昨年解散したお笑いコンビ「尼神インター」の誠子(36)が、インスタグラムを更新。金髪にイメチェンした姿が話題になっている。

誠子は、「new free color to live is to love 」とコメントし、金髪ショートカットで両肩を露出した大胆な服装の写真を投稿。

誠子のインスタグラムseiko_1204より

誠子のインスタグラムseiko_1204より

これに対し、「やば、可愛いんだけど」「金髪似合うー!!」「恋してますね」「やばい!!可愛い!!似合う!!!」「めっちゃ似合ってます!フランス人みたい」などの好意的なコメントが多数寄せられた。