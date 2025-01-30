¤¨¡©Åö¤¿¤Ã¤¿¡ª¡© ÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¡È¥ß¥é¡¼¿á¤ÃÈô¤Ð¤·ÁöË¡¡É¤¬¥¨¥°¤¤¡ª Ä¶Àä¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤Î½Ö´Ö¡Ä¶¸µ¤¤ÎÁö¤ê¤Ë¶ÃØ³
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥é¥ê¡¼¶¥µ»¡¢WRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¤Î³«ËëÀï¡Ö¥é¥ê¡¼¡¦¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¡×¤¬1·î26Æü¤Þ¤Ç4Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¥é¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÁö¤ê¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¢ª¡È¥ß¥é¡¼Ã¦Íî¡É¤Î¾×·â¥·¡¼¥ó
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢¥Ç¥¤2¤ÎSS4¤Ç¾¡ÅÄµ®¸µ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ØWRC - FIAÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¸ø¼°¡ÙX¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¾¡ÅÄ¤¬GR¥ä¥ê¥¹¤òÁà¤ê¡¢º¸±¦¤ËÏ¢Â³¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÁ´³«¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾¡ÅÄµ®¸µ¤ÏÁí¹ç8°Ì Ìó1Ê¬¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤ÎÁö¤ê¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¶Ã¤¤Î½Ö´Ö¤¬¡£¥³¡¼¥¹ÏÆ¤ËÎ©¤Ä¥Ý¡¼¥ë¤Ø¶Ï¤«¤Ë¼ÖÂÎ¤¬¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢º¸Â¦¤Î¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤¬¿á¤Èô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¥é¥ê¡¼¡¦¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÆü¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¾¡ÅÄ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎSS4¤ò´Þ¤à¥Ç¥¤2½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÁí¹ç6°Ì¤Î¹¥°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¡¢SS12¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤â¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¼ÂÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥êÃ±°Ì¤Ç¥³¡¼¥¹¤ò¹¶¤á¡¢¥ß¥é¡¼¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ´³«¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òÂ³¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î³Ð¸ç¤Èµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤òÇ¡¼Â¤ËÊª¸ì¤ë°ìËë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢ 2025¡Ù¡¿(C)WRC¡Ë