角田夏実、阿部詩が復帰戦へ ＧＳバクー大会代表発表
全日本柔道連盟は３０日、グランドスラム・バクー大会（２月１４〜１６日、アゼルバイジャン）に出場する日本代表選手団１９人を発表した。パリ五輪女子４８キロ級金メダリストの角田夏実（ＳＢＣ湘南美容クリニック）、同５２キロ級代表の阿部詩（パーク２４）は復帰戦となる。
▽代表選手は以下の通り
【男子】
１００キロ超級 太田彪雅、中野寛太（ともに旭化成）
１００キロ級 新井道大（東海大）
９０キロ級 村尾三四郎（ＪＥＳグループ）
８１キロ級 老野祐平（旭化成）
７３キロ級 石原樹（ＪＥＳグループ）、田中龍雅（筑波大）
６６キロ級 田中龍馬（ＳＢＣ湘南美容クリニック）、武岡毅（パーク２４）
６０キロ級 永山竜樹（ＳＢＣ湘南美容クリニック）、中村太樹（国士舘大）
【女子】
７８キロ超級 高橋瑠璃（ＳＢＣ湘南美容クリニック）
７８キロ級 梅木真美（ＡＬＳＯＫ）
７０キロ級 田中志歩（ＪＲ東日本）
６３キロ級 青野南美（福岡県警察）
５７キロ級 玉置桃（三井住友海上）、高野綺海（日本エースサポート）
５２キロ級 阿部詩（パーク２４）
４８キロ級 角田夏実（ＳＢＣ湘南美容クリニック）