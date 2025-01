¡ØËÌÂ¼Í§°ì¡Ù¡Ø¥á¥ë¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¥¸¡¼¥ó¡Êµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ë¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à10Áª¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤ß¤¿

知らなくても全然大丈夫だけど、知っているとすごく楽しい! 日々あらわれては消えていく“インターネットの流行りもの=ネットミーム”。

12月月下旬から1月に集計されたニコニコ大百科のHOTワードランキングの中から話題のネットミーム10選を、サクッと読める解説記事にてお届けします。

1.北村友一

2.Are you KENZEN?〜僕らの魔法〜

3.キッザニア

4.メルトショック

5.メダリスト(漫画)

6.VIP先生

7.いよいよ明日がセンター試験本番ですよ!

8.天外魔境供淵織奪廚撚鮴發悄

9.ジーン(機動戦士ガンダム)

10.戦隊レッド 異世界で冒険者になる

北村友一(きたむら ゆういち)は、JRA(日本中央競馬会)に所属する騎手です。

1986年10月3日生まれ、滋賀県出身。2006年に騎手デビュー。初年度は14勝を挙げ中央競馬関西放送記者クラブ賞を受賞。

2008年5月のヴィクトリアマイルでGI初騎乗。同年10月のデイリー杯2歳ステークスで勝利し、重賞初制覇。

2018年、川崎競馬場で開催された全日本2歳優駿をノーヴァレンダで優勝し、Jpn1を初制覇。

翌2019年には大阪杯をアルアインで優勝し、中央GIを初制覇する。さらに秋華賞をクロノジェネシスで、阪神ジュベナイルフィリーズをレシステンシアで勝利し、1年間でGI・3勝を挙げました。

クロノジェネシスとのコンビでは2020年に宝塚記念・有馬記念のグランプリ春秋連覇を達成しました。

しかし2021年5月に落馬し、右肩甲骨と胸椎3・腰椎7・腰椎1本骨折、全治一年の重傷を負い、事実上コンビ解消の憂き目にあいます。以後懸命のリハビリに励み、2022年6月にレースに復帰しました。

先日開催されたJRAのG1レース「ホープフルステークス」で優勝した事で話題を集めました。(詳細はニコニコ大百科へ)

『Are you KENZEN?〜僕らの魔法〜』は、「KENZEN コブラ」(L.A. COBRA)による楽曲です。

テレビ東京のバラエティ番組『ゴッドタン』の2024年1月3日放送回「芸人マジ歌選手権SP」にて、ロバート秋山(お笑いグループ「ロバート」のメンバーの秋山竜次)が率いるグループ「L.A. COBRA」が披露しました。

「芸人マジ歌選手権」とは芸人がマジで歌を作りマジで歌い上げるオリジナルソング発表会という企画です。『ゴッドタン』内で何度も開催されている人気企画であり、この2024年1月3日の回は第21回だったようです。

12月27日に「秋山歌謡祭2025」開催決定が告知された事で話題を集めました。(詳細はニコニコ大百科へ)

キッザニア(KidZania)は、子供向けの職業体験型テーマパークです。KidZaniaは「子どもの国」の意味で、1999年にメキシコで誕生した子供向けの職業体験施設です。

子供たちが自分の興味のある仕事を体験し、楽しみながら大人になりきって社会の仕組みを学ぶことができます。

3歳から15歳を対象としており、全てのものが約3分の2サイズに縮小されている子どもの国で、50種類以上の実在企業のパビリオンが建ち並び、それを超える数のアクティビティを体験することが可能です。

働くと、「キッゾ」という、キッザニア独自の通貨が配布され、施設内で買い物出来たり、習い事をしたり、銀行に貯金したりとすることもできます。

体験で作成した物は全て持って帰ることができ、ステージの様子を収録したDVDなどが貰えるパビリオンもあります。

子供たちが自分の力で頑張ることが重要なコンセプトなため、保護者の手助けは基本的に厳禁。

場所によっては同伴できるが、外から見学、または別室の保護者ラウンジで待機することがほとんどで、難易度の高い職種もスーパーバイザーのサポートがあるので安心です。

そのユニークさから世界中で展開されており、今後も各地でオープンされる予定となっています。2月開催予定の「大人のキッザニア」のチケット販売が開始され、サーバーダウンするほどにアクセス集中した事が話題を集めました。(詳細はニコニコ大百科へ)

メルトショックは、2007年12月13日付の総合マイリスト登録ランキングで起こった事件です。

「初音ミク現象」の一つに数えられ、後のボカロシーンの流れを決定付けたとされています。

本件では、8時更新〜13時更新の総合ランキングの1位から4位まで『初音ミクがオリジナル曲を歌ってくれたよ「メルト」』exit_nicovideoに関連する動画(原曲exit_nicovideo、halyosy ver.exit_nicovideo、ガゼル ver.exit_nicovideo、ミク+halyosy ver.exit_nicovideo)が並びました。

さらにはhalyosy+ガゼル ver.exit_nicovideoも一時7位まで迫り、5位まで独占もありえたということが起きていました。

これらが全て同じサムネイルであったことから、その異様な光景を目のあたりにした多くのニコニコユーザが衝撃を受けることとなりました。

最終的なランキングとしては100位までにメルト関連が9動画、10位までに初音ミク関連が7動画と、結果だけ見れば当時人気の絶頂であった初音ミクの勢いを説明付けるものだったといえます。『マツコの知らない世界』で紹介されたことで話題を集めました。(詳細はニコニコ大百科へ)

メダリストは、つるまいかだによる漫画作品です。

2020年5月より、月刊アフタヌーン(講談社)にて連載されているフィギュアスケートの漫画。フィギュアスケートのシングルの選手の夢を諦めた青年・明浦路司(あけうらじつかさ)と、フィギュアスケートでオリンピックの金メダルを目指す少女・結束(ゆいつか)いのりを描く物語です。単行本は現在10巻が発売されています。

「第6回 みんなが選ぶTSUTAYAコミック大賞」3位、「次にくるマンガ大賞 2022」コミックス部門1位、「第68回小学館漫画賞」一般向け部門受賞、「マガデミー賞2022」主演女優賞(結束いのり)、「第48回講談社漫画賞」総合部門受賞など、様々な賞を受賞しています。アニメ版配信の影響で注目を集めました。(詳細はニコニコ大百科へ)

