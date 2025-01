「2024-25 大同生命SVリーグ」の女子は2月1日(土)から2日(日)にかけて、計7つのカードが実施される。

「MUFG SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2024-25 ISHIKAWA」を挟みリーグが再開となる今節は、デンソーエアリービーズ vs NECレッドロケッツ川崎、Astemoリヴァーレ茨城 vs KUROBEアクアフェアリーズ、ヴィクトリーナ姫路 vs 埼玉上尾メディックス、群馬グリーンウイングス vs アランマーレ山形の4カードが今季初対戦となる。

■デンソーエアリービーズ vs NECレッドロケッツ川崎

今節の注目は2位のデンソーと4位のNEC川崎による上位同士の初対戦。この対戦の結果はこれからの上位争いに大きく影響するだろう。デンソーはサーブレシーブ成功率リーグ1位のリベロ川畑遥奈の守備とミドルブロッカーの瀬戸杏華の活躍が光り、前節の群馬戦を2連勝で終え勢いに乗っている。対するNEC川崎は、第8節KUROBE戦以来のストレート勝利を前節の岡山戦GAME2で収め、その勢いのままデンソーとの対戦に臨む。ベテランの島村春世、オールスターゲームでキャプテンを務めた山田二千華の両ミドルに注目だ。

■ヴィクトリーナ姫路 vs 埼玉上尾メディックス

強力なオフェンス陣を擁する姫路と強固なブロックを持つ埼玉上尾の初対戦。現在3位の姫路はMBの伊藤麻緒のブロック、田中咲希や井上愛里沙のスパイクを軸に前節ではA山形相手にストレートで2連勝を収めた。一方の埼玉上尾は1勝1敗が続いており順位を5位としている。山中宏予やニカ・マルコヴィッチが前節のGAME1、2を通して5本のブロックをあげており、姫路のオフェンス陣を阻む埼玉上尾の壁に注目したい。

■Astemoリヴァーレ茨城 vs KUROBEアクアフェアリーズ

7位のAstemoと12位のKUROBEの対戦も今季初となる。前節Astemoは埼玉上尾と1勝1敗で終わったものの、アタック決定率やブロック決定本数でリーグ上位のブリオンヌ・バトラーやサーブ効果率上位のマッケンジー・メイなどが活躍を見せた。KUROBEは前節、攻めたサーブが功を奏し首位の大阪マーヴェラスから2試合とも1セットを取るものの2連敗。今節は勝利をもぎ取り順位をひとつでもあげていきたいところだ。

■SAGA久光スプリングス vs 大阪マーヴェラス

6位につけるSAGA久光はホームのSAGAアリーナで首位の大阪MVに挑む。前節ではオールスターにも出場した平山詩嫣や荒木彩花などミドルブロッカー陣が要所で活躍を見せた。対する大阪MVはセッターの東美奈がアタッカーを巧みに操りチームは3連勝。首位をキープしたい大阪MVとここからさらに順位を上げていきたいSAGA久光の意地のぶつかり合いとなりそうだ。

■群馬グリーンウイングス vs アランマーレ山形

初対戦の群馬 vs A山形では、群馬が初勝利を掴むことができるのか、A山形が群馬にトップリーグの厳しさを教えることになるのか、注目が集まるカードだ。群馬は内定選手のアウトサイドヒッター新井三寿希や中野康羽が攻守に奮闘するなどチームに力を与えている。A山形は木村友里やオレクサンドラ・ビチェンコを中心とした攻撃でしっかり連勝したい。

■クインシーズ刈谷 vs PFUブルーキャッツ石川かほく

前回の対戦では1勝1敗だった刈谷とPFUの対戦からも目が離せない。刈谷は鴫原ひなたや吉永有希が、PFUは大熊紀紗や川添美優が攻守に躍動している。互いにチャンピオンシップ出場圏からは外れているということもあり、どちらにとっても負けられない一戦となる。

■東レアローズ滋賀 vs 岡山シーガルズ

チャンピオンシップのボーダーラインに位置する8位の東レ滋賀と順位を上げたい11位の岡山の対戦も熾烈なものとなるだろう。サーブ効果率リーグトップの東レ滋賀のジュリエット・ロホイスと5位につける岡山の小松原凜香によるサーブ対決にも注目だ。

■SVリーグ女子第14節試合日程・放送情報・配信情報 デンソーエアリービーズ vs NECレッドロケッツ川崎

▼日時

GAME1:2月1日(土)13時5分~

GAME2:2月2日(日)13時5分~

▼会場

田村市運動公園総合体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

ヴィクトリーナ姫路 vs 埼玉上尾メディックス

▼日時

GAME1:2月1日(土)13時5分~

GAME2:2月2日(日)14時5分~

▼会場

サンアリーナせんだい

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

Astemoリヴァーレ茨城 vs KUROBEアクアフェアリーズ

▼日時

GAME1:2月1日(土)13時5分~

GAME2:2月2日(日)13時5分~

▼会場

池の川さくらアリーナ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

SAGA久光スプリングス vs 大阪マーヴェラス

▼日時

GAME1:2月1日(土)14時5分~

GAME2:2月2日(日)14時5分~

▼会場

SAGAアリーナ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

群馬グリーンウイングス vs アランマーレ山形

▼日時

GAME1:2月1日(土)14時5分~

GAME2:2月2日(日)14時5分~

ヤマト市民体育館前橋

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

クインシーズ刈谷 vs PFUブルーキャッツ石川かほく

▼日時

GAME1:2月1日(土)13時5分~

GAME2:2月2日(日)13時5分~

▼会場

刈谷市体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

東レアローズ滋賀 vs 岡山シーガルズ

▼日時

GAME1:2月1日(土)14時5分~

GAME2:2月2日(日)14時5分~

▼会場

滋賀ダイハツアリーナ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド