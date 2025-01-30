¡ÖÂÄ¹¡Á¡×¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î36ºÐ¡¡¥ß¥Ë¥¹¥«¡¢¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡Ö´é¾®¤µ¡¢¥ê¥¢¥ë9Åù¿È¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡£»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥´¥ë¥Õ¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¡Á¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡Á·¬ÅÄÀô¤È¼íÌîÉñ»Ò¤Îà¥´¥ë¥Õ¤Î±³¡ª¡©á¡Ù¤Î°áÁõ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢Çò¤Î¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤òÈäÏª¡£
¡¡¡ÖÇò¥Ï¥¤¥½¤ÏÃæ³ØÀ¸°ÊÍè¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥Ë¥Ã¥È¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡£»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÉñ»ÒÉ±¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡¼¡£¤µ¤¹¤¬¡Á¡×¡Ö´é¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤Æ¥ê¥¢¥ë9Åù¿È¤Ç¤¹¤Ê¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÞ¯Íî¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¤½¤ì¤ËÂÄ¹¡Á¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼íÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Ç¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÁ´ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÄ¹¤¯Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¡¢2018Ç¯5·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ïº£·î3Æü¡¢ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWEST.¡×¤Î¶Í»³¾È»Ë¡Ê35¡Ë¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£