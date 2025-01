かわいいぬいぐるみや人気作品のキャラクターグッズなど、豊富なラインナップを展開するセガプライズ。

今回は2025年1月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『とむとじぇりーごっこ』 マスコット 〜表情いろいろ〜を紹介します!

セガプライズ『とむとじぇりーごっこ』 マスコット 〜表情いろいろ〜

登場時期:2025年1月30日より順次

サイズ:全長約8×5×10cm

種類:全3種(とむ、じぇりー、たふぃー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

世代を超えて世界中で愛される、ネコとネズミのドタバタコンビが織りなすアニメーション『トムとジェリー』

そんな『トムとジェリー』をかわいく表現した、日本オリジナルのショートアニメーション『とむとじぇりーごっこ』のグッズがセガプライズから続々登場しています。

2025年1月30日から登場するのは、個性的な表情がかわいいマスコット。

「とむ」「じぇりー」に加えて、食いしん坊な「たふぃー」の全3種類がラインナップされます☆

とむ

ペロリと舌を出し、獲物を狙うような「とむ」

足裏の肉球もかわいらしいマスコットです☆

じぇりー

何かに驚いているような「じぇりー」

「とむ」のマスコットと一緒だと、ドタバタなコメディシーンを再現できそうです!

たふぃー

食いしん坊な「たふぃー」は、チーズを手にしたご機嫌表情。

口いっぱいに頬ばる様子が表現されています☆

『トムとジェリー』をかわいく表現した『とむとじぇりーごっこ』から、表情豊かなマスコットが登場。

セガプライズの『とむとじぇりーごっこ』 マスコット 〜表情いろいろ〜は、2025年1月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

