ÃæÅç·ò¿Í¡¡À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤éÃ¯¡©¡Ö¥â¥Æ¤Î¶ËÃ×¤ò1²óÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÅç·ò¿Í¡Ê30¡Ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦ÅìµÞ¥×¥é¥¶½ÂÃ«¤ÇÅ¸Í÷²ñ¡ÖHOKUSAI:ANOTHER¡¡STORY¡¡in¡¡TOKYO¡×¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ö¸÷¸»»á¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¡Ö¥â¥Æ¤Î¶ËÃ×¤ò1²óÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È»Ê²ñ¤«¤é¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡ÊÃæÅç¤¬¸÷¸»»á¤Î¡ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼«¿È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥â¥ÆÃË¡É¤À¤±¤Ë¡Ö¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¿çÌ²¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥Ä¤Ï¥·¥ë¥¯¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢Éô²°Ãå¤â¥·¥ë¥¯¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ë¤·¤¿¡£¥·¥ë¥¯¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¿²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸÷¸»»á´éÉé¤±¤ÎÍ¥²í¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Å¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢³ë¾þËÌºØ¤¬À¸¤¤¿¹¾¸Í¤ÎÉâÀ¤¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¿·´¶³Ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡Ö±ÇÁü¡ß¥µ¥¦¥ó¥É¡ß¿¨³Ð¡×¤Î¼¡À¤Âå·¿¥¤¥Þ¡¼¥·¥ÖÂÎ¸³¤¬½ÐÍè¤ë¡£2·î1Æü¡Á6·î1Æü¤Þ¤ÇÆ±½ê¤Ç¡£