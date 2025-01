河村勇輝が怒涛の7本連続3ポイント成功…Gリーグで23得点7アシストの大活躍

1月30日(現地時間29日)、NBAメンフィス・グリズリーズと2Way契約を結んでいる河村勇輝が、Gリーグのメンフィス・ハッスルvsオクラホマシティ・ブルーで先発出場し、7本連続して3ポイントシュートを沈めるなど、23得点7アシストの活躍を見せた。

前の試合、スーフォールズ・スカイフォース戦では3ポイント9本中1本の成功とシュートタッチに苦しんだが、この日は無得点で折り返した後半に得点力を爆発させた。ハーフタイム明け早々に2点ビハインドの状況で逆転となる3ポイントシュートを射抜くと、わずか4分30秒ほどの間に5本の3ポイントシュートを全て決めて見せ、チームもリードを広げた。

第3クォーター残り6分で一度ベンチに退くも、残り2分40秒から再び出場してからもミスすることなく2本の3ポイントを追加。第4クォーターには得意のアシストを積み重ね、チームの勝利に大きく貢献した。

この試合でGリーグレギュラーシーズン5試合目の出場となった河村は、1試合平均17.2得点2.6リバウンド7.0アシスト、3ポイント成功率38.8パーセントという好成績を残している。

次戦は2月1日(同1月31日)にラプターズ905との対戦が予定されている。

■試合結果



ハッスル 108-102 ブルー



MHU|19|23|36|30|=108



OKL|28|19|30|25|=102

Letting it Fly 🔥@KawamuraYuki with 21 pts on 7 3PM in the quarter.

End Q3 | MHU 78, OKL 77 pic.twitter.com/Wl0zEkn7aV

- Memphis Hustle (@MemphisHustle) January 29, 2025