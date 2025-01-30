PSYCHIC FEVER¡¢¿·¶Ê¡ÖWhat¡Çs Happenin¡Ç¡×ËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2000Ç¯Âå¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿MV¸ø³«¤â
PSYCHIC FEVER¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖWhat's Happenin'¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡PSYCHIC FEVER MV
º£ºî¤Ï¡ÖJust Like Dat feat. JP THE WAVY¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿JP THE WAVY¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ºîÉÊ¤Ç¡¢¡ÖJust Like Dat¡×Æ±ÍÍ¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¥Ù¡¼¥¹ / ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢JP THE WAVY¤é¤·¤¤¥Õ¥í¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥¸¥ó¥°¤â¶î»È¤·¤¿1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ñ¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤Ø¤ÎÊç¤ëÁÛ¤¤¤ä¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÎø¿´¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È°¦¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢¥¡ÖWhat's Happenin'¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÏMESS´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ê¡¢³Ú¶Ê¡¦°áÁõ¤Ç2000Ç¯Âå¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç÷ÎÏ°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ³Æ¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤µ¤È¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¤Ï¡ÖRht.¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¡¿¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌöÃæ¤ÎKAZtheFIRE¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
ËÜÆü¡¢º£Ç¯2ºîÉÊÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖWhat's Happenin'¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿!!
º£ºî¤ÏºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎEP¡Ø99.9 Psychic Radio¡Ù°ÊÍè¤ÎJP THE WAVY¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!
JP THE WAVY¤µ¤ó¤È¤Ï¡È¤Þ¤¿É¬¤º°ì½ï¤Ë³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤¿¤¤¡É¤È¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊPSYCHIC FEVER¤Î²ÄÇ½À¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºîÉÊ¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!! JP THE WAVY¤µ¤ó¤é¤·¤¤²Î»ì¤Î¥Õ¥í¡¼¤äÀ¤³¦´Ñ¡¢MV¤Ç¤Ï³Ú¶Ê¤ä°áÁõ¤Ç2000Ç¯Âå¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹!!
³Ú¶Ê¤âMV¤âÀ§Èó¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!! °ú¤Â³¤ËÍ¤¿¤ÁPSYCHIC FEVER¤Î³èÆ°¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢¡¼¤ò¹µ¤¨¤ëPSYCHIC FEVER¤Î¹¹¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢´Ñ¤ë¿Í¤ËÈà¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¡¢³Ú¶Ê¤È¤È¤â¤ËÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°&¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡§https://lnk.to/psychicfever-whatshappenin
¡ãPSYCHIC FEVER FIRST US TOUR 2025¡ä
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯2·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¡ÖHoward Theatre¡×
²ñ¾ìHP¡§https://www.thehowardtheatre.com¡¡
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯2·î5Æü¡Ê¿å¡Ë
²ñ¾ì¡§¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÖBrooklyn Steel¡×
²ñ¾ìHP¡§https://www.bowerypresents.com/venues/brooklyn-steel
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯2·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¥·¥«¥´¡ÖThe Riviera¡×
²ñ¾ìHP¡§https://www.jamusa.com/riviera-theatre/
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯2·î10Æü¡Ê·î¡Ë
²ñ¾ì¡§¥À¥é¥¹¡ÖSouthside Music Hall¡×
²ñ¾ìHP¡§https://www.jamusa.com/riviera-theatre/
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯2·î12Æü¡Ê¿å¡Ë
²ñ¾ì¡§¥·¥¢¥È¥ë¡ÖNeptune Theatre ¡×
²ñ¾ìHP¡§https://www.neptunetheatre.com
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡ÖSaban Theatre¡×
²ñ¾ìHP¡§https://wheremusicmeetsthesoul.com/saban-beverly-hills/
¢¨³Æ²ñ¾ì¤Î²ñ¾ì/³«±é¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï11·î1Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä³«»ÏÍ½Äê
¡Î¼çºÅ¡ÏKonnect¡Çd Entertainment
¼çºÅ¸ø¼°Tik Tok¡§https://www.tiktok.com/@konnectdent
¼çºÅ¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://x.com/konnectdent
¼çºÅ¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/KonnectdEnt/
¼çºÅ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/konnectdent/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡PSYCHIC FEVER ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡PSYCHIC FEVER ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡PSYCHIC FEVER ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡PSYCHIC FEVER ¥á¥ó¥Ð¡¼X
¢¡PSYCHIC FEVER ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡PSYCHIC FEVER ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook