AppleがiOS 18.3のアップデートで、一部のベータテスターを対象として、衛星通信サービス「Starlink」へ接続できる「T-Mobile Starlink」ベータプログラムへの招待を行っていることがわかりました。Apple, SpaceX Link Up to Support Starlink Satellite Network on iPhones - BloombergiPhones on T-Mobile can access Starlink satellite communications - Computerworld

https://www.computerworld.com/article/3812353/iphones-on-t-mobile-can-access-starlink-satellite-communications.htmlApple enables support for T-Mobile and Starlink satellite network on the iPhonehttps://www.engadget.com/mobile/apple-enables-support-for-t-mobile-and-starlink-satellite-network-on-the-iphone-130022775.htmliPhone 14以降のモデルには、基地局やWi-Fiに接続できない場所からでもGlobalstarの衛星通信ネットワークを利用して緊急通報を行ったり、自分の居場所を通知したりするサービスがあります。iPhone で衛星通信に接続する - Apple サポート (日本)https://support.apple.com/ja-jp/1050972025年1月28日に配信されたiOS 18.3では、T-mobileの一部のユーザーを対象として、Starlinkに接続できる「T-Mobile Starlink」のベータプログラムへの招待が行われているとのこと。T-mobileは2022年にStarlinkとパートナーシップを結んでいて、2024年12月から「T-Mobile Starlink」のベータプログラムを開始しています。T-Mobile Opens Registration for Direct-to-Cell Satellite Service Beta Test with Starlink - T-Mobile Newsroomhttps://www.t-mobile.com/news/network/t-mobile-starlink-direct-to-cell-beta-registrationiPhoneで「T-Mobile Starlink」ベータプログラムに参加可能なのはアメリカ在住のユーザーのみ。T-Mobile Starlinkを有効にすると、既存のGlobalStarによる衛星通信と入れ替わる形で利用可能になるとのことです。なお、利用可能なサービスはGlobalStarによる衛星通信と同様、緊急通報や位置情報の共有、テキストメッセージの送受信に限られ、動画の配信などはできませんが、今後、音声やデータ通信まで対象を広げる予定となっています。