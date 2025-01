【セレスティア・ルーデンベルク バニーVer.】受注期間:1月30日~3月26日9月 発売予定価格:39,600円

フリーイングは、フィギュア「セレスティア・ルーデンベルク バニーVer.」を9月に発売する。受注期間は3月26日まで。価格は39,600円。

本製品は、推理アクションゲーム「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生」より、超高校級のギャンブラー「セレスティア・ルーデンベルク」のバニー姿を、1/4スケールでフィギュア化したもの。

公式のゴスロリ衣装をアレンジしたオリジナルのバニーコスチュームが真っ白な肌に映えており、トランプを片手に微笑むミステリアスな表情にも注目なフィギュアとなっている。

すらりと伸びた足には、リアルな質感を追求し布製網タイツを使用。現在予約受付中の「罪木蜜柑 バニーVer.」と並べて楽しむこともできる。

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/4スケール サイズ:全高 約260mm

