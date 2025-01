アーセナルは新たなストライカー確保に尽力している。



ジャーナリストのグレアム・ベイリー氏によると、アストン・ヴィラはアーセナルから受けたイングランド代表FWオリー・ワトキンス獲得に関する6000万ポンドのオファーを拒否したという。



2020年9月からアストン・ヴィラに所属するワトキンスだが、加入以降クラブの攻撃の軸として活躍。昨季はプレミアリーグ37試合に先発出場し、19ゴール13アシストと圧巻の活躍を見せ、EURO2024でもイングランド代表として出場し、1ゴールを記録。今季もすでにプレミアリーグで10ゴールと二桁得点を達成しており、欧州ビッグクラブが注目するストライカーへと成長している。





