■総合演出と振付を担当した屋良朝幸は、出演した七五三掛龍也・吉澤閑也・中村海人と「funky8」メンバーへも感謝のコメント

中山優馬が自身の公式X(旧Twitter)で、1月28日に神奈川県民ホールにて開催した『YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2025 Wings For The GOOD VIBES』で電撃復活を果たした、Hey! Say! JUMPの山田涼介と知念侑李とのユニット・NYCについて言及。

さらに妹・山田寿々は自身の公式Xで3きょうだい舞台裏ショットを公開し、総合演出と振付を担当した屋良朝幸も自身の公式Xで感謝をポストした。

1月末をもってSTARTO ENTERTAINMENTから独立することを発表している中山。独立前ラストとなる今回のツアーは、すでに大阪・森ノ宮ピロティホール(1月12~13日)、神奈川県民ホール(1月28~29日)が行われており、1月31日に大阪・グランキューブ大阪 メインホールでファイナルを迎える。

その1月28日の公演に、山田と知念がサプライズゲストとして登場し、ユニット・NYCが電撃復活した。

中山は感動を噛みしめるように

「俺がNYCのNだ。人生の中で夢に見たこんな良い日が訪れて良いのだろうか。山田君と知念君が仲間で良かった。ありがとう」

とポストしている。

これに対しファンも

「最高です!」

「NYC大好き」

「感動しました」

などといった歓喜の声を寄せている。

さらに、中山の妹で元NMB48、現在は「空想ロマンス」のメンバーとして活動中の山田寿々は自身の公式Xで、中山の姉で元NMB48、現在はアイドルグループ「すべての瞬間は君だった。」のプロデュースを手がける山田菜々と今回のツアーのペンライトを持ち、サムズアップする中山と顔を寄せ合い3きょうだいショットを自撮り。

「お兄ちゃんってすずの青春」

と、きょうだい愛が伝わるメッセージもポストしている。

さらに、屋良は公式Xで

「Guys PLAYZONEの破壊力よ。あの一瞬でこれだけのエネルギーを消費するとは…。恐るべし」

「でも、、今日のメンバーで踊れた事は最高以外なにものでもない。感謝」

というメッセージと共に

「#中山優馬」

「#七五三掛龍也」

「#吉澤閑也」

「#中村海人」

と、中山と一緒にステージに出演したTravis Japanのメンバーの名前をハッシュタグで添えている。

別のポストでは

「そして、FUNKY8が会場に集まってくれたのも本当に嬉しい。彼らがこの名前を今でも誇りに思ってくれていることにも!」

「あの時のライブから、それぞれの道を掴み取り作り上げて活躍してくれている事が嬉しい。会えて良かった」

というメッセージと共に

「#funky8」

「#非公式だったけど」

「#伝説のグループ」

と、なにわ男子の大橋和也、藤原丈一郎、Aぇ! groupの草間リチャード敬太、末澤誠也、俳優の今江大地、古謝那伊留らで構成された「Funky8」に関しても綴っている。

なお、今江と古謝も自身の公式Xで感謝をポストしている。

