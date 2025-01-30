【東京マルイ再販情報：1月30日分】

東京マルイは1月30日、3点のエアガンを再販した。

今回再販されたのは、「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」とのコラボモデルガスブローバック「AM .45 バージョン・レン “ヴォーパル・バニー”」。原作・時雨沢恵一氏とメカデザイナー・秋本こうじ氏による監修で、徹底的に再現されている。

また、今回は他にもガスブローバック「デザートイーグル.50AE クロームステンレス」と電動ガン ハンドガンタイプ「グロック18C シルバースライド」も再販された。

「AM .45 バージョン・レン “ヴォーパル・バニー”」詳細

「デザートイーグル.50AE クロームステンレス」詳細

「グロック18C シルバースライド」詳細

価格：32,780円 全長：188mm 銃身長：74mm 重量：735g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：18＋1発（1発は本体に装填した場合）価格：20,680円 全長：270mm 銃身長：136mm 重量：1,110g 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：27＋1発（1発は本体に装填した場合）価格：19,580円 全長：201mm 銃身長：105mm 重量：678g（バッテリーをセットした状態） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：7.2Vニッケル水素マイクロ500バッテリー 装弾数：30発

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