í¤«¤éÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¼«¿È¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¸å¤í¤«¤éÄ¹Ìî¤µ¤ó¤«¤é¡È¸«¤Æ¤ë¤¾¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅêµå¤Ë½¸Ãæ¡£Íê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤À¤¬¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î1¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¡Öº£¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¼ÂÁ©·Á¼°¤ÎÃæ¤Ç¤â½Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¡¢2·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾´Ü¤é¼ã¼êÅê¼ê¿Ø¤ÎÅêµå¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿ÅÄÃæ¾¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£