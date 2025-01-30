ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡¢ÃÏ¸µ¶á¤¯¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¤³¤Ê¤¤¤À¡Ä¤³¤ÎÆ»¤òÄÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡Ê37¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÆ»Ï©´ÙË×¤Ë¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è½Ð¿È¤ÎÌÚ²¼¤Ï¡Ö»ä¤ÎÃÏ¸µ¤¬¶á¤¤¤·¡¡¤Ä¤¤¤³¤Ê¤¤¤ÀÆüÍËÆü¼Â²È¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤ë»þ¤â¤³¤ÎÆ»¤òÄÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£¸½¾ìÉÕ¶á¤È¤¤¤¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÏÂ¿©ÌÍ½è¥µ¥¬¥ßÈ¬Ä¬Å¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÌ¼¤¿¤Á¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤«¤Ê¤êÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤Æ¡×¤È¤·¤¿¡£
Æ»Ï©´ÙË×¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ã¥¯Å¾Íî»ö¸Î¤Ç¡¢±¿Å¾¼ê¤Îµß½õºî¶È¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¡Ö³§ÍÍ¤¬Ì¿¤¬¤±¤Çºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¡¤¤¤Ä¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤½Åµ¡¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¿Ã£¤Ë¤â¤´²ÈÂ²¤¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤È¡£¿´¾ð¤ò¤ª¤â¤¦¤È¡¢¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ä´ÊÃ±¤Ë¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¤ï¤»¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡¢¡¢¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡£¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤É¤¦¤«Ìµ»ö¤Ëµß½õºî¶È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£