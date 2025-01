PSYCHIC FEVERが、新曲「What's Happenin'」をリリースした。併せて、同楽曲のミュージックビデオも公開された。今作は「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」を生み出したJP THE WAVYによるプロデュース作品で、「Just Like Dat」同様、マイアミベース / アトランタベースのグルーヴが特徴的なラブソングになっているという。トップラインは、JP THE WAVYらしいフローを基調に、メロディアスなフレージングも駆使した1曲に仕上がっている。リリックには、海外での活動によって会えない日々が続く中で、愛する人への募る想いや、真っ直ぐな恋心が綴られており、メンバーのファンの皆様への感謝と愛も表現されているとのことだ。

▲「What's Happenin'」ジャケット写真 ▲「What's Happenin'」ジャケット写真

楽曲の制作陣にはJP THE WAVYに加えて、トラックプロデュースをJIGG、ソングライターをNvmbrrが担当し、HIPHOPシーンで信頼と実績を誇るゴールデンチームによって制作されている。また、ミュージックビデオはMESS監督により、楽曲・衣装で2000年代の世界観を表現するとともに、迫力溢れるパフォーマンスシーンと、それに対して各セットでのシーンのナチュラルさとアドリブを演出しているという。コレオグラフは「Rht.」に所属し、ダンサー/コレオグラファーとして世界で活躍中のKAZtheFIREが担当している。◆ ◆ ◆◾️メンバーコメント本日、今年2作品目となる「What's Happenin'」をリリースさせていただきました!!今作は昨年リリースのEP『99.9 Psychic Radio』以来のJP THE WAVYさんのプロデュース作品となっています!!JP THE WAVYさんとは“また必ず一緒に楽曲を制作したい”と強い思いがあったので、こうしてまたご一緒させて頂くことができ、メンバー一同、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。メンバーの個性を最大限に活かし、そして、新たなPSYCHIC FEVERの可能性をたくさん引き出していただいた作品は爽やかなラブソングになっています!! JP THE WAVYさんらしい歌詞のフローや世界観、MVでは楽曲や衣装で2000年代の雰囲気を表現しているので、懐かしさも感じていただけたらと思います!!楽曲もMVも是非、たくさん聴いて、たくさん観ていただけると嬉しいです!! 引き続き僕たちPSYCHIC FEVERの活動を楽しみにしていてください。◆ ◆ ◆アメリカツアーを控えるPSYCHIC FEVERの更なる進化を遂げたパフォーマンス力とパワーを引き出し、観る人に彼らの魅力を届けたいという思いが込められたミュージックビデオを、楽曲とともに是非チェックしてほしい。

リリース情報

シングル「What's Happenin'」配信中配信開始

ストリーミング&ダウンロード:https://lnk.to/psychicfever-whatshappenin



<PSYCHIC FEVER FIRST US TOUR 2025>

[公演スケジュール]

開催日:2025年2月2日(日)

会場:ワシントンDC「Howard Theatre」

会場HP:https://www.thehowardtheatre.com



開催日:2025年2月5日(水)

会場:ニューヨーク「Brooklyn Steel」

会場HP:https://www.bowerypresents.com/venues/brooklyn-steel



開催日:2025年2月8日(土)

会場:シカゴ「The Riviera」

会場HP:https://www.jamusa.com/riviera-theatre/



開催日:2025年2月10日(月)

会場:ダラス「Southside Music Hall」

会場HP:https://www.jamusa.com/riviera-theatre/



開催日:2025年2月12日(水)

会場:シアトル「Neptune Theatre 」

会場HP:https://www.neptunetheatre.com



開催日:2025年2月14日(金)

会場:ロサンゼルス「Saban Theatre」

会場HP:https://wheremusicmeetsthesoul.com/saban-beverly-hills/



※各会場の会場/開演は後日発表

※チケットは11月1日(金)発売開始予定



[主催]Konnect’d Entertainment



主催公式Tik Tok:https://www.tiktok.com/@konnectdent

主催公式X(Twitter):https://x.com/konnectdent

主催公式Facebook:https://www.facebook.com/KonnectdEnt/

主催公式Instagram:https://www.instagram.com/konnectdent/

