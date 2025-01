1月29日 発表

不二貿易は、同社のガラスコレクションケースの年間販売金額が4.8億円を突破したことを発表した。

同社のガラスコレクションケースは、取り扱いの幅を広げることで、年間販売金額がこの5年間で3倍に増加しており、具体的には、LED付きタイプや卓上型の新製品を開発したほか、カラーバリエーションを増やすなど、多様なニーズに対応する取り組みを進めている。

また、組み立てに関する問い合わせが増加したことを受け、2021年に公式YouTubeチャンネルで組み立て動画を公開し、ユーザーからも高い評価を獲得している。

玩具市場全体の成長も、コレクションケースの需要拡大に大きく寄与していると考えられており、2023年の玩具市場は1兆193億円に達し、初めて1兆円を突破した。特にカードやフィギュアなど、コレクション性の高い玩具が人気を集めており、その背景には「キダルト層」と呼ばれる、遊び心を持つ大人の増加が一因とされている。

ガラスコレクションケース5年間の歴史(2020~2024)

2020年

同社ガラスコレクションケースの定番「ガラスコレクションケース3段・4段」の通常版と背面ミラー付きがTOPを独占。シンプルでスタイリッシュなデザインが好評。

2021年

従来の縦型とは異なり、横幅の広いデザインが注目を集めた。スリムな脚部が圧迫感を軽減し、ショップのような洗練された雰囲気で高級感のあるディスプレイを楽しめる。

2022年

この年TOP4の壁を壊し、売上1位に輝いたのは「ガラスコレクションケース クリア 4段」。現在まで続く不動の1位となっている。こちらは四隅に支柱がなく、よりコレクションが映えるデザイン。ユーザーには見え方はもちろん、ガラスの透明感や重厚感などの品質に好評を得ている。

2023年

コレクションケースは「飾る」から「魅せる」へと次のステップに進化。中でも、LEDライトがケース内部を均一に照らし、コレクションの魅力をより引き立てる「LED付きコレクションケース」の需要が高まっている。

2024年

市場が拡大しているカプセルトイのコレクターに向けて開発した卓上タイプ。これまでサイズの都合上取り入れることができなかったユーザーにお勧め。

また買い足し需要に対応するBAAL・ANATシリーズも登場。隠しキャスター付きで、多く要望いただいていた「移動が大変」というユーザーの不便を解消している。

今後発売予定の新商品

コレクションケースTOR

高さ調節が自在にできるコレクションケースTOR(ティーオーアール)。ブラック・ホワイトの2色展開で背面ミラーの有無を選ぶことができる。

横に幅広くコレクションを広げたい方は幅90cmのロータイプを。省スペースに収めたい方は高さ180cmタイプがおすすめで、奥行は29.5cmの浅型なため、圧迫感も軽減する。

コレクションシェルフ

木目調・角丸の優しい印象のコレクションシェルフ。カジュアルなデザインなので、他の家具にも合わせやすく、最近推し活を始めてグッズが増えた方などにもおすすめである。ワイド・ミドル・ハイの3タイプをナチュラル・ホワイトの2色展開で販売を予定している。

(C)2024 Fuji Boeki Co., Ltd. All Rights Reserved.