À¤³¦¤¬¿ÌÙþŽ¢DeepSeekŽ£ÁÏ¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÌäÂêÄóµ¯
¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼/¥¢¥Õ¥í¡Ë
Ãæ¹ñ¤ÎAI¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×DeepSeek¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡Ë¤¬¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¹âÀÇ½¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¶È³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡£2023Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæ¹ñ´ë¶È¤Ï²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¥Õ¥¡¥ó¥É¤â¼ê¤¬¤±¤ëÁÏ¶È¼Ô¤ÎÎÂÊ¸Ë¯CEO¤Ï²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÃæ¹ñ´ë¶È¤Î²ÝÂê¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤ò¡Ö¶âÌÙ¤±¤Ë»È¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏDeepSeek¤ÎÏÃÂê¤Ç¤ªº×¤êÁû¤®
Ãæ¹ñ¤ÏµìÀµ·î¤ò½Ë¤¦½ÕÀáµÙ²Ë¤ËÆþ¤ê¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤ÏDeepSeek¤ÎÏÃÂê¤Ç¤ªº×¤êÁû¤®¤À¡£
À¸À®AI¤ÏÃæ¹ñ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×ÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¡£OpenAI¤òÍÊ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ»½Ñ¤ÇÀè¹Ô¤µ¤ì¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Ë¤Ïµð³Û¤Î»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò¼õ¤±¡Ö¹âÀÇ½È¾Æ³ÂÎ¤ÎÄ´Ã£¡×¤È¤¤¤¦ÊÉ¤âÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
DeepSeek¤¬È¯É½¤·¤¿AI¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Í¥°Ì¤Î¹½¿Þ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢³ô¤¬µÞÍî¤¹¤ë¡ÖDeepSeek¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤«¤é¸«¤ì¤ÐÂç²÷µó¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢Ê¬Ìî¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎMLB¤ÇMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ò³Í¤Ã¤¿¡¢¤¯¤é¤¤¤ÎÁû¤¬¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÎÂCEO¤ÏSNS¤Ç¡Ö°Î¿Í¡×°·¤¤¤À¡£
À¤´ÖÅª¤Ë¤Ï×ÂÀ±¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¤¿DeepSeek¤À¤¬¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÎÂCEO¤¬2015Ç¯¤«¤éÎ¨¤¤¤ë¥¯¥ª¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¸¸ÊýÎÌ²½¡ÊHigh-Flyer Quant¡Ë¡×¤Ï¡¢¶È³¦¤Ç¡Ö²æ¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¡×´ë¶È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Æ±CEO¤¬2023Ç¯5·î¤ËDeepSeek¡ÊÅö»þ¤Ï¡Ö¿¼ÅÙµáº÷¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñÌ¾¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ºÝ¤â¡¢¡ÖÆÈ¼«¤Î¼êË¡¤ÇÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È°ìÉô¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎÂCEO¤Ï¸ø¤Î¾ì¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢DeepSeek¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö36Kr¡×¤È¤½¤Î»±²¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¡Ö°ÅëÖwaves¡×¤Î2ËÜ¤·¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤âÆ±¤¸µ¼Ô¤¬2023Ç¯5·î¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¼èºà¡¦µ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ïª½Ð¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¿ÀÈëÅª¤Ê·Ð±Ä¼Ô¡×¡ÖÅìÍÎ¤Î¿ÀÈëÅª¤ÊAI´ë¶È¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏQ¡õAÊý¼°¤ÎÎÂCEO¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ÏÈó¾ï¤ËÄ¹¤¯¡¢¡Öµ»½Ñ¡×°Ê³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹¥´ñ¿´¡×¡Ö¶âÌÙ¤±¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×
¼èºàÂ¦¤Î»ëÅÀ¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ö¼è¤ì¹â¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£AI¤ÎÌ¤Íè¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤â¸ì¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¹¥´ñ¿´¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¡£ÎÂCEO¤¬¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Êµ»½Ñ¥ª¥¿¥¯¡×¡ÖÍýÁÛ¼çµÁ¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Íû¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÎÂCEO¡Ê¼Ì¿¿¡§Best Image/¥¢¥Õ¥í¡Ë
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦µ¯¶È²È¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1999Ç¯¤Ë¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤òÁÏ¶È¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¡¼»á¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬Î©¤ÄÁ°¤«¤é¤Ò¤¿¤¹¤éÍýÁÛ¤Î¼Ò²ñ¤ò¸ì¤ê¡¢¿ôÇ¯¤Ï¡Ö¤Û¤é¿á¤¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎÂCEO¤Ïº®ÌÂ¤¬Â³¤¯Ãæ¹ñ·ÐºÑ³¦¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃæ¹ñ¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¡¼°ÊÍè¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸½¤ì¤¿¡ÖÃ¯¤â¤¬¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëÂ¸ºß¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÎÂCEO¤ÎÈ¯¸ÀÏ¿¤«¤é¡¢DeepSeek¤È¤½¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¿¤¤¡£
➀¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤éÀ¸À®AI¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿ÍýÍ³
ÎÂCEO¤Ï2015Ç¯¤Ë¥¯¥ª¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¸¸ÊýÎÌ²½¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬½Ð»ñ¤¹¤ë·Á¤Ç2023Ç¯5·î¤ËDeepSeek¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
2022Ç¯11·îËö¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ChatGPT¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤â¥Ð¥¤¥É¥¥¡ÊÉ´ÅÙ¡Ë¡¢¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡¢¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¡Ê»úÀáÄ·Æ°¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤¬À¸À®AI¤Ø¤Î»²Æþ¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»²Æþ²á¾ê¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
À¸À®AI¤¬Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ïµð³Û¤Î¸¦µæ³«È¯Èñ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ÎÆ»¶Ú¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°Û¶È¼ï¡¢¤«¤Ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸¸ÊýÎÌ²½¤¬À®¸ù¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÂCEO¤ÏÂç³Ø¡¢Âç³Ø±¡¤ÇAI¤òÀì¹¶¤·¡¢¥¯¥ª¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âµ¡³£³Ø½¬¤Î¸¦µæ³«È¯¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ò¡ÖAI¤Îµ»½Ñ¼Ô¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¯¥ª¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥ÉÀßÎ©»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤ÏAI¿Íºà¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¶âÍ»¤ÎÁÇ¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥»¥ª¥ê¡¼¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÀ®¸ù¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¼Â¡¢¸¸ÊýÎÌ²½¤ÏÆÈ¼«¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÃ»´ü´Ö¤Ë¶È³¦¾å°Ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÉâ¾å¤·¡¢¡ÖÙøÍð¼Ô¡×¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÎÂCEO¤Ï³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿2008Ç¯¤ËÃæ¹ñ³ô¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ò»Ï¤á¡¢½ù¡¹¤Ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¶âÍ»´íµ¡¤È¤¤¤¦»þÂå¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¸µ¡¹AIµ»½Ñ¼Ô¤À¤Ã¤¿ÎÂCEO¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢AI¤¬ÇúÈ¯Åª¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¶âÍ»¤Ç¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤«¤é¶È³¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÔÍø¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÎÂ»á¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ÂçÎÌ¤Ë¥Á¥Ã¥×¤òÇã¤¤¹þ¤à
¢È¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×1Ëü´ðÈ÷Ãß¤ÎÌÜÅª
DeepSeek¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¤À¤¬¡¢ÎÂCEO¤Ï2010Ç¯Âå¤«¤éµ¡³£³Ø½¬¤ò¸¦µæ¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¥Ç¥£¡¼¥×¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î·±Îý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö·Ö²Ð°ì¹æ¡×¤ò¡¢2021Ç¯¤Ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢À½¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡Ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹½èÍýÁõÃÖ¡ÊGPU¡Ë¤ò1Ëü´ð¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö·Ö²ÐÆó¹æ¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Í¢½Ð¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÁ°¤Î2021Ç¯¤Ë¹âÀÇ½È¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤ò1Ëü´ðÈ÷Ãß¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ´ë¶È¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¸¸ÊýÎÌ²½°Ê³°¤Ï¤¹¤Ù¤ÆITÂç¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Á¥Ã¥×¤òÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÀè¸«¤ÎÌÀ¤À¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÎÂCEO¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢2015Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë100´ð¡¢2019Ç¯¤Ë1000´ð¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤½¤Î¸å1Ëü´ð¤Þ¤ÇÇã¤¤Áý¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¹¥´ñ¿´¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÎÂCEO¤Ë¤è¤ë¤È2012Ç¯¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÍÑ¤¤¤¿²èÁüÇ§¼±¤Îµ»½Ñ¿ÊÅ¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿AlexNet¤ÎÅÐ¾ì¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤ÆAI¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2020Ç¯¤ËOpenAI¤¬GPT-3¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖAI¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê·×»»ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¥Á¥Ã¥×¤Î¸¦µæ¤äÄ´Ã£¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
£ÌÜÉ¸¤ÏAGI¤Î¼Â¸½
DeepSeek¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤¹¤ëÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÂCEO¤Ï¡Ö¡Ê¿Í´ÖÆ±ÍÍ¤ÎÃÎÇ½¤ò»ý¤Ä¡ËAGI¡ÊÈÆÍÑ¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿²áÄø¤Î1¤Ä¤Ç¡¢Ãµº÷¡¢¸¦µæ¤Î¤¿¤á¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆAGI¤Ï¶âÍ»¤ËÂ³¤¯¡Öº¤Æñ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
À¸À®AI¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ä¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥Ð¥¤¥É¥¥¤Ê¤ÉÊÆÃæ¥á¥¬¥Æ¥Ã¥¯¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ëÊ¬Ìî¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«¼Ò¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à³ÈÂç¤Î¥¡¼¤È¤Ê¤ëµ»½Ñ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊýÎÂCEO¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸À®AI¤ÏAGI¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö´ðÁÃ¸¦µæ¡×¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤Ï¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»þÅÀ¤Ç¡Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËDeepSeek¤Ï2024Ç¯5·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î³Ê°ÂAI¥â¥Ç¥ë¡ÖDeepSeek V2¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¸À®AI¤Ë²Á³Ê¶¥Áè¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢³Ê°Â±Û¶EC¡ÖTemu¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö拼Â¿Â¿¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢¡ÖAI³¦¤Î拼Â¿Â¿¡×¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤â¤Ä¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤ÎÂCEO¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³«È¯¥³¥¹¥È¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤«¤é°Â¤¯Äó¶¡¤·¤¿¤·¡¢AI¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÏÀÍý¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢Çä¤ê¾å¤²¤äÍø±×¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤À¤ÈVC¤«¤é»ñ¶âÄ´Ã£¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤³°¤Ç¤ÎÎ±³Ø·Ð¸³¡¦½¢¶È·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤
¤¹ñÆâ¤Î¿·Â´¼Ô¤òºÎÍÑ
Ãæ¹ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÀ¸À®AI¤ÎÊÉ¤Ï¡¢¥Á¥Ã¥×Ä´Ã£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£¿ÍºàÉÔÂ¤â¿¼¹ï¤À¡£¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï2030Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ÎAI¿Íºà¤¬400Ëü¿ÍÉÔÂ¤¹¤ë¤È¤Î»î»»¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÍý·Ï¥È¥Ã¥×¿Íºà¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ®½Ð¤·¡¢OpenAI¤ä¥°¡¼¥°¥ë¤Ê¤É¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¡£
OpenAI¤Î¡ÖGPT-4o¡×³«È¯¥Á¡¼¥à¤Î¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏËÌµþÂç¡¢À¶²ÚÂç¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Øµ»½ÑÂç¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¥È¥Ã¥×Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø±¡¤ò·Ð¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤¿²Ú¿Í²Ú¶£¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÏ¶È¤«¤é1Ç¯Í¾¤ê¤Ç·×1²¯3500Ëü¥É¥ë¤òÄ´Ã£¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¸À®AI¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡ÖPika¡×¤Ï¡¢ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤¬Ãæ¹ñ·Ï¤Ç¡¢³ÔÊ¸·ÊCEO¤ÏÃæ¹ñ¤Ç²á¤´¤·¤¿¹â¹»»þÂå¡¢¡ÖÅ·ºÍÈþ¾¯½÷¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¥¢¥á¥ê¥«¤Ëº¬¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ´ë¶È¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¬AI¤Î¥È¥Ã¥×¿Íºà¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¡£
»ö¼Â¡¢DeepSeek¤ÏÎÂCEO¤ò¤Ï¤¸¤á¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬³¤³°Î±³Ø¡¦½¢¶È·Ð¸³¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡Ö¹ñÆâÁÈ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÎÂCEO¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¿·Â´¤«¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ1¡Á2Ç¯¤Î¡ÖÂèÆó¿·Â´¡×¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Îµá¿Í¤Ç¤ÏÆüµë500¡Á1000¸µ¤Î¾ò·ï¤Ç³ØÀ¸¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤âÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂÀÓ¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëDeepSeek¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¼ÂÌ³·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¼ã¼ê¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÎÂCEO¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÃ»´üÅª¤Ë¤Ï·Ð¸³¼Ô¤ò¸Û¤¦¤Î¤¬Àµ²ò¤À¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ß¤ì¤Ð´ðÁÃÇ½ÎÏ¡¢ÁÏÂ¤À¤ä°¦¤Î¤Û¤¦¤¬Âç»ö¤À¡×¡Ö·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¿Í¤Ï¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ø¤³¤¦¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÌÏº÷¤ò·«¤êÊÖ¤·ËÜ¼ÁÅª¤Ê¤ä¤êÊý¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¯¤¬¤ê¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¶âÍ»¤ÎÁÇ¿Í¤Ç¥¯¥ª¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¸¸ÊýÎÌ²½¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤¿À®¸ùÂÎ¸³¤«¤é¡ÖÁÇ¿Í½¸ÃÄ¤¬¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÏÊï¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤â¸«¤¨¤ë¡£
º£¤ÎÃæ¹ñ¤ÏÇ½ÎÏ¤È·ÐºÑÎÏ¤¬¤¢¤ì¤ÐÎ±³Ø¤·¤ÆÇó¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬À®¸ù¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÌÏÊï¤È²Á³Ê¶¥Áè¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤¿¤À¡¢Á´ÂÎ¤Ç¸«¤ì¤Ð¤½¤³¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤Î¿Íºà¤ò°ì¤«¤é°é¤Æ¡¢¡Ö¿¿»÷¤»¤º¿¿»÷¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×ÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÎÂCEO¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¹¤¯¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤ÏÁÛÁü¤Ë¤«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼å¤¤¡×È¯¸À¤â
¥Î¨Ä¾¤ÊÃæ¹ñ¤Î¸½¾õÈãÈ½
DeepSeek¤È¤Ï²¿¤¾¤ä¡¢À¸À®AI¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÃ¥¤¦¤Î¤«¡¢Ãæ¹ñ¤Îµ»½Ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤³¤Î¿ôÆü¤ÎÊóÆ»¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ChatGPT¤ÎÅÐ¾ì»þ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï³¤³°¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤«¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÂç·¿Ï¢µÙÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢DeepSeek¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Æ¥Ã¥¯¶È³¦¤ÎÂçÊª¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ú¤¯¤¯¤é¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤³¤ì¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¹ñ¤Î´ë¶È¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢º®ÌÂ¤¬¿¼¤Þ¤ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼å¤¤¡×¡Ö¿Í¤Î¤Õ¤ó¤É¤·¤ÇÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÎÂCEO¤ÎÄ¾¸À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤¤¡£
ÎÂCEO¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Öµ¡²ñ¤Ë¾è¤¸¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈ¯Å¸¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄ¬Î®¤Ë»²²è¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
²þ³×³«Êü¤Ç·ÐºÑ¤¬µÞÀ®Ä¹¤·¤¿¹Åì¾Ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Æ±CEO¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î30Ç¯¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤³¤È¤Ë¼¹Ãå¤·¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤ËÇû¤é¤ì¤¿¤é¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡ÖÃæ¹ñ´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÄÉ¿ï¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÃæ¹ñ´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÂ¾¿Í¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤ÆÀ½ÉÊ²½¡¢¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤¬½¬´·²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃæ¹ñ´ë¶È¤Î²ÝÂê¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÊÂ¤Ù¡¢¼«¤é¤Î¡ÖÂ¾¼Ò¤È¶¥Áè¤·¤Ê¤¤¡×»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ëÎÏ¤¬¼å¤¤¡×¤³¤È¤Ï¡¢¹«¤Ç¤Ï¹¤¯¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÁØ¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼«¾Ê¡×¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
EV¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤éEV¡¢À¸À®AI¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤éAI¤Ë»²Æþ¤·¡¢»ñ¶âÎÏ¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç°µÅÝ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥á¥¬¥Æ¥Ã¥¯¤äÂçÊª·Ð±Ä¼Ô¤â¡¢¼ª¤¬ÄË¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¥Ç¥Õ¥ì¤ÎÃæ¹ñ¤Ç°ÛºÌÊü¤Ä·Ð±Ä¼Ô
ÎÂCEO¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ï2020Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¡¢¡Ö»þÂå¤ÎÄÉ¤¤É÷¡×¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¥Ç¥Õ¥ì¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¿Í¸ý¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤â¾Ã¼º¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤Ï¶¯¤¤¡£
Ãæ¹ñ¥á¥¬¥Æ¥Ã¥¯¤ÏÀ¸À®AIµ»½Ñ¤Ë·üÌ¿¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡ÖChatGPT¤È¤É¤Î¤¯¤é¤¤º¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£Ê¹¤«¤ì¤¿Â¦¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤Ï2Ç¯¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬3¥«·î¤Îº¹¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤ë¡£³Î¤«¤ËÃæ¹ñ¤Îµ»½ÑÎÏ¤Î¿ÊÅ¸¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¤¬¡¢À¸À®AI¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó´ë¶È¤¬¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÎ°è¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃæ¹ñAI¤¬¤³¤ÎÀè¤º¤Ã¤È¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤òÄÉ¤¦Î©¾ì¡Ù¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¿ÎÂCEO¤Ï¡¢¹âÀÇ½¥Á¥Ã¥×¤Èµð³Û¤Î»ñ¶â¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¿Íºà¤Î½¸ÀÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤µ¤ì¤ëÎÎ°è¤Ç¡¢¡ÖÙøÍð¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ò¤È¤Þ¤ºÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ç¤¢¤ëDeepSeek¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤òÙøÍð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¹þ¤à¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¡£µ»½Ñ¤Î¾ÜºÙ¤âÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£2010Ç¯Âå¤Þ¤Ç¼«Í³¤ËÈ¯¸À¤·¡¢À¯ÉÜ¤ä¹ñ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤âÆ²¡¹¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¡¼»á¤¬É½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¾Á°¤¬Çä¤ì¤ëÉûºîÍÑ¤â³Î¼Â¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
Æ±¼Ò¤¬¶È³¦¤ÎÃá½ø¤òÇË²õ¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÙøÍð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤âDeepSeek¤òÎ¨¤¤¤ëÎÂCEO¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤äÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Å¤¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê±º¾å ÁáÉÄ ¡§ ·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë