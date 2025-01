​​THE RAMPAGE武知海青×adidas、ウォームアップウェアのキャンペーンビジュアル公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「どのシチュエーションにも適応できるウェアだと思うので、僕自身も沢山愛用したいと思います」(THE RAMPAGE武知海青)

THE RAMPAGEの武知海青が、adidasのウォームアップウェア「アディダスアダプテーション(adidas ADPTN)」のキャンペーンに起用。

このたび、「アディダスアダプテーション」の心地よさをダイナミックな動きで表現したキャンペーンが公開となった。

なお、「アディダス アダプテーション」は、アディダス オンラインショップ、アディダス アプリ、アディダス直営店他、全国のアディダス取り扱い店舗で展開中だ。

