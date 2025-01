サンリオキャラクターズとひな祭りをモチーフにしたアイスクリーム「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」が「サーティワンのひなまつり 2025」に登場。B‐R サーティワン アイスクリームによって2025年2月15日(土)〜3月3日(月)まで実施される。モバイルオーダーでの予約開始は2025年1月31日(金)から。バスキンロビンスブランドは、世界52カ国、7700店以上を持つ世界最大のアイスクリーム専門店チェーン。1400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しており、日本では「サーティワン」の名で展開している。

「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」は、かわいいカップに好きなスモールサイズのアイスクリーム5コと、ホイップクリームとカラースプレー、キャラクターのチョコレートを飾った、この時期だけのサンリオキャラクターズのひなだんかざり。おひなさまは着物をまとったハローキティ、おだいりさまはハローキティのおさななじみでボーイフレンドのディアダニエル。三人官女は、マイメロディとクロミ、マイメロディのお友達のマイスウィートピアノが務めている。ひなだんには、ハローキティをイメージしたぼんぼりやひなまつりのモチーフが散りばめられ、ひなだんの背面にはキャラクターたちが勢ぞろい。よ〜く見てみるとハローキティの「リボン」も、全部で5個隠れている。あなたは見つけられるだろうか?ボックスもオリジナルのキュートなデザインになっている。ハローキティは2024年に誕生50周年を迎えている。またマイメロディは今年2025年が50周年。昭和の昔から活躍し続けたキティやマイメロは2世代、3世代キャラクターながら、現在も高い人気を維持し続けている。お子さん、お孫さんがいらっしゃる方は、ご家族の方と「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」を楽しみながら、サンリオキャラの思い出などを語り合われるのも楽しいのではないだろうか。また家族構成にかかわらず、サンリオファンの方にとってはひな祭りを楽しく飾ってくれるアイスとなるだろう。サーティワンは「今年のひなまつりはサンリオキャラクターズと一緒に盛り上がっちゃおう♪ おいしく楽しいひなまつりを過ごしてね!」とコメントしている。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655436