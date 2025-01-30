¡ÚNBA¡Û¡Ö2way¥¹¥¿ー¡×²ÏÂ¼Í¦µ±¡¢¡È²ÝÂê¹îÉþ¡É3P¥·¥åー¥È7ËÜÏ¢Â³À®¸ù¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡¡G¥êー¥°¸ø¼°¤â°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¾Î»¿¡ÖÀä¹¥Ä´¤À¡ª¡×
¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤È2way·ÀÌó¤ò·ë¤Ö²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢G¥êー¥°¤Î¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£ー¡¦¥Ö¥ëーÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£
30Ê¬´Ö¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢ÅÏÊÆ¸åºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë7ËÜÏ¢Â³3P¤ÎÎ¥¤ì¶È¤ò±é¤¸¥Áー¥àºÇÂ¿23ÆÀÅÀ¡¢7¥¢¥·¥¹¥È¡¢2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¥Áー¥à¤òµÕÅ¾¾¡Íø¡Ê108ー102¡Ë¤ËÆ³¤¤¤¿¡£G¥êー¥°¤Î¸ø¼°X¤Ï²ÏÂ¼¤Î³èÌö¤ò¡Ö2way¥¹¥¿ー¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£G¥êー¥°¸ø¼°¡Ö¥²ー¥àºÇÂ¿¤Î23ÆÀÅÀ¤Ç¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤ò¸£°ú¡×
G¥êー¥°5»î¹çÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÏÂ¼¡£Á°È¾¤ÏÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¸åÈ¾Àï¤«¤é°ìÅ¾¡¢°µ´¬¤ÎÂç³èÌö¤Ç¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
²ÏÂ¼¤Ï3¥¢¥·¥¹¥È¡¢ÌµÆÀÅÀ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾Àï¡£
Âè3¥¯¥©ー¥¿ー³«»Ï12ÉÃ¤Ç¤³¤ÎÆüºÇ½é¤Î3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÅÜÅó¤Î3P¥·¥åー¥È¥·¥çー¤ËÆÍÆþ¡£3P¥·¥åー¥È¤ò5ËÜ·è¤á¤¿¸å¡¢»Ä¤ê6Ê¬2ÉÃ¤Ç°ìÅÙ¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿28ÉÃ¸å¤Ë¤Ï6ËÜÌÜ¤Î3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¡¢»Ä¤ê1Ê¬19ÉÃ¤Ç¤Ï7ËÜÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë3P¥·¥åー¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
²ÏÂ¼¤ÏÂè3¥¯¥©ー¥¿ー¤À¤±¤Ç21ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Áー¥àºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£3P¥·¥åー¥È¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î7ËÜÀ®¸ù¡¢À®¸ùÎ¨¤Ï70%¡Ê7¡¿10¡Ë¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
²ÏÂ¼¤Ï¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é3P¥·¥åー¥È¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬Äã¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤ÏÁ°È¾Àï¤Ï5ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ÏÂ¼¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê108ー102¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£
G¥êー¥°¤Î¸ø¼°X¤Ï»î¹çÅÓÃæ¤Ë¡Ö¥æ¥¦¥¡¦¥«¥ï¥à¥é¤¬Àä¹¥Ä´¡ª¡×¤ÈÒì¤²ÏÂ¼¤ò¡Ö2way¥¹¥¿ー¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤Ö¤ê¤ò¾Î»¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥æ¥¦¥¡¦¥«¥ï¥à¥é¤Ï¡¢Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¥²ー¥àºÇÂ¿¤Î23ÆÀÅÀ¤Î¤¦¤Á21ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤ò¸£°ú¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£