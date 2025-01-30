¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢ÀèÇÚ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç2»þ´Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¡ÈäÆ¾ë¡É!?ÂçÀôÍÎ¤â¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¡Ê51¡Ë¡¢Äé¿¿°ì¡Ê60¡Ë¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡Ê22¡Ë¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¼¼Ä®ÌµÍê¡×¤Î¸ø³«¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
ºî²È¡¦³Àº¬ÎÃ²ð»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÉð»Î³¬µé¤È¤·¤Æ°ìÙä¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃË¡¦Ï¡ÅÄÊ¼±Ò¡ÊÂçÀô¡Ë¤Î¸µ¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡Ö¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡áÌµÍê¡×¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀï¤¤¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¾å±éÁ°¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¸áÁ°9»þÈ¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÀô¤Ï¡ÖÄ«Áá¤¯¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Å»ö¡¢²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È´ÑµÒ¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢Ä¹Èø¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÄ«¤ÎÁá¤¤ÉñÂæ°§»¢¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡È¡ÊÄ«¤Î¡Ë°§»¢¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä¹Èø¤Ïº£ºî¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡¢·ã¿É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿ÂçÀô¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿É¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡×¤ÈÆ±¾ð¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹Èø¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¼ýÏ¿¤Î¤¢¤È»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Î¡ËSUPER EIGHT¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¸ø±é¤¬¡Ë3»þ´ÖÈ¾¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2»þ´Ö¤°¤é¤¤¥È¥¤¥ì¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈäÆ¾ë¡Ê¤í¤¦¤¸¤ç¤¦¡Ë¡É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Øµ¤Ä¥¤Ã¤Æ¤³¡Á¤¼¡Ù¤È¡Ê²ÎÀ¼¤¬¡ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¡È¤¢¤¢¡¢¥ª¥ì¤â´èÄ¥¤í¤¦¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÈá¤·¤¤Î¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£