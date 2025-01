中国のAI企業・DeepSeekがリリースした「DeepSeek-R1」はトレーニングコストの低さやオープンソース化されたこともあり、テクノロジー業界で注目の的となっています。そんなDeepSeekはApp StoreならびにGoogle Playでアプリを提供しており、各アプリストアの無料アプリランキングで1位を獲得しました。そんなDeepSeekに対してイタリアのデータ保護当局が個人データの使用に関する情報を要求したところ、アプリストアからDeepSeekアプリが消滅したことが報告されています。

DeepSeekが2025年1月中旬にリリースしたアプリ「DeepSeek - AIアシスタント」は人気を博しており、アプリ分析会社のAppFiguresによると、リリース以来「DeepSeek - AIアシスタント」はApp Storeで190万回以上、Google Playでは500万回以上ダウンロードされているとのこと。実際にApp Storeのアプリランキングでは、OpenAIのChatGPTなどを上回り、無料アプリカテゴリーの1位になっていました。中国のAI開発企業「DeepSeek」が急速に台頭してテクノロジー業界で話題に、App Storeの無料アプリランキングでも1位を獲得 - GIGAZINEしかし、ヨーロッパの消費者団体「Euroconsumers」は、DeepSeekの個人データの取り扱いに関してイタリアのデータ保護機関であるGaranteに苦情を申し立てました。その後、Garanteは2025年1月28日にDeepSeekに対し、情報を開示するよう請求しています。Garanteは「どのような個人データが、どの情報源から、どのような目的で、どのような法的根拠に基づいて収集され、中国国内のサーバーに保存されているのかを知りたい」と述べています。EuroconsumersとGaranteの主な懸念事項は、DeepSeekのプライバシーポリシーに記載されている「ユーザーのテキストまたはオーディオ入力、プロンプト、アップロードされたファイル、フィードバック、チャット履歴、またはその他のコンテンツを収集し、トレーニング目的で使用できる」「DeepSeekはその裁量により、取得した情報を法執行機関、公的機関などと共有できる」という条項です。その後、GaranteがDeepSeekに対して情報を要求した翌日の1月29日、イタリアのApp StoreならびにGoogle Playから「DeepSeek - AIアシスタント」は消滅。イタリア国内のApp Storeでは「現在お住まいの国または地域では利用できません」、Google Playでは「ダウンロードがサポートされていません」と表示されるとのこと。Garanteの責任者であるパスクアーレ・スタンツィオーネ氏は「我々がDeepSeekに情報を求めてからわずか数時間後、イタリア国内でアプリの新規ダウンロードができなくなりました。これが私たちの質問によるものかどうかは分かりません」と述べています。そして「GDPRのルールが尊重されているかどうかを確認するために詳細な調査を開始します」と伝えました。また、アイルランドのデータ保護委員会もDeepSeekに対して「アイルランド国民のユーザーデータがどのように処理されているか」について詳細を求めるメモを送付したことを報告しています。なお、記事作成時点でDeepSeekはイタリアならびにアイルランドの規制当局からの書簡に対して返答していません。