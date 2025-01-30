¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ø¥ª¥é¥ó¥À¤Î»É·ãÅª¤ÊÇ¯±Û¤· ¡Á¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¹ñ¡ªÊÔ¡Á¡Ù
¤¤¤¶¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ø
µîÇ¯¤ÎÇ¯±Û¤·¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¼óÅÔ¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£°ìºòÇ¯¡¢£³Ç¯Á°¤È»ä¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ëè²óÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¤¬¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï°ã¤¦½ê¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊì¤È¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥À¥é¥¹¤ÇÇ¯±Û¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë»ä¤Î¼ñÌ£¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÏ·¤¤ÀèÃ»¤¤¤·¡¢¤¢¤È²¿²ó³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¡¢»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥È¥É¥á¤Î°ì¸À¤Þ¤ÇÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÊì¤Î¹Ô¤¤¿¤¤½ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡£»ä¤â°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÏÇ¯±Û¤·¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤ÅÔ»Ô¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤¹¤Ç¤Ë10·î²¼½Ü¡£»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç·×²è¤¹¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»ä¤¬³¤³°¤Ç¤ÎÇ¯±Û¤·¤ÇºÇ½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤À¡£74ºÐ¤ÎÊì¤¬³°¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë´í¸±¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä²Ö²Ð¤¬¸«¤¨¤ëÉô²°¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÉô²°¤ÏÍ½Ìó¤¬º¤Æñ¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¥ê¤Ë¤ÏÍýÁÛÅª¤ÊÉô²°¤Ë¶õ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢Äü¤á¤¿¡£
¼¡¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¡££¹Ç¯Á°¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×Ãæ±û±Ø¤Î±Ø¼Ë¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡Ö¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£»ä¤Ë¤Ï½é¼ª¤ÎÃÏ¡£·Ú¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¾®¿¶¤ê¤Ê³¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê»ä¹¥¤ß¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÇ¯±Û¤·¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤½¤¦¡Ë¤È»×¤¤¡¢¼¡ÅÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡£Åº¾è°÷ÉÕ¤¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç°ìÅÙË¬¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¤À¤¬¼«Í³»þ´Ö¤¬£±»þ´Ö¤·¤«¤Ê¤¯¡¢13Ç¯Á°¤Ë¿·Ê¹¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡í¥¢¥Ê¥³¥ó¥À¶¶¡í¤È¤¤¤¦¶¶¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã©¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤¿¤¤¡×¤È¡¢Åö»þ¤Îµ»ö¤ò»ä¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£¡Ê¤º¤Ã¤ÈÊÝ´É¤·¤Æ¤¿¤Î¤«!!¡Ë¤È¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤ÎÇ¯±Û¤·¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢Ç¯¤¬ÊÑ¤ï¤ëÁ°¸å¤Ï¡¢³¹¤Î»ê¤ë½ê¤ÇÇúÃÝ¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÍÌ¾¤Ê¥À¥à¹¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿ô»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¤½¤ÎÇËÎö²»¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤½¤¦¡£¡í²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤â¤¹¤Ù¤Æ¼«¸ÊÀÕÇ¤¡í¤È¤¤¤¦Ãí°Õ´ÇÈÄ¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»ä¤Ï¡Ê¤Ê¤ó¤ÆÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¥À¥à¹¾ì¤ËÌÌ¤·¤¿ÍýÁÛ¤ÎÉô²°¤Ë¤â¤Þ¤À¶õ¤¤¬¤¢¤ê¡¢µîÇ¯¤ÎÇ¯±Û¤·¤Ï¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ë·èÄê¡£¤½¤Î¸å¡¢Å´Æ»¤Ç°ÜÆ°¤·¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ç¤â¿ôÆü²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤¡½ÐÈ¯¤À¡ª»ä¤Ïº£Ç¯¤â¹üÂÀ¤ÎJALÇÉ¡£Â¾¼Ò¤Ë¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Ø¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶JAL¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¥í¥ó¥É¥ó¤ò·ÐÍ³¤·¡¢19»þ´Ö¤«¤±¤ÆÅþÃå¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¡¢22»þº¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥àÃæ±û±Ø¤ËÃå¤¤¤¿¡£
·Ê¿§¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤â¡¢Æ»Ï©¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä
¼Â¤Ï»ä¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¡Ö»ä¤¿¤ÁÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¥¡×¤Î²¡¤·Çä¤ê¤¬¡¢¶ì¼ê¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¤ä¥Ñ¥ê¤ò»Ï¤á¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ä¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤òË¬¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤À¡£»ä¤Î°¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÆóÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤ÏÁÇÅ¨¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤À¤¬»°ÆüÌÜ¤«¤é¤Ï¡¢¸«¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸Å¤¯Æ±¤¸¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ê²áµî¤Î±É¸÷¤Ë¼ü¤ï¤ì²á¤®¡ª¡¡¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ë¤È¤Þ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£º£²ó¤â¤¤Ã¤È¤½¤¦¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±Ø¤ò½Ð¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤¬¿á¤ÃÈô¤ó¤À¡£
¿ô¡¹¤Î·úÊª¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢±ØÁ°¤òÎ®¤ì¤ë±¿²Ï¤Î¿åÌÌ¤Ë¸«»ö¤Ë±Ç¤ê¡¢ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±ØÁ°¤«¤é¥À¥à¹¾ì¤ØÂ³¤¯ÂçÄÌ¤ê¤Ï¡¢Î¾ÏÆ¤Î·úÊª¤ò·Ò¤°²¦´§·¿¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶õÃæ¤Ç´ö½Å¤Ë¤âÂ³¤¡¢¸÷¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ò¥ì¥ó¥¬¤äÀÐÂ¤¤ê¤Î·úÊª¤¬Í¥¤·¤¯È¿¼Í¤·¡¢360ÅÙ¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤¤ÌÀ¤«¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢°ìµ¤¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£
Âç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥é¥¥é¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤òÊâ¤¿Ê¤á¤¿¡£ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òµ²±¤ËÎ±¤á¤è¤¦¤È¡¢ÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤ÆÊâ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢µÞ¤Ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ÖÎØ¤ò¸«¤ë¤È¡¢±ø¤ì¤¿»æ¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥êÍí¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¤Ê¤ó¤Ç!?¡Ë¤È¼þ¤ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤ÐÉ¬¤º¥´¥ß¤òÆ§¤à¤¯¤é¤¤¡¢¤½¤³¤é¤¸¤å¤¦¥´¥ß¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Ö±ø¤Ã¡ª¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤É¤Î³¹¤è¤ê¤â¡¢Æ»Ï©¤Î¥´¥ß¤ÎÎÌ¤Ï°µÅÝÅª¤ËNo£±¡£¤½¤Î¾å¡¢ÃÏÌÌ¤ÏÀÐ¾ö¤Ç¡¢¼ÖÎØ¤¬¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¥¥Ä¥¤!!¡Ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï½ø¤Î¸ý¡£¼¡²ó¡¢¾×·â¤ÎÇ¯±Û¤·¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤«¤ó¤À¡¦¤¢¤¤¤«¡¿1980Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉô¿ô³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢2003Ç¯¡¢NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£2012Ç¯¤ËNHK¤òÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡£°Ê¹ß¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¡¢¸½ºß¡¢Ãë¤ÎÂÓÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥á¥¤¥óMC¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯2·î7Æü¹æ¤è¤ê
¥¤¥é¥¹¥È¡¦Ê¸¡§¿ÀÅÄ°¦²Ö