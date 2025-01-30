¹âÀéÊæ¸ò°×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡¢ÆÈ¥¹¥Èー¥Ðー¼ÒÆüËÜË¡¿Í¤ÈÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡¹âÀéÊæ¸ò°×<2676.T>¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥É¥¤¥Ä¸ºÂ®µ¡¥áー¥«ー¤Î¥¹¥Èー¥Ðー¼ÒÆüËÜË¡¿Í¤ÈÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Èー¥Ðー¼Ò¤Ï»õ¼Ö²Ã¹©¡¦ÁÈÎ©¤ÎÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤ë³ê¤é¤«¤Ê±¿Å¾¤ä¡¢¹â¤¤·øÏ´À¤Ë¤è¤ëÄ¹¤¤À½ÉÊ¼÷Ì¿¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ëÍ·À±»õ¼Ö¸ºÂ®µ¡¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÀéÊæ¸ò°×¤¬¥¹¥Èー¥Ðー¼ÒÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒÀ½ÉÊ¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Í·À±»õ¼Ö¸ºÂ®µ¡¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¥é¥Ã¥¯¥®¥¢¤Ê¤É¤ÎÅÁÆ³À½ÉÊ¤òÂ¿¿ô¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥¹¥Èー¥Ðー¼Ò¤Ï»õ¼Ö²Ã¹©¡¦ÁÈÎ©¤ÎÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤ë³ê¤é¤«¤Ê±¿Å¾¤ä¡¢¹â¤¤·øÏ´À¤Ë¤è¤ëÄ¹¤¤À½ÉÊ¼÷Ì¿¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ëÍ·À±»õ¼Ö¸ºÂ®µ¡¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÀéÊæ¸ò°×¤¬¥¹¥Èー¥Ðー¼ÒÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒÀ½ÉÊ¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Í·À±»õ¼Ö¸ºÂ®µ¡¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¥é¥Ã¥¯¥®¥¢¤Ê¤É¤ÎÅÁÆ³À½ÉÊ¤òÂ¿¿ô¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS