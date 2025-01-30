THE RAMPAGE武知海青×adidas、ウォームアップウェアのキャンペーンビジュアル公開
■「どのシチュエーションにも適応できるウェアだと思うので、僕自身も沢山愛用したいと思います」（THE RAMPAGE武知海青）
THE RAMPAGEの武知海青が、adidasのウォームアップウェア「アディダスアダプテーション（adidas ADPTN）」のキャンペーンに起用。
このたび、「アディダスアダプテーション」の心地よさをダイナミックな動きで表現したキャンペーンが公開となった。
なお、「アディダス アダプテーション」は、アディダス オンラインショップ、アディダス アプリ、アディダス直営店他、全国のアディダス取り扱い店舗で展開中だ。
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