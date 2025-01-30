¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬µß±çº¸ÏÓ¡¦¥Ù¥·¥¢¤ÈÇ¯ÊðÄ´Ää²óÈò¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬µå³¦¶þ»Ø¤Î¿ØÍÆ¤Ë¡¡ºòµ¨¤Ï67ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.76¤Î¹¥À®ÀÓ
MLB¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï30Æü¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õº¸ÏÓ¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤È2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿1Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤Ï¡¢21Ç¯2·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£¥á¥¸¥ã¡¼5Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î67»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ5¾¡4ÇÔ5¥»¡¼¥Ö¡¢13¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.76¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿28ºÐº¸ÏÓ¤Ç¤¹¡£
º£µ¨¤ÎÇ¯Êð¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï205Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯1700Ëü±ß¡Ë¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤Ï235Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯6000Ëü±ß¡Ë¤ò´õË¾¡£ºÇ½ªÅª¤Ë225Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯5000Ëü±ß¡Ë¤Ç·èÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ÏÇ¯Êð355Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5²¯5000Ëü±ß¡Ë¤Ë¡¢º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÍèµ¨¤ÎµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç17Ëü5000¥É¥ë¥¢¥Ã¥×¡Ê¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È5Ëü¥É¥ë¡Ë¡£Íèµ¨¤ÎµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÏºÇÂç372Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó5²¯7500Ëü±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¡Ê4Ç¯Ìó112²¯±ß¡Ë¤È¥«¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¤¥§¡¼¥ÄÅê¼ê¡Ê1Ç¯Ìó20²¯±ß¡Ü½ÐÍè¹â¡Ë¤ÎÂçÊª¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤·¤Æ¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬µå³¦¶þ»Ø¤Î¿ØÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£