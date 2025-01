【レポート】ONE Nʼ ONLY×BUDDiiSら17名登壇！映画『BATTLE KING!! 』完成披露上映会

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「一人ひとりが魂込めて気合を入れて挑んだので、届いてほしいです」(ONE N’ ONLY・山下永玖)

ONE N’ ONLYが主演を務める映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏-』(2月14日公開)の完成披露上映会が、1月29日にユナイテッド・シネマアクアシティお台場にて開催された。

本作は、2023年に公開されたONE N’ONLY初主演作『バトルキング!!-We’ll rise again-』の続編。行き場のないエネルギーを喧嘩で発散していたヤンキーが、ダンスと仲間と出会い、あらたな目標に向かって突き進んでいくダンス×アクション×友情ムービーとなっている。

主演のONE N’ ONLY(山下永玖・高尾颯斗・草川直弥・上村謙信・関哲汰・沢村玲)の他、小川史記、高尾楓弥、野瀬勇馬、大槻拓也、森愁斗といったBUDDiiSメンバーに、武藤潤(原因は自分にある。)、曽野舜太(M!LK)らEBiDANメンバーが再集結。ONE N’ ONLY演じるキャラクターが劇中で結成したダンスチーム「Jackpoz」と関わっていく。

さらに、今作からあらたに、汐谷友希(MISS MERCY)、簡秀吉、小南光司、西山潤といった魅力溢れるキャストが参加。大切な家族、夢を追いかける彼らの前に立ちはだかる強敵として登場する。

このたび、本作の全国公開に先駆け、完成披露上映会が実施された。イベントには主演を務めるONE N’ ONLYの他、主要キャストや瀧川元気監督に加え、急きょ出演者のひとり森愁斗も舞台挨拶に登壇。完成を迎えた喜びや、本作へ込めた想い、撮影秘話などを、たっぷり語った。

【登壇者】

<ONE N’ ONLY>

山下永玖(25歳/高坂源二郎役)、高尾颯斗(25歳/直江愛之助役)、草川直弥(26歳/甲斐玄武役)、上村謙信(25歳/鞍馬憲一郎役)、関哲汰(27歳/真田晋作役)、沢村玲(28歳/早乙女以蔵役)

<BUDDiiS>

小川史記(30歳/南部美人役)、高尾楓弥(20歳/直江龍之介役)、野瀬勇馬(23歳/木下雄太役)大槻拓也(21歳/秋山信吾役)、森愁斗(22歳/山縣虎太郎)

武藤潤(原因は自分にある。/23歳/伊達一男役)曽野舜太(M!LK/22歳/上杉俊役)、簡秀吉(22歳/山縣朱雀役)、小南光司(30歳/浅井静空役)、西山潤(26歳/柴田風磨役)、瀧川元気監督

■イベントオフィシャルレポート

総勢17名が登壇した舞台挨拶は、まずひとりずつ挨拶で、観客への感謝の気持ちや本作への想いをコメントした。

山下永玖(高坂源二郎役)「本日はありがとうございます。皆さんと素敵な時間を過ごしたいです」

高尾颯斗(直江愛之助役)「ついにこの日が来たかと。僕たちも楽しみにしていたので楽しんでいきましょう!」

草川直弥(甲斐玄武役)「やっと届けられると思うと、うれしいです。楽しんで帰ってください」

上村謙信(鞍馬憲一郎役)「続編が決まってうれしかったです。今作は(舞台挨拶でも)たくさんのキャストが並んでいて、すごくパワーアップしていてうれしいです。みなさん、ぜひこの映画をたくさん愛してもらえたらと思います」

関哲汰(真田晋作役)「無事『バトルキング2』を迎えることができて、本当にパワーアップしていて作品が大きくなってうれしいです。みなさんの元に届けられるのがうれしいです」

沢村玲(早乙女以蔵役)「前作に続いて今作ができたことがうれしいです。前作と変わらず熱量もあってパワーアップしたところもあります。細かいところにも注目しながら楽しんでください」

小川史記(南部美人役)「壮大な物語で前作を超えていて、本当に熱い作品になっています。観終わったあとには、勇気がもらえるような背中を押してもらえるような作品になっているので、そのあたりも楽しんでもらえたらうれしいです」

高尾楓弥(直江龍之介役)「バトルキングチームで帰ってこれて、すごくパワーアップした作品を皆さんにお見せできることができてすごくうれしいです」

武藤潤(伊達一男役)「前作に続いてかっこいいONE N’ ONLYさんたちと映画を撮ることができて本当にうれしいです!」

曽野舜太(上杉俊役)「この映画を観たら推しが決まるというか、各属性のイケメンがたくさん出演しているので、みなさん推しを絶対見つけるつもりで観てください!」

野瀬勇馬(木下雄太役)が「短い間ですが、よろしくお願いします」とコメントすると、周りから「コメントも短い!」と突っ込まれる一面も。

大槻拓也(秋山信吾役)「前作から、またひとつパワーアップした作品であり、本作は二部構成なので撮影中もすごい作品になるなと思いながら、僕自身すごく楽しみながら撮影させていただきました。公開されるのがすごく楽しみだったので、みなさんと一緒にこの作品を全力で楽しんでいきたいです!」

本作からの新しいキャストとして加わった簡秀吉(山縣朱雀役)は「今回の作品でEBiDANさんと共演できて、あと彼氏(ドラマ『好きやねんけどどうやろか』で共演の西山潤)と、小南さんがいたり濃いメンバーと楽しい時間を過ごさせていただいた作品になりました」と語った。

小南光司(浅井静空役)「前作も観させていただきましたが、本作は二作目ということでみなさんパワーアップしていてアクションシーンもこだわって作っているので楽しんでいただけたらと思っています。

西山潤(柴田風磨役)「ONE N’ ONLY、BUDDiiS、原因は自分にある。、M!LKと楽しく撮影をさせていただきました。みなさんの二番手でも、三番手でもいいので推しになれたらうれしいです」

前作に続いて監督を務めた瀧川元気監督は「前作の2年前の完成披露舞台挨拶の時は、みんな緊張していて喋りも固いなって思っていたんですが、ステージ慣れして子笑いも取って成長したのがすごくわかりました。今回、脚本は前作の皆さんの藩のを見て、続編やらなくちゃと思って一年ぐらいかけて脚本を作りました。一言一句、前作に関連しているので1回じゃわからないところもあると思うので、ぜひ何回も観てもらえたらうれしいです。あと、前半部分は穏やかなモードですが、後半部分は重い展開になると思います、全部を観ていただけたら解決するので、序奏だけで嫌いにならないでください(笑)」と話した。

ここで急きょ別の現場より森愁斗(山縣虎太郎役)が駆けつけ、早速挨拶。「僕自身も公開を待っていたので、多分皆さんも今高ぶっていると思いますが、この気持ちを持ったまま上映をお楽しみいただけるとうれしいです」とコメントし、全員の挨拶が終わった。

ようやくお客さんに観てもらえる、今の気持ちを質問されると山下が「めちゃくちゃ楽しみにしていたし、皆さんの元に届くのがすごくうれしいです。物語も二年越しの話になっているので、実際に成長して集まったので、そこにも注目してもらえたらうれしいです」と話した。

森も「僕も同じ役を改めて演じる機会が本作で初めてだったので、その分試行錯誤しました。気持ちだったり、前作から今作にどう繋げようかって考える時間がたくさんあったので、楽しく苦戦しながら撮影することができました。皆さんにも観ていただけるのがすごくうれしいです」と前作から本作への想いを話した。

続いて、撮影中に印象に残ったシーンや注目してほしいシーンを質問されると、高尾颯斗が「バトルシーンやアクションシーンが多くてシリアスな部分もありますが、それと対比のようないつもの(ONE N’ ONLYの)素に近いぐらいワチャワチャとしているシーンとかもあります。サウナのシーンとかがあるんですが、そこは本当に役として演じているけれど、本当に普段と変わらないのでリラックスした感じでみんなで楽しんだシーンでした。サウナシーンも注目してほしいです。笑いが絶えなかったです!」と撮影を振り返る。

瀧川監督も「サウナのシーンは皆さんキャーってなるんじゃないですか? (沢村)玲さんとの連携プレーで成立したので、玲さんが結構鍵を握っています。沢村さんがどんな働きをしているのか、楽しんで観てもらいたいところです」と、普通ではないことを匂わせた。

高尾楓弥は「今回、朱雀一派と一緒に撮影するシーンが多かったのですが、撮影中の西山くんの目と顔が怖かったのでスクリーン越しでも伝わってくると思うので注目してほしいです。本当に怖かったです」と怖さを強調し、会場からも笑いを誘った。

怖いと言われた西山の注目ポイントは「永玖くんの筋肉、哲汰くんの筋肉、愁斗くんの筋肉」と筋肉を挙げ、さらに「アクションシーンが多かったので撮影裏でもトレーニングをしてパンプアップしているときが多かったです。あのときのカメラフォルダを見ると、筋トレ写真が多いです。筋肉を見てもらいたいです」と明かした。

今回の舞台挨拶では『バトルキング!!』のタイトルにちなんで〇〇キングを決めるコーナーもあり、登壇者全員でそれぞれがキングだと思う人を指さすというコーナーを実施した。

最初は、本作の見どころのひとつでもある「アクションキング」を決めることに。多くの票が入った山下がキングとなり、その場でケリを披露した。

続いて「兄キング」は西山と小川に多くの票が入り、小川を選んだ草川は「面倒見がいいなと思います。僕からいくことが苦手なので絡んできてくれるのがすごくうれしいです。兄貴分です」と理由をコメントし、小川が「兄キング」となった。劇中で直江龍之介(高尾楓弥)と直江愛之助(高尾颯斗)の台詞で「兄ちゃんって呼べ」というセリフがあり、それを小川が披露。せっかくなのでと、高尾颯斗も披露するワンシーンもあった。

さらに「あざとキング」には小川、高尾楓弥が道標になりそれぞれあざといセリフを言い競い合うも、高尾楓弥がキングとなり喜びのコメントとして「みんな、大好キング(ハート)」と会場を沸かせた。

最後に山下が代表してメッセージ。「二年越しの物語ということで、それぞれがパワーアップしていますが。前作と変わらず一人ひとりが魂込めて気合を入れて挑んだので、みなさんにも届いてほしいです。究極の夢と仲間という選択がありますが、この作品を観て自分の思うままに突き進んでもらいたいなって思います。ひとりでも多くの人に本作が届いたらうれしいです」と本作への熱い想いを語り、舞台挨拶は幕を下ろした。

映画情報

『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』

<序奏>2月14日(金)ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場ほか全国公開

<終奏>3月14日(金)ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場ほか全国公開

キャスト:ONE N’ ONLY / 山下永玖 高尾颯斗 草川直弥 上村謙信 関哲汰 沢村玲

小川史記 高尾楓弥 野瀬勇馬 大槻拓也 森愁斗

武藤潤 曽野舜太 汐谷友希 簡秀吉 小南光司 西山潤 / テイ龍進 / 原史奈

監督・脚本:瀧川元気

主題歌:ONE N’ ONLY「Map of The Mind」

(C)映画「BATTLE KING!! Map of The Mind」製作委員会

『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』作品サイト

https://battleking-movie.com