【STREET FIGHTER 6 OFFICIAL POP UP STORE in KOTOBUKIYA】2月8日~24日 開催予定会場:コトブキヤ秋葉原館 5F イベントスペース

MSYは、「STREET FIGHTER 6 OFFICIAL POP UP STORE in KOTOBUKIYA」をコトブキヤ秋葉原館5Fイベントスペースにて2月8日~24日の期間開催する。

本イベントではMSYのブランド「ASOBI GRAPHT」シリーズとカプコン「ストリートファイター6」がコラボしたアパレルや雑貨を販売する。また会場限定の購入キャンペーンとして、購入金額に応じたノベルティも進呈する。

また先行販売商品として、「サポータータオル」に「エドモンド本田」、「リリー」、「キンバリー」、「ダルシム」の4種とロゴ2種を追加。「彫金アート」シリーズのステッカー、マグネット、ミラーに「ルーク」、「エド」、「ブランカ」、「豪鬼」のデザインを追加する。

サポータータオル新製品

サポータータオル(各2,970円)

彫金アートシリーズ(ミラー2,420円、マグネット1,650円、ステッカー1,430円)

この他購入金額3,300円ごとにステッカーを進呈する。会場ではキャラクター18人の「Outfit 3」等身大パネルを展示する。

ステッカー

等身大パネル(一部)

(C)CAPCOM