ドコモオンラインショップ、「iPhone 15」など割引額変更へ 31日以降
NTTドコモは、ドコモオンラインショップにおいて、31日から割引などを一部変更する。
一部機種について、新規契約および機種変更、契約変更、乗り換え（MNP）で端末を購入する際の割引額が変更される。
購入方法：乗り換え（MNP）
乗り換え（MNP）での割引額が変更される端末は、「iPhone 15（128GB）」、「Google Pixel 8a」、「Google Pixel 9（128GB）」「motorola razr 50d M-51E」、「iPhone 14（128GB）」の5機種。
購入方法：機種変更、契約変更
機種変更、契約変更での割引額が変更される端末は、「Galaxy S24 Ultra 256GB SC-52E」の1機種。割引が終了する端末は「Galaxy S24 Ultra 512GB SC-52E」、「Galaxy S24 Ultra 1TB SC-52E」の3端末。購入方法：機種変更、契約変更 機種名 1月31日以降の割引額 Galaxy S24 Ultra 256GB SC-52E 1万1000円 Galaxy S24 Ultra 512GB SC-52E 割引終了 Galaxy S24 Ultra 1TB SC-52E
購入方法：新規契約
新規契約での割引額が終了する端末は、「Galaxy S24 Ultra 256GB SC-52E」。購入方法：新規契約 機種名 1月31日以降の割引額 Galaxy S24 Ultra 256GB SC-52E 割引終了