Koki,が主演する映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』『女神降臨 After プロポーズ編』2部作に、追加キャストとして菅井友香 石野真子、宮崎吐夢、大和田伸也、丸山礼、美山加恋らが出演することが明らかになった。韓国発のWEBマンガ『女神降臨』(yaongyi著)を実写映画化する本作は、「なりたい自分」をかなえるためにメークで人生を変えた女の子の、“恋”と“夢”を追いかける17歳から25歳まで9年間の物語。

誰もが憧れる“女神”として完璧な学校生活を送りながらも、誰にも言えないすっぴんの秘密をもつ主人公・谷川麗奈を演じるのはKoki,。そんな麗奈を奪い合う同級生の1人・神田俊役には渡邊圭祐。俊と因縁の仲で、麗奈に心奪われるもう1人の同級生・五十嵐悠役を綱啓永が演じる。今回、Koki,演じる麗奈の同級生であり、俊(渡邊)の幼馴染でもある川島愛美(あいみ)を菅井友香が演じることが発表された。密かに想いを寄せる俊と急接近していく麗奈を警戒し、過激な恋のライバルと化していく。菅井といえば欅坂46・櫻坂46の初代キャプテンを務め、2022年に同グループから卒業すると、そこから映画やドラマの出演が相次ぐ若手最注目株。本作では、ヒール役でありながら複雑な恋心に揺れる愛美を、菅井だからこそ醸し出すことのできるまっすぐな愛らしさを持って好演している。かねてより原作WEBマンガの熱烈なファンでもあったという菅井。自身が演じる愛美について「好きな人への想いが高じて大胆な行動に出てしまう『自称・女王』の姿に、観てくださる皆さまがゾクゾクしていただけたら嬉しいです!」とアピール。菅井が研究を重ねたという役作りで生み出した、愛美のチャームポイントである“泣きぼくろ”メイクも注目ポイント。「個人的にはこれが最初で最後(かもしれない)となる学園映画での生徒役。この貴重な機会を一瞬一瞬噛み締めながら、大切に演じました」と愛と気合溢れるメッセージを寄せた。また、麗奈の高校の同級生で、親友となる真島望帆(みほ)役を美山加恋が、同じく隈原藍里役を深尾あむが演じる。2004年のドラマ『僕と彼女と彼女の生きる道』で主人公の娘役を演じるなど子役時代から注目を集め、その後は様々なドラマや映画、舞台など活躍の場を広げ続けている美山と、第22回ニコラモデルオーディションでグランプリを獲得し専属モデルとしての活動を経て、現在放送中のTBSドラマストリーム『地獄の果てまで連れていく』にも出演中の深尾といった若手実力派の2人が、転校してきた“女神”の麗奈を崇拝しながらも親友として近くで支え、とある麗奈のピンチに一緒に立ち向かうことに。麗奈を温かく見守る個性派な姉・谷川麗美(れみ)役には、演技にバラエティに各方面からひっぱりだこの丸山礼。年齢にそぐわない達観っぷりで麗奈に見事なツッコミを入れまくる弟・谷川麗央(れお)には、7人組ダンスボーカルユニット「原因は自分にある。」のメンバーとしても大人気の大倉空人が決定した。そして、麗奈の母・真奈を石野真子が、父・寿史を宮崎吐夢が抜群の安定感で脇を固める。麗奈の劇的チェンジに驚きながらも、常に優しく麗奈の背中を押してくれる谷川一家。家族が一同に会するシーンでは、絶妙な掛け合いに大爆笑すること間違いなし。特に丸山演じる麗美×麗奈(Koki,)のコミカルながら女子の共感を呼ぶ”姉妹トーク”は見逃せない。歌手を夢見る情熱的な【御曹司】悠(綱)の妹であり、麗奈とも関わっていくことになる・五十嵐りん役には、瀬名くれあ。悠&りんの父親であり、大企業「リエトグループ」会長の五十嵐総一郎役・大和田伸也は、圧倒的な存在感で物語に波乱の展開を巻き起こす!?さらに、2月14日よりムビチケ前売券(カード、オンライン、コンビニ)の発売が開始されることが決定した。『女神降臨 Before 高校デビュー編』『女神降臨 After プロポーズ編』のそれぞれのムビチケはもちろん、『女神降臨 Before 高校デビュー編/After プロポーズ編』でのセット販売もある。映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』は3月20日、『女神降臨 After プロポーズ編』は5月1日より公開。※菅井友香のコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■菅井友香(川島愛美役)人気の原作漫画を、私も配信当初から夢中になって読んでいました。そんな作品に出演させて頂けて本当に嬉しく、同時に身の引き締まる思いでいっぱいでした。私が演じた川島愛美は、Koki,さんが演じられた谷川麗奈に嫉妬してしまう恋のライバル。役作りにあたり、プロデューサーさん・スタッフの皆さまの熱い想いをお聞きしたり、星野監督のアドバイスを頂きながら、原作やドラマを研究しました。彼女の象徴とも言える左目の下の泣きぼくろがチャームポイントです! 好きな人への想いが高じて大胆な行動に出てしまう「自称・女王」の姿に、観てくださる皆さまがゾクゾクしていただけたら嬉しいです!劇中では麗奈に闘志を燃やしていましたが、現場ではキュートで優しいKoki,さんにすっかり魅了されてしまいました!また、個人的にはこれが最初で最後(かもしれない)となる学園映画での生徒役。この貴重な機会を一瞬一瞬噛み締めながら、大切に演じました。この映画を通じて、観てくださる皆さまが自分自身をさらに愛し、かけがえのない日々をキラキラ輝かせるきっかけとなれたら嬉しいです。