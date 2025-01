チャンピオンズリーグ、リーグフェーズ第8節でイングランドのアストン・ヴィラはスコットランドのセルティックと対戦。4-2と激戦を制し、最終的に8位となって決勝ラウンドストレートインの権利を手にした。



この試合の前に、バーミンガムの路上でいざこざが起きていたようだ。一部のセルティックファンがアストン・ヴィラのファンと睨み合いとなり、一触即発の事態となったと英『THE Sun』が報じている。





29.01.2025, Aston Villa - Glasgow Celtic, Celtic arrive at train station near Villa Park where Aston Villa are waiting for them, ACAB arrive quickly, click for more here: https://t.co/2KvOUCcpBI pic.twitter.com/YyH0zXcdYt