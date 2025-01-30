2¤Ä¤Î·ê¤Ä¤Ê¤¬¤êµðÂç·ê¤Ë¡¡µß½õÁË¤à²¼¿å¡Ä¡¡ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×¤«¤é´Ý2Æü¤¬·Ð²á
¡¡ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Æ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é2Æü¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾¼ê¤Îµß½Ð³èÆ°¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£30Æü¸áÁ°2»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î·ê¤Î´Ö¤¬ÊøÍî¤·¡¢1¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê·ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊøÍî¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ó¤Ç·ê¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÃÏ²¼¤Ç²¿¤¬¡Ä´ÙË×¤·¤¿·ê¤Ï¤¹¤êÈ¾õ¤Ë¡©¡¡±¿Å¾¼ê¤ÎÍÆÂÎÉÔÌÀ
¢£·ê¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¡¡µß½õÆñ¹Ò
¡¡µß½Ðºî¶È¤¬Æñ¹Ò¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢30Æü¸áÁ°2»þÈ¾¤¹¤®¡¢2¤Ä¤Î·ê¤Î´Ö¤¬°ìµ¤¤ËÊøÍî¤·¡¢1¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê·ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤Î40Ê¬¸å¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¡¢µµÎö¤¬Æþ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬ÊøÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸áÁ°6»þ¤¹¤®¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÊøÍî¤·¡¢·ê¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊøÍî¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æñ¹Ò¤¹¤ëµß½Ðºî¶È¡£29Æü¸á¸å4»þÁ°¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼êµß½õ¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¤è¤½È¾Æü¤Ö¤ê¤Ë3¿Í¤ÎÂâ°÷¤¬·ê¤ÎÃæ¤Ø¡£¤·¤«¤·10Ê¬¸å¡¢Ââ°÷¤¬ÃÏ¾å¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤Î»Ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸á¸å5»þ¡¢¸½¾ì¤ËºÆ¤ÓÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¾å¤«¤éÆì¤Ï¤·¤´¤ò¿â¤é¤·¡¢Ââ°÷¤¬·ê¤ÎÃæ¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤È»×¤ï¤ì¤ë·ê¤ÎÊÉÌÌ¤«¤é¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¿å¤¬Âì¤Î¤è¤¦¤ËÊ®¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ê¤ÎÄì¤Ï¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë2¿Í¤ÎÂâ°÷¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¾å¤ÎÂâ°÷¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Û¡¼¥¹¤ò¿µ½Å¤Ë·ê¤ÎÃæ¤Ë²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ê¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿¿å¤òµÛ¤¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Û¡¼¥¹¤È»×¤ï¤ì¡¢¥Û¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤¿¸å¡¢·ê¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿Ââ°÷¤ÏÃÏ¾å¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·ê¤ÎÃæ¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾õ¤Ç¤Îµß½Ð¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤«¡¢ºî¶È¤Ï°ì»þÃæÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å8»þ20Ê¬¡¢ºÆ¤Ó¸½¾ì¤ËÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤¬·ê¤Ë¶á¤Å¤¡¢·ê¤Î±ï¤ò¹¤²¤ë¤è¤¦¤Ë·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÂâ°÷¤¬·ê¤Î±ï¤Ë¶á¤Å¤¡¢Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¡¢Ì¿¹Ë¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Îºî¶È¤Ï·ê¤Î¼ÐÌÌ¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤òÃµ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¢£´ÙË×¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤Ï»ÔÌò½ê¤Ê¤É¤â
¡¡Ä¹°ú¤¯µß½Ðºî¶È¡£¤½¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢29ÆüÌ¤ÌÀ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Î°ú¤¾å¤²ºî¶ÈÃæ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¿·¤¿¤Ê´ÙË×¤Ç¤¹¡£¹â¤µ10¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î´ÇÈÄ¤¬¿âÄ¾¤ËÃÏÃæ¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿¼¤µ¤ÏºÇ½é¤Î·ê¤ÈÆ±¤¸¡¢10¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Íî¤Á¤¿·ê¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤â¤¦1¤ÄÂç¤¤Ê·ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î·ê¤ÏÄ¾·Â¤¬ºÇÂç¤Ç10¥á¡¼¥È¥ë¡¢¿¼¤µ10¥á¡¼¥È¥ë¡£Âè2¤Î·ê¤ÎÄ¾·Â¤Ï¡¢¤½¤Î2ÇÜÄøÅÙ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¸áÁ°7»þ59Ê¬¤Ë¤Ï·ê¤ÎÃ¼¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î2Ê¬¸å¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤¬Êø¤ìÍî¤Á¡¢·ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸á¸å3»þ¤Ë¤ÏºÇ½é¤Î·ê¤Î4ÇÜ¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¤Î±ÇÁü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Âè2¤Î·ê¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î·ê¤«¤é¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢2¤ÄÌÜ¤Î·ê¤ËÍî¤Á¤¿°û¿©Å¹¤Î´ÇÈÄ¡£2¤Ä¤Î·ê¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ30ÆüÌ¤ÌÀ¡¢2¤Ä¤Î·ê¤Î´Ö¤¬ÊøÍî¤·¡¢1¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê·ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊøÍî¤ÎÄ¾Á°¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ºî¶È°÷¤Ï²¿¤«¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¸å¤º¤µ¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºë¶Ì¸©¡¡ÂçÌî¸µÍµÃÎ»ö
¡Öº£¸å¡¢´ÙË×¤¬³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡´ÙË×»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢»ÔÌò½ê¤ä»ÔÌ±²ñ´Û¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢1¥¥í¤Û¤ÉÅì¤Ë¤Ï¼óÅÔ¹âÂ®6¹æ»°¶¿Àþ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Î·ê¤ÎÃæ¤Î²¼¤Ë¤Ï¥¬¥¹´É¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢È¾·Â200¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Î½»Ì±¤Ë°ì»þÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£µß½õÁË¤à²¼¿å¡¡¶áÎÙ¤Ç¿å»ÈÍÑÀ©¸Â
¡¡Å¾Íî¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï74ºÐ¤ÎÃËÀ¡£Åö½é¤Ï²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢28Æü¸á¸å°Ê¹ß¤Ïµß½õÂâ°÷¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þÅú¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÆÂÎ¤ÏÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÙË×¤·¤¿·ê¤Ï¤¹¤êÈ¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß±¿Å¾ÀÊ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡·ê¤Ë¤Ï²¼¿å¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤Èµß½õ¤¬ºÆ³«¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»Ô¤Ï¼þÊÕ¤Î12¤Î»Ô¤äÄ®¤Î½»Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç²¼¿å¤ËÎ®¤ì¤ë¿å¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¶áÎÙ½»Ì±
¡ÖÉ÷Ï¤¤â¤¤Î¤¦Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ì±þ¡¢¾¯¤·¿å¤Ï¤¿¤á¤Æ¤¢¤ë¤±¤É¡¢¾¯¤·¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¡×
¡¡¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¿©Æ²¤ò±Ä¤à¿Í¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¿©Æ²¤Î¼ÒÄ¹
¡Ö¤³¤ì¤¬º£¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÆé¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤ÏËÜÅö¤Ë¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¡£ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Ê¤ªÅò¤¬¡Ë±ø¤¤¾õÂÖ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¡Ê¤ªÅò¤ò¡Ë»È¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤Ï²¿¤È¤«3¡Á4²ó¤Ç¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÉáÃÊ¤Ê¤éÌÍ¤ò¤æ¤Ç¤ë¤ªÅò¤ò10²ó¼è¤ê´¹¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ò3¡Á4²ó¤ÇºÑ¤Þ¤»¡¢¼Î¤Æ¤ë¿å¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Æ²¤Î¼ÒÄ¹
¡Ö¡Ê¤ªÅò¤ò´¹¤¨¤Ê¤¤¤È¡ËÌÍ¤Î¤æ¤Ç¶ñ¹ç¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ.Â¿¾¯Ì£¤Ë±Æ¶Á¤Ï¡©¡Ë½Ð¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¹©É×¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Æ²¤Î¼ÒÄ¹
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë½Ð¤¹¥°¥é¥¹¡¢¤ªÎä¤ä¤Î¥°¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼è¤ê»®¤ò»æ»®¤Ë¡¢»æ¥³¥Ã¥×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¢£ÅÅÏÃ¡õ¥Í¥Ã¥È¤¬ÉÔÄÌ¤Ë
¡¡¤³¤Á¤é¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï´ÙË×¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ä¡£¸½¾ìÉÕ¶á¤Î²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷
¡Ö¡ÊQ.¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥À¥á¤Ë¡©¡ËÀè¤Û¤É¸À¤Ã¤Æ¤¿ÅÅÏÃ¡×
¡¡·ÈÂÓ¤«¤é²ñ¼Ò¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡Ä¡£²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹
¡Ö¸½ºß¤ª¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÀßÈ÷¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×
¡¡NTTÅìÆüËÜ¤Ï¡¢´ÙË×¤Ë¤è¤ëÃÇÀþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È1300²óÀþ¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ400²óÀþ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ìÉÕ¶á¤Î²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷
¡Ö¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤ËÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÉÔÄÌ¤Ë¤è¤ê¡Ä¡£¸½¾ìÉÕ¶á¤Î²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷
¡Ö¾¦ÉÊ¡Ê¾ÈÌÀ´ï¶ñ¡Ë¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼õÃí¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤«¤Î¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¤Î¤¬°ìÀÚ¥¹¥È¥Ã¥×¡£²ñ¼Ò¤«¤é¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤¬°ì²ó¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡ÊÂÐ±þ¡Ë¡×
¡¡²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½¾¶È°÷¤Ï¼«Âð¤«¤é¤ä¤ê¼è¤ê¤·¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¤³¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç±ª²ó¡Ê¤¦¤«¤¤¡Ë¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¤«¡¢¶á¤¯¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤ÏÄ¹¤¤½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ö±©Ä»¿µ°ì ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×2025Ç¯1·î30ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë