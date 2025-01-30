「スーパーマリオRPG」サントラ4月発売。アナログ版含む3形態
「スーパーマリオRPG Original Soundtrack」
(C)Nintendo/SQUARE ENIX
Characters: (C)Nintendo, (C)SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、Nintendo Switchで発売されているRPG「スーパーマリオRPG」のオリジナル・サウンドトラックをアナログ版を含む全3形態で、4月9日に発売する。価格はCD2枚組の「スーパーマリオRPG Original Soundtrack」で3,850円から。
2023年に任天堂から発売されたSwitch版「スーパーマリオRPG」のオリジナル・サウンドトラック。音楽は下村陽子。「Original Soundtrack」ではNintendo Switch版で新たにアレンジされた全61曲をCD2枚組で収録する。
「スーパーマリオRPG Original Sound Box」
(C)Nintendo/SQUARE ENIX
Characters: (C)Nintendo, (C)SQUARE ENIX
CD4枚組の「Original Sound Box」では'23年版のBGM全61曲に加え、1996年のスーパーファミコン版のBGM全61曲も収録。作曲した下村による全曲楽曲解説(別冊)、収納Boxも備えた豪華仕様となる。スーパーファミコン版音源は'96年発売の「スーパーマリオRPG オリジナル・サウンド・ヴァージョン(PSCN-5047-8)」収録音源のリマスタリング。
アナログ版「Original Sound Vinyl Box」は、'23年の新アレンジ版をLP4枚に収録する。ディスクは12インチ、33 1/3回転仕様。
「スーパーマリオRPG Original Sound Vinyl Box」
(C)Nintendo/SQUARE ENIX
Characters: (C)Nintendo, (C)SQUARE ENIX