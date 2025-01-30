¡Ö·ÈÂÓ¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡×¥×¥ì¡¼¤ËÄÌ¤¸¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀ¸¤Êý¡¡¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò¸µÆüËÜÂåÉ½33ºÐ¡¦Ä¹²¬Ë¾Íª¤Î¿´¤Î¸½ºßÃÏ¡ÚSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¡SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Û
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¸µÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÄ¹²¬Ë¾Íª¡ÊSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£1·î11Æü¤Îºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÌó2¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢Æ±25Æü¤ÎSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¤½¤ó¤Ê33ºÐ¤Ë¤Ï¶áº¢¡¢¥³¡¼¥È³°¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÃÆ¤à¤è¤¦¤ÊÀ¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¡Ö·ÈÂÓ¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢ÀßÄê¤òÊÑ¤¨¤¿¤é¡Ø¡Ê¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î¡Ë¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸·Áª¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤¬·ÈÂÓ¤Î²èÌÌ¤Ë¥Ý¥ó¡¢¥Ý¥ó¡ª¡¡¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¡¢²Õ¾ò½ñ¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¾å¤«¤éÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Í×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÎÊÖÅú¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë·Ï¤Î¥Ä¡¼¥ë¤«¤é¼õ¤±¤ë¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æµ¡Ç½¤¬¹Ê¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡¡Ö·ÈÂÓ¤ò¿¨¤ë»þ´Ö¤¬¶ËÃ¼¤Ë¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¨¤Ã¡¢Ìë¿²¤ëÁ°¤Ë¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡£ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤Î¤Ã¤±¤«¤éÆü¾ï²ñÏÃ¤Î±äÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤È¡¢Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¡Ö·ÈÂÓ¤ÎÊ¸»ú¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£Âç¤¤¤Ê¸»ú¤Ç¥á¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤È¡¢°ì²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÊ¸»ú¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ã»Ê¸¤Ë¤Ê¤ëÊ¬¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤ÇÁê¼ê¤ËÆÏ¤±¤è¤¦¤È¡¢¹©É×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£Ê¸¾Ï¤äÉ½¸½¤ò¹Í¤¨¤ëºî¶È¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¤¢¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÂç¤¤á¤ÎÊ¸»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Æ±´üÆþÃÄ¤ÎÌîËÜÍü²Â¤µ¤ó¡Ê2021¡Á22Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡Ë¤Ë¡Ö¥ß¥æ¡ÊÄ¹²¬¤Î°¦¾Î¡Ë¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ä¤ó¡ª¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤µ¤é¤ê¤È¿¨¤ì¤¿¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¸ÀÍÕ¡×¤ÏÄ¹²¬¤Î¥Ð¥ì¡¼´Ñ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡£Ä·ÌöÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¶õÃæ¤Ç¤ÎÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¡£¤½¤³¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä¥¸¥ã¥ó¥×¥µ¡¼¥Ö¡£Ëá¤¾å¤²¤¿¡Ö¶¯¤ß¡×¤ò¥³¡¼¥È¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë»Ñ¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕ¤ËÄ¹²¬¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¡Ö·ÈÂÓ¤ò»È¤¦¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢µÕ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«?¡¡»ä¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸¡º÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤È¤«¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ØÍ¾Çò¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¤Èµ¤ÉÕ¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤¿ºò½©¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ½ñÍß¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£·ÈÂÓ¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Ï¿·´´Àþ°ÜÆ°¤Î¤È¤¤ËÃæÀî¡ÊÈþÍ®¡Ë¤«¤é¡Ø¤³¤ì¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ËÜ¤ò¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÇÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¤ÏÆÉ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¬ÆÉ¤ß¤É¤¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡Åì¶å½£Î¶Ã«¹â¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤«¤é¡Ö¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¡×¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢15¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î±É³¨Î¤¹á¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÅÏî´ºÌ¤È¤È¤â¤ËºÇÇ¯Ä¹¡£¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç¤âÄ¹²¬¤è¤êÇ¯¾å¤ÎÁª¼ê¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖÆü¤Î´Ý¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢É¨¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëÂç¤±¤¬¤ÇÁª¼êÀ¸Ì¿¤Î´íµ¡¤Ë²¿ÅÙ¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç9»î¹ç¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢14¥»¥Ã¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥é¥¤¥ÈÂ¦¤«¤é¤Î·èÄêÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÉÔÊÑ¤À¡£¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡ÖÂÎ¡×¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Æâ¤Ê¤ë¡ÖÀ¼¡×¤ÈÂÐÏÃ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¾ð¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¡¢¾Ã²½¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿´¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥ÈÉôÌç¤ÇºÇÂ¿¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤ò½¸¤á¤¿¡£ÌöÆ°¤¹¤ëÇØÈÖ¹æ¡Ö1¡×¤òÃ¯¤â¤¬¸«¤¿¤¤¤Î¤À¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤±¤¬¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÎÀ¼¡Ä¤Ï¤¤¡¢ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£Ä¹²¬¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È2ÅÙ¡¢¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬º£¤òÀ¸¤¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅ·µ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Èº£ÆüÀ²¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢Æü¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¡£²¿¤²¤Ê¤¤ËèÆü¤Ë¤â´î¤Ó¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎ¤È¿´¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡·ÈÂÓ¤â¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤àÊ¸»ú¤â¡¢¥Ð¥ì¡¼¤â¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤Êý¤â¡Ä¡£Ä¹²¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¥¤¥º¥Ù¥¹¥È¡×¤Ê¤Î¤À¡£ºÇ¸å¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£ºÇ¶á¿´¤ÎÄì¤«¤é¾Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï?
¡¡¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡Ê¡¦¥µ¥à¥Ç¥£¡Ë¤ÈµÈÉð¡ÊÈþ²Â¡Ë¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Î3¿Í¤Ç¥°¥ë¡¼¥×Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£3¿Í¤Ç¾Ð¤¤Å¾¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ã¡¢¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¢¡×¡£ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¢¥Ï¥Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢°Æ³°³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹²¬¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¤Þ¤¿°ì¤ÄÊ¬¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë