ÅÒÇîÍÆµ¿¤ÎÃ°±©¹§´õ¡¢½êÂ°¤Î²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä¤¬·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¡¡¼ÒÄ¹¤ÏÌµ´ü¸Â¤Î£±£°£°¡ó¡¢´ÆÆÄ¤ÏÇ¯Æâ¤Î£³£°¡ó¸ºÊð½èÊ¬
¡¡Âîµå¤Ç£Ô¥ê¡¼¥°¤Î²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï£³£°Æü¡¢²¬»³»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¥µ¥¤¥È¤ÇÅÒ¤±¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÅÒÇîÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿Æ±¥Á¡¼¥à½êÂ°¤ÎÃ°±©¹§´õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï±©¾ìÀ¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È¡¢Çò¿À¹¨Í¤´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¡£±©¾ì¼ÒÄ¹¤ÏÌµ´ü¸Â¤Î£±£°£°¡ó¸ºÊð½èÊ¬¡¢Çò¿À´ÆÆÄ¤ÏÇ¯Æâ¤Î£³£°¡ó¸ºÊð½èÊ¬¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸µ¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÃ°±©¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù¤¬ÅÒÇîÍÆµ¿¤Ç£²£°ÆüÉÕ¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡£Ç¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤Ç¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£²£¹Æü¸á¸å¤Ë¡¢¼èºà¤ò¤¦¤±¤Æ¾õ¶·¤òÇÄ°®¡£Ã°±©¤ËÏ¢Íí¤·¡¢»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£±©¾ì¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ã°±©¤Ï²¾ÁÛÄÌ²ß¤òÍÑ¤¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¡£¼Ú¶â¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£°ãË¡¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Æ±¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅÒ¤±»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£Ã°±©¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü·ÀÌó²ò½ü¤òÄÌÃ£¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ã°±©¤Ï£±£·ºÐ¤Ç£±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£±£¶Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÃË»ÒÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££²£²Ç¯½©¤Ë¹ñºÝÂç²ñ¤«¤é°úÂà¤·¡¢£Ô¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë½êÂ°¡£¹ñÆâ¤òÃæ¿´¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²£±Æü³«Ëë¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¤Ë¤Ï°ìÈÌÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£²£´Æü¤Î£´²óÀï¤ò£´¡½£²¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Æ±£µ²óÀï¤Ç£±¡½£´¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£