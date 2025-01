BOYNEXTDOOR、本日（1月30日）初の日本単独ツアー開始「日本公演限定ステージもある」

ボーイズグループBOYNEXTDOORが初の単独ツアー「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’」の日本公演を開始する。

【写真】大人気のBOYNEXTDOORとは?

BOYNEXTDOORは本日(1月30日)、東京・立川ステージガーデンでの公演を皮切りに、愛知、大阪、宮城、福岡、神奈川でファンと顔を合わせる。

これはBOYNEXTDOORが日本で開催する初めての単独コンサートで、6都市12回公演が全席完売となった。

(写真=KOZエンターテインメント)BOYNEXTDOOR

BOYNEXTDOORは所属事務所KOZエンターテインメントを通じて、「昨年、仁川(インチョン)でのコンサートでONEDOOR(BOYNEXTDOORのファンネーム)の方々と顔を合わせたとき、本当に幸せで夢のようだった」と振り返った。

続けて、「今日から日本ツアーを通じてもっと多くのファンの方々と一緒に過ごせると思うとわくわくするし、楽しみだ。今回の公演だけのために準備したステージもあるので、楽しみにしていてほしい。いただいた愛に応えられるよう最善を尽くす」と伝えた。

なお、BOYNEXTDOORは日本ツアーを記念してポップアップストア「BOYNEXTDOOR POP UP STORE ‘KNOCK ON Vol.1’ in TOKYO/OSAKA」を開催する。東京では1月25日〜2月5日まで、大阪では2月1日〜9日まで開催される予定だ。

