【「Prime Video」2月新着予定コンテンツ】1月30日 公開

Amazonは、Prime会員向けの映像配信サービス「Prime Video」にて2月に配信する新着作品を公開した。

2月は、「マンガ大賞 2020」を受賞した山口つばさ氏の同名マンガを実写映画化した「ブルーピリオド」が7日から140以上の国と地域で見放題独占配信される。

また、「ヒロイン失格」、「センセイ君主」などで知られる幸田もも子氏の同名マンガを原作にした青春ラブコメディー「あたしの!」も2月7日より独占配信で登場。ほかにも、ユニバーサル・スタジオとイルミネーション・スタジオによるアニメ映画の第4作目となる「怪盗グルーのミニオン超変身」の見放題最速配信が23日から実施される。

「ブルーピリオド」

2月7日(金)から140以上の国と地域で見放題独占配信

成績優秀で充実した毎日を送りながらもどこか空虚さを感じて生きる高校生・矢口八虎(眞栄田郷敦さん)が、1枚の絵をきっかけに、美術の世界へ身を投じ、国内最難関の東京藝術大学を目指して、ユカちゃん(高橋文哉さん)、世田介(板垣李光人さん)ら才能あふれるライバルたちと奮闘する様を描く。

「あたしの!」

2月7日(金)から独占配信

まっすぐな性格の女子高生・あこ子役の「日向坂 46」の元メンバー渡邉美穂さん、あこ子が一目惚れする全校女子の憧れの王子様・直己役のグローバルボーイズグループ「INI」の木村柾哉さんがダブル主演を務める。

また、あこ子の親友で恋のライバルになる充希を元「=LOVE」の齊藤なぎささん、直己の親友であこ子たちの良き相談相手となる成田役ボーカルダンスユニット「M!LK」の山中柔太朗さんが演じている。

「怪盗グルーのミニオン超変身」

2月23日(日・祝)から見放題最速配信

高校の同窓会で再会したライバル、マキシム・ル・マルから命を狙われることになり、家族を連れて新たな町の隠れ家に移り住んだグルー。悪党を夢みる少女ポピーの登場で危機に立たされたグルーファミリーのもとに、スーパーパワーをもったミニオンたちが集結し、危機に立ち向かう。

Amazon Original「Broken Rage」

2月14日(金)から独占配信

北野武氏が監督・脚本・主演を務め、「暴力映画におけるお笑い」をテーマに、映画の常識を覆すべく手掛けたAmazon Original作品。

約60分の映画を前半と後半のパートに分け、前半では、警察とヤクザの間で板ばさみになった殺し屋が生き残りをかけて奮闘する骨太のクライムアクションを描き、後半は前半と同じ物語がセルフパロディという手法を使ってコメディタッチで描かれた本作は、日本の配信動画作品として初めてベネチア国際映画祭に正式出品され世界から高い評価を受けた。

2025年2月新着予定作品一覧

映画(日本)

2月7日(金)

・「あたしの!」 *独占配信

・「雨の中の慾情」 *独占配信

・「ブルーピリオド」 *見放題独占配信

2月12日(水)

・「仕掛人・藤枝梅安」

・「仕掛人・藤枝梅安 2 」

2月14日(金)

・「BALLAD 名もなき恋のうた」

・Amazon Original「Broken Rage」 *独占配信

・「真夏のオリオン」

2月19日(水)

・「レディ加賀」

2月21日(金)

・「ゴールド・ボーイ」

・「MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない」

・「若き見知らぬ者たち」 *見放題独占配信

2月22日(土)

・「三日月とネコ」

2月28日(金)

・「かくしごと」 *見放題独占配信

・「春に散る」

・「LOVE LIFE」

映画(海外)

2月1日(土)

・「ダイ・ハード」

・「ダイ・ハード 2」

・「ダイ・ハード 3」

・「ダイ・ハード 4.0」

・「ホーム・アローン」

・「ホーム・アローン 2」

・「ホーム・アローン 3」



2月2日(日)

・「死霊のはらわた ライジング」 *見放題独占配信

2月4日(火)

・「インフィニティ・プール」 *見放題最速配信

2月6日(木)

・Amazon Original「オーダー」(原題:The Order/カナダ) *17時から独占配信

2月7日(金)

・Amazon Original「メータ・ボーイズ ~父と息子の 48 時間~」(原題:The Mehta Boys/インド) *3時半から独占配信

2月13日(木)

・Amazon Original「俺の過ち:ロンドン編」(原題:My Fault: London/イギリス) *17時から独占配信

2月16日(日)

・「エイリアン: コヴェナント」

・「エイリアン」

・「エイリアン 2」

・「エイリアン 3」

・「エイリアン 4」

・「プロメテウス」

2月21日(金)

・「ジョン・ウィック:コンセクエンス」

・「ドリーム・シナリオ」 *独占配信

2月26日(水)

・「ソウ X」 *見放題独占配信

2月27日(木)

・Amazon Original「ニッケル・ボーイズ」(原題:Nickel Boys/アメリカ)*0時から独占配信

2月28日(金)

・「関心領域」 *見放題独占配信

映画(韓国)

2月12日(水)

・「オオカミ狩り」

・「告白、あるいは完璧な弁護」

2月19日(水)

・「復讐の記憶」

・「夜明けの詩」

2月21日(金)

・「野獣の血」

アニメ映画(日本)

2月14日(金)

・「APPLESEED」

アニメ映画(海外)

2月14日(金)

・「リンダはチキンが食べたい!」 *見放題独占配信

2月23日(日・祝)

・「怪盗グルーのミニオン超変身」 *見放題最速配信

テレビドラマ(日本)

2月1日(土)

・「オレは死んじまったゼ!」

・「フェンス」

テレビドラマ(海外)

2月20日(木)

・Amazon Original「リーチャー ~正義のアウトロー~」シーズン 3(原題:Reacher/アメリカ) *17時から独占配信

2月27日(木)

・Amazon Original「ハウス・オブ・ダビデ」シーズン 1 (原題:House of David/アメリカ) *17時から独占配信

テレビドラマ(韓国)

2月7日(金)

・「ニュートピア」シーズン 1 *独占配信

テレビアニメ(日本)

2月5日(水)

・「キミとアイドルプリキュア」

テレビアニメ(海外)

2月6日(木)

・Amazon Original「インビンシブル ~無敵のヒーロー~」シーズン 3(原題:Invincible/アメリカ) *17時から独占配信

音楽(日本)

2月5日(水)

・「WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-」 *独占配信

2月10日(月)

・「HIROMITSU KITAYAMA「ZOO」」 *独占配信

スポーツ(日本)

2月20日(木)

・「ボクシングナビ~プレミアムラウンジ Vol.8」 *独占配信

2月24日(月・振替休日)

・「Prime Video Boxing 11」 *独占ライブ配信

