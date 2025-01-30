木原文人リングアナデビュー３５周年大会実行委員会は３０日、１９９９年１月３１日に６１歳で亡くなった不世出のプロレスラー、ジャイアント馬場さんの偉業をしのぶ「没２５年追善〜太陽ケア引退試合〜木原文人リングアナデビュー３５周年記念大会」（３１日、後楽園ホール）が全席完売し当日券の販売をしないことを発表した。

今大会の主催は「木原文人リングアナデビュー３５周年大会実行委員会」で実行委員長は全日本プロレスの和田京平名誉レフェリーが務める。当日は、第１試合前に天龍源一郎、グレート小鹿、ザ・グレート・カブキ、百田光雄、タイガー戸口、渕正信、川田利明、田上明、小橋建太、北原光騎、嵐、大森隆男、本田多聞、浅子覚が来場し馬場さんの追悼セレモニーを行う。

チケットは、「プレミアムシート」１万５０００円。「特別リングサイド」１万円。「特別東ステージ席」１万円。「東ステージ席Ａ」７０００円。「指定席Ａ」７０００円。「指定席Ｂ」５０００円。「指定席Ｃ」４０００円。「立見席東」３５００円。「立見席南」３５００円の全９種類あったが全席種完売する人気。主催者は「当日券の販売は御座いません」と発表した。

大会のメインイベントで今大会で引退する全日本プロレスの元三冠ヘビー級王者・太陽ケアが鈴木みのる、ＭＡＺＡＤＡと組んで秋山準、丸藤正道、小島聡と対戦する。

◆１・３１ジャイアント馬場没２５年追善大会決定カード

▼メインイベント 和田京平レフェリーデビュー５０周年記念 太陽ケア引退試合 ６人タッグマッチ

太陽ケア、鈴木みのる、ＭＡＺＡＤＡ ＶＳ 秋山準、丸藤正道、小島聡

▼セミファイナル 大仁田厚デビュー５０周年記念 スペシャルストリートファイト・トルネードバンクハウス８人タッグデスマッチ

大仁田厚、河上”ファイヤー”隆一、雷神矢口、宮本裕向 ＶＳ 葛西純、石川修司、竹田誠志、ブラックめんそーれ

▼第７試合 タッグマッチ

永田裕志、野村卓矢 ＶＳ 岩本煌史、阿部史典

▼第６試合 ザ・リーヴＰＲＥＳＥＮＴＳ ＬＩＭＩＴ ＢＲＥＡＫ ８人タッグマッチ

モハメド ヨネ、小峠篤司、大原はじめ、小田嶋大樹 ＶＳ 飯野雄貴、納谷幸男、高鹿佑也、松永智充

▼第５試合 べろ〜家 ＰＲＥＳＥＮＴＳ 和田京平大会実行委員長指定特別試合 シングルマッチ

里村明衣子 ＶＳ 高橋奈七永

▼第４試合 大隅興業 ＰＲＥＳＥＮＴＳ 頑張れ！西村修！！ ６人タッグマッチ

藤波辰爾、越中詩郎、新崎人生 ＶＳ 長井満也、井上雅央、土方隆司 ｗｉｔｈ 藤原喜明

▼第３試合 市原グループ ＰＲＥＳＥＮＴＳ タッグマッチ

近藤修司、“ｂｒｏｔｈｅｒ”ＹＡＳＳＨＩ ＶＳ 土井成樹、佐藤光留

▼第２試合 茂商事 ＰＲＥＳＥＮＴＳ シングルマッチ

野村直矢 ＶＳ 羆嵐

▼第１試合タッグマッチ

箕浦康太、ＫＡＩ ＶＳ 」黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、立花誠吾